Η μαθητική «Start Up» FLOW ON νικήτρια του διαγωνισμού του JA Greece

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Απριλίου 2021 ο Διαδικτυακός Διαγωνισμός Kαλύτερο Promo Video Mαθητικών Εικονικών Επιχειρήσεων 2021 του Junior Achievement Greece στον οποίο συμμετείχαν 55 μαθητικές «Start Up» από Γενικά Γυμνάσια και Λύκεια, ΕΠΑΛ, Εσπερινά και Ειδικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Το βραβείο Καλύτερο Promo Video κέρδισε η Μαθητική Εικονική Επιχείρηση «Flow On» από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την «έξυπνη» βρύση που δημιούργησαν για την εξοικονόμηση νερού. Τη νικήτρια ομάδα βράβευσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Έρευνας και Καινοτομίας κ. Χρίστος Δήμας ο οποίος αφού συνεχάρη την ομάδα και το JA Greece επεσήμανε ότι είχε ξεχωρίσει και ο ίδιος την FLOW ON κατά την on line ψηφοφορία για το Καλύτερο Promo Video στην ιστοσελίδα https://www.jagreece.org/promovoting.

Οι μαθητές της Α’, Β’ & Γ’ Λυκείου, δημιούργησαν το «Flow On», ένα καινοτόμο εξάρτημα που εφαρμόζεται στις βρύσες εξωτερικού χώρου και μετατρέπει σε μερικά δευτερόλεπτα μια απλή βρύση σε «έξυπνη» που ανοίγει ανέπαφα και κλείνει αυτόματα. Τα παιδιά επισημαίνουν ότι τα βασικά πλεονεκτήματα του εξαρτήματος είναι η ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, η ανεξαρτησία από την κεντρική παροχή ρεύματος, η ευκολία εγκατάστασης και το χαμηλό κόστος. Η ομάδα απευθύνεται σε δημόσιους φορείς και ιδιώτες για την εγκατάσταση του συστήματος «Flow On» σε πάρκα, παιδικές χαρές, γήπεδα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ξενοδοχειακές και μεταποιητικές μονάδες, σταθμούς αυτοκινήτων, πρατήρια βενζίνης, κήπους κατοικιών και αλλού έτσι ώστε να μειωθεί η σπατάλη νερού.

Όπως είπαν στη βράβευση τα παιδιά, ενδιαφέρον για την έξυπνη βρύση «FLOW ON» έχουν δείξει, ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Δημητριάδης. Οι μαθητές «στελέχη» της FLOW ON, Δαβίδ Μπεγκτζανιάν, Κωνσταντίνος Πατσατζάκης, Μαρία Τσιαούση, Γεωργία Τρικιώνη και Ιάσονας Φιλιππίδης, κατά την διαδικτυακή απονομή του βραβείου απάντησαν πολύ εύστοχα στις ερωτήσεις του Πρόεδρου του JA Greece Μάρκου Βερέμη και του Διευθυντή του γραφείου του κ. Χρίστου Δήμα, Μιχάλη Δρίτσα και έδειξαν ότι είναι έτοιμοι «επιχειρηματίες».

O κ. Βερέμης και ο κ. Δρίτσας συνεχάρησαν και συνομίλησαν στη συνέχεια με την καθηγήτρια των παιδιών, την Οικονομολόγο Άννα Ματσιώρη, Yπεύθυνη για το Πρόγραμμα Μαθητική Εικονική Επιχείρηση στο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μαζί με τους συναδέλφους της Νικόλαο Τερψιάδη και Ελένη Μαργαρού.

Τα 10 Promo Video των μαθητικών «Start Up» 2021 που ξεχώρισαν

Οι μαθητικές «επιχειρήσεις» που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους του κοινού και την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή του JA Greece ανακοινώθηκαν στη διάρκεια της εκδήλωσης από την Υπεύθυνη του Προγράμματος Μαθητική Εικονική Επιχείρηση, Ελίζα Παυλίδη.

Flow On – Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας – “Έξυπνη βρύση” εξωτερικού χώρου που κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται. Pet – Link – Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού – Πλατφόρμα που επιτρέπει στους σκύλους να επιλέξουν εκείνοι τον άνθρωπο που θα τους υιοθετήσει. Viband – Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης – Smartwatch που προειδοποιεί με δόνηση τα άτομα με προβλήματα ακοής όταν υπάρχει κίνδυνος. Gr8 Tomorrow – Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή – Πλατφόρμα επαγγελματικού προσανατολισμού από μαθητές για μαθητές. WasteFree – Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη – Μέθοδος οικολογικής διαχείρισης των αποβλήτων της επιτραπέζιας ελιάς. Social Aid – Γυμνάσιο Μούδρου Λήμνου – Συσκευή που “διαβάζει” ηχητικά τις ετικέτες των προϊόντων για τα άτομα με προβλήματα όρασης. REUZ – E.E.E.E.K. Αγίου Δημητρίου – Ανακύκλωση μαγειρικών σκευών μετατρέποντάς τα σε διακοσμητικά αντικείμενα. Ellada Useful Items from Greece – ΕΠΑΛ Νικήτης – Βιοδιασπώμενα σουβενίρ με πληροφορίες για την Αρχαία Ελλάδα. QR Blinders – 1o ΓΕΛ Ιλίου – Eφαρμογή που διαβάζει QRcodes και στέλνει ηχητικές πληροφορίες στα άτομα με προβλήματα όρασης. Art–Tech – Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων – Μετατροπή απλών φωτογραφιών σε έργα τέχνης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στις ομάδες που διακρίθηκαν αλλά και σε όλες τις 55 μαθητικές «επιχειρήσεις» που κατάφεραν έναν άθλο μέσα σε συνθήκες πανδημίας και τηλεκπαίδευσης. Είναι όλες οι επιχειρηματικές ιδέες πολύ έξυπνες και τα promo video των παιδιών πολύ υψηλής ποιότητας», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του JA Europe, Αργύρης Τζικόπουλος.