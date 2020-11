Συνεργασία Samsung και Kyocera Communication Systems για 5G

Η Samsung Electronics. Co. Ltd. και η Kyocera Communication Systems Co., Ltd. (KCCS) ανακοίνωσαν την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για κοινή ανάπτυξη ιδιωτικών δικτύων 5G στην Ιαπωνία.

Στο πρώτο κοινό τους έργο, οι εταιρείες θα αναπτύξουν ένα ειδικά διαμορφωμένο ιδιωτικό δίκτυο σε μονάδα παραγωγής στην Ιαπωνία, η οποία θα ανακατασκευαστεί ως έξυπνο εργοστάσιο. Μέσω αυτής της συνεργασίας, και οι δύο εταιρείες θα συνδράμουν στην ανάδειξη της πλήρους δυναμικής των ιδιωτικών δικτύων 5G, δημιουργώντας νέα αξία για τις επιχειρήσεις και προσφέροντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, με τη δύναμη της κυψελοειδούς τεχνολογίας νέας γενιάς. Μαζί, οι εταιρείες θα προσφέρουν μια πρωτοποριακή σειρά λύσεων και υπηρεσιών ιδιωτικών δικτύων 5G σε διάφορες επιχειρήσεις. Η Samsung θα παρέχει κορυφαίες, ολοκληρωμένες λύσεις 5G, μεταξύ των οποίων RAN για φάσμα μεσαίου εύρους και mmWave, και πυρήνα που βασίζεται σε cloud, οι οποίες θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά ενός ευέλικτου, αξιόπιστου ιδιωτικού δικτύου. Η KCCS θα προσφέρει κινητές συσκευές, εφαρμογές και τεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις.

«Το χαρτοφυλάκιο της Samsung στον τομέα των ιδιωτικών δικτύων 5G είναι σχεδιασμένο να προσαρμόζεται ανάλογα με το κάθε σενάριο ανάπτυξης και να καλύπτει ποικίλες επιχειρηματικές ανάγκες. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την KCCS, καθώς διευρύνουμε τις δυνατότητές μας στον τομέα της τεχνολογίας 5G στην Ιαπωνία», δήλωσε ο Satoshi Iwao, Vice President και Head of Network Division στη Samsung Electronics Japan. «Σε συνεργασία με την KCCS, θα αποδείξουμε πως το 5G μπορεί να μεταμορφώσει επιχειρήσεις και εμπειρίες, σε όλα τα επίπεδα, μέσω πραγματικών σεναρίων χρήσης».

«Καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την παρουσία μας στη βιομηχανία ICT και να επιδεικνύουμε το πρωτοποριακό μας πνεύμα, ανυπομονούμε για μία επιτυχημένη συνεργασία με τη Samsung», δήλωσε ο Kenichi Kurosaki, Director και General Manager του Telecommunications Engineering Division στη Kyocera Communication Systems. «Αξιοποιώντας την ηγετική μας θέση στην καινοτομία και τις τεχνολογίες 5G επόμενης γενιάς της Samsung, ελπίζουμε να ενσωματώσουμε επιτυχώς το 5G στις βιομηχανικές δραστηριότητές μας και να επικυρώσουμε την πλήρη δυναμική του».

Η Samsung πρωτοπορεί στην επιτυχή διάθεση ολοκληρωμένων λύσεων 5G, από το chipset και τα ραδιοκύματα μέχρι το βασικό δίκτυο και πλατφόρμες cloud. Η εταιρεία υποστηρίζει εμπορικές υπηρεσίες 5G σε κορυφαίες αγορές, μεταξύ των οποίων η Κορέα και οι ΗΠΑ, όπου κατοικεί η πλειοψηφία των συνδρομητών 5G διεθνώς, αλλά και την επέκταση του 5G στην Ιαπωνία. Επιπλέον, η εταιρεία επεκτείνει με ραγδαίους ρυθμούς το παγκόσμιο αποτύπωμά της σε νέες αγορές, όπως ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία.