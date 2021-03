Εκπαιδευτική Αναγέννηση: Πραγματοποιήθηκε η Διαδικτυακή Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διαδικτυακής Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Μαρτίου και την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

Πλήθος επιτυχημένων και διακεκριμένων επαγγελματιών συνάντησαν διαδικτυακά μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου και της γ’ Γυμνασίου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης και τους μετέφεραν τις εμπειρίες τους, μοιράστηκαν μαζί τους τα όνειρα, τις φιλοδοξίες και τους στόχους που είχαν οι ίδιοι ως μαθητές, τους καθοδήγησαν για τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος, επισήμαναν τα εφόδια και τις δεξιότητες (soft skills) που ανέπτυξαν και ξεπέρασαν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Επίσης, ανέλυσαν τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματός τους αλλά και σχετικών επαγγελμάτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Μέσω της βιωματικής διαδικασίας και της διάδρασης και με αφορμή τις «επαγγελματικές ιστορίες» των ομιλητών, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να αναπτύξουν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο με έμπειρους επαγγελματίες στο αντικείμενό τους.

Κατά τη διάρκεια της Διαδικτυακής Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού πραγματοποιήθηκαν χαιρετισμοί από τον Ομότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς, τ. Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, κο Θεόδωρο Κατσανέβα, από τη Γενική Διευθύντρια της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, κα Έρι Μαντά, από τον Διευθυντή Λυκείου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, κο Ισίδωρο Σιδέρη και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, κο Μιχάλη Κάτσικα.

Στη Διημερίδα συμμετείχαν με παρουσιάσεις οι παρακάτω εισηγητές:

κα Ιωάννα Τσίτουρα – Σύμβουλος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

κα Δανάη Μπεζαντάκου – CEO Navigator Shipping Consultants & Concept Founder – YES FORUM

κος Μάριος Μπουγιούκας – Apprentice Officer & Business Development – Shipping Department BCA College

κα Βαλεντίνα Κόρδη – Mindset & High Performance Coach for Entrepreneurs, Executives & Teams

κα Μαρία Καλογερά – Career Coach and Admissions Consultant

κα Σουζάνα Κλημεντίδη – Δικηγόρος

κος Αντώνης Βουκλαρής – CEO της Ευρωκλινικής Αθηνών Α.Ε

κος Κωνσταντίνος Κεσεντές – Πρόεδρος ΔΣ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

κα Κωνσταντίνα Παντούλια – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Life Coach, Msc, PCC, NLP practitioner

κα Ξένια Πασχοπούλου – Σύμβουλος Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Επιλογής Στελεχών

κος Πέτρος Οικονόμου – CFO & Shareholder της ELVICTOR

Δρ. Νικόλας Ρώσσης – Επιχειρηματίας, Ειδικός επί Ιστοσελίδων, Συγγραφέας

Έμπνευση, παρακίνηση, όνειρα, στόχοι, όραμα, δημιουργικότητα, καινοτομία, πρωτοβουλία, ομαδικότητα, συνεργασία, σεβασμός ήταν οι λέξεις κλειδιά της Διαδικτυακής Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, που μοιράστηκαν οι μαθητές του Σχολείου, επαγγελματίες του «αύριο» με τους επαγγελματίες του «σήμερα».

Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση επενδύει στη συνεχή ενημέρωση και στη διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών, προκειμένου να καταλήξουν στην πιο σωστή για τον καθένα επιλογή. Σ’ αυτό το πλαίσιο συνεργάζεται με έγκριτο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, το οποίο διαθέτει πολυετή εμπειρία.

H Διαδικτυακή Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού εντάσσεται στο ευρύτερο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που εφαρμόζεται στο Σχολείο και περιλαμβάνει ενημερωτικές ομιλίες, συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων, ατομικές συνεντεύξεις και δημιουργία πλήρους φακέλου με το επαγγελματικό προφίλ του κάθε μαθητή.