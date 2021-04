Αυτά είναι τα top 5 business laptops που θα βρεις στην αγορά!

Για κάποιους το laptop είναι πάνω απ’ όλα εργαλείο δουλειάς. Ο συνεργάτης που είναι πάντα πρόθυμος να τους ακολουθήσει όπου κι αν βρεθούν, που θα προσαρμοστεί χωρίς δεύτερη κουβέντα στην πολυάσχολη καθημερινότητά τους, που θα τους επιτρέψει να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητά τους, όσο υψηλές κι αν είναι οι απαιτήσεις τους. Αν στα παραπάνω βλέπεις τον εαυτό σου, τότε είναι απολύτως λογικό να θες ένα business laptop ικανό να καλύψει τα «θέλω» σου. Τι θα ‘λεγες να δούμε τα πέντε καλύτερα που κυκλοφορούν;

Asus ExpertBook P2451FA (Core i5 10210U/8GB/256GB/Intel UHD)

Ξεχωρίζει: διότι είναι μία από τις οικονομικότερες επαγγελματικές λύσεις laptop της αγοράς χωρίς να υστερεί σε τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες.

Ποιος είπε ότι τα επαγγελματικά laptops πρέπει να είναι και «απλησίαστα» ως προς το κόστος τους; Με το ExpertBook P2451FA η Asus αποδεικνύει πως ένα business σύστημα είναι σε θέση να προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες επιτυγχάνοντας εξαιρετική σχέση τιμής/απόδοσης. Με οθόνη NanoEdge 14 ιντσών και βάρος 1,5 κιλού, το laptop θα σε ακολουθήσει όπου κι αν πας χωρίς να σε δυσκολέψει στη μεταφορά ή να σου γίνει… βάρος. Στα ενδότερά του διαθέτει έναν Core i5 10210U, δίσκο SSD στα 256 GB και 8 GB μνήμης RAM για άνετο multitasking και άψογες ταχύτητες απόκρισης από την εκκίνηση ως τον τερματισμό. Πληροί τα στάνταρ του στρατιωτικού προτύπου MIL-STD-810G και ως εκ τούτου θα αντέξει τη σκληρή, καθημερινή χρήση. Τα δε χαρακτηριστικά ασφαλείας επαγγελματικού επιπέδου (σαρωτής δακτυλικού αποτυπώματος, τσιπ TPM 2.0, υποδοχή κλειδώματος Kensington, κάλυμμα webcam κ.α.) θα διασφαλίσουν την ιδιωτικότητά σου 24/7 ενώ το Asus Business Service Package θα γίνει το πληρέστερο πακέτο εγγύησης που είχες ποτέ.

Microsoft Surface Pro 7 (Core i5 1035G4/8GB/256GB/Intel Iris Plus)

Ξεχωρίζει: καθώς είναι ό,τι πιο συμπαγές και ελαφρύ μπορείς να βρεις σε επαγγελματικό laptop -τέλειο για εκείνους που παραμένουν ενεργοί on the go.

Το Surface Pro 7 αποτελεί την επιτομή της φορητότητας. Με σχεδιασμό που παραπέμπει σε tablet αντί για laptop, το σύστημα της Microsoft θα μεταφέρει το γραφείο σου όπου κι αν σε βγάλει ο δρόμος σου. Με βάρος που δεν ξεπερνά τα 775 γραμμάρια και διαστάσεις εφάμιλλες σημειωματάριου, έρχεται με οθόνη αφής PixelSense 12,3 ιντσών με ανάλυση 2736×1824 pixels. Στο εσωτερικό του κρύβει έναν επεξεργαστή Intel Core i5 1035G4 με 8 GB DDR4 μνήμης και ταχύτατη μονάδα SSD χωρητικότητας 256 GB. Υποστηρίζει Wi-Fi 6 και Bluetooth 5.0 ενώ διαθέτει θύρες USB-A και USB-C, αναγνώστη καρτών microSDXC και σταντ πολλαπλών θέσεων. Η λειτουργικότητά του «εκτοξεύεται» βέβαια με την προσθήκη του πληκτρολογίου Type Cover Pro, της γραφίδας Surface Pen (ή Slim Pen) και του ποντικιού Surface Mouse (ή Arc Mouse) που σε συνδυασμό με τα Windows 10, θα σου προσφέρουν ένα εξαιρετικά οικείο περιβάλλον εργασίας.

Asus ZenBook Pro Duo UX581GV (Core i7 9750H/16GB/1TB/GeForce RTX 2060)

Ξεχωρίζει: γιατί χάρη στις δύο οθόνες του θα σου επιτρέψει να εξωτερικεύσεις τη δημιουργικότητά σου όπως κανένα άλλο.

Απλά πράγματα: laptop με δύο οθόνες δεν συναντάς συχνά. Με αυτό ως βάση, δε χρειάζεται κι ιδιαίτερη προσπάθεια για να αντιληφθείς τον βασικό λόγο για τον οποίο ξεχωρίζει το ZenBook Pro Duo. Πέραν της κύριας 4K οθόνης αφής OLED των 15,6 ιντσών, βλέπεις, διαθέτει και μία δεύτερη, το Asus ScreenPad Plus, επίσης τεχνολογίας αφής και 4Κ ανάλυσης. Οι δυο τους συνεργάζονται άψογα και με τη βοήθεια των ενσωματωμένων εφαρμογών, λειτουργιών και εργαλείων της Asus, θα κάνεις τη δουλειά σου ευκολότερα, «απογειώνοντας» την παραγωγικότητά σου, είτε επεξεργάζεσαι εικόνες στο Photoshop, είτε μοντάροντας το επόμενο podcast σου. Ο επεξεργαστής Core i7 9750H θα σου προσφέρει την ισχύ που χρειάζεσαι ενώ πλαισιώνεται από 16 GB RAM και δίσκο SSD χωρητικότητας 1 TB για να κάνεις τη δουλειά σου ακόμα πιο εύκολα. Όσο για τα γραφικά, η GeForce RTX 2060 με τα 6 GB, θα σε μυήσει μεμιάς στον κόσμο του ray tracing.

Dell XPS 17 9700 (Core i7 10750H/32GB/2TB/GeForce GTX 1650 Ti)

Ξεχωρίζει: γιατί είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε επαγγελματικό laptop με μεγάλη οθόνη -με δυο λέξεις, το ιδανικό desktop replacement.

Το XPS 17 9700 εντυπωσιάζει ακόμα και μέσα στο κουτί του. Ο μίνιμαλ σχεδιασμός με τις υπέροχες γραμμές, το περίβλημα από κατεργασμένο μέσω CNC αλουμίνιο και το πολυτελές φινίρισμα, θα αιχμαλωτίσουν το βλέμμα σου. Ίσως αρχικά να μη διαπιστώσεις καν ότι πρόκειται για laptop 17 ιντσών -τόσο πολύ το κολακεύει το design του. Κι όμως, το XPS 17 9700 θα σου επιτρέψει να δουλέψεις σε 4K ανάλυση απολαμβάνοντας τα πλεονεκτήματα μίας μεγάλης επιφάνειας εργασίας αλλά και μίας οθόνης φωτεινότητας 500 nit με τεχνολογία EyeSafe, κρύσταλλο Corning Gorilla Glass 6 και κάλυψη του 100% του χρωματικού χώρου Adobe RGB. Μέσα στο εξαιρετικά λεπτό του σώμα, το σύστημα κρύβει έναν Core i7 10750H, 32 GB DDR4, δίσκο SSD στα 2 TB και μία κάρτα γραφικών GeForce GTX 1650 Ti της NVIDIA με 4 GB αποκλειστικής μνήμης, ό,τι καλύτερο μπορείς να βρεις δηλαδή λίγο-πολύ σε χαρακτηριστικά. Θες κάτι άλλο;

HP ProBook 650 G8 (Core i5 1135G7/8GB/256GB/Intel Iris Xe)

Ξεχωρίζει: χάρη στο σώμα από αλουμίνιο που του προσδίδει επιπλέον ανθεκτικότητα και έναν premium αέρα, διατηρώντας παράλληλα το βάρος του σε χαμηλά επίπεδα.

Αξιόπιστο, δυναμικό και με εξαιρετική σχέση τιμής/απόδοσης, το ProBook 650 G8 της HP είναι ένα επαγγελματικό laptop που θα σε κερδίσει με την πρώτη ματιά. Ο μοντέρνος σχεδιασμός με το περίβλημα αλουμινίου του χαρίζουν μεν κορυφαία αισθητική, διασφαλίζοντας παράλληλα όμως ότι δε θα έχει το παραμικρό πρόβλημα με τη φθορά που προκύπτει από την καθημερινή χρήση. Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και το αδιάβροχο πληκτρολόγιο που θα σε καλύψει σε ό,τι αφορά τα μικρά καθημερινά ατυχήματα. Εξίσου υψηλά είναι τα στάνταρ ασφαλείας στο εσωτερικό του συστήματος, με τις λειτουργίες της HP να συνεργάζονται προσφέροντάς σου πλήρη προστασία, από το BIOS μέχρι και τον browser. Ο Core i5 11ης γενιάς θα κάνει κάθε σου επιθυμία πραγματικότητα, ενώ τα 8 GB RAM και ο SSD δίσκος θα σου χαρίσουν σπουδαίες ταχύτητες απόκρισης, όσο απαιτητική κι αν είναι η μέρα σου.