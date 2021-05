Tη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 ξεκινάει η ατομική έκθεση ζωγραφικής του Αλέξανδρου Μαγκανιώτη με τίτλο «Αναζητώντας τον Οδυσσέα», η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ΕΦΑ Αχαΐας στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021.

Εμπνευσμένος από το έπος του Ομήρου, την “Οδύσσεια”, ο Αλέξανδρος Μαγκανιώτης περιγράφει μια ιστορία αναζήτησης ταυτότητας∙ μέσα από μια μοναδική, ευφάνταστη και πρωτότυπη τεχνική ζωγραφικού μοντάζ μεταγράφει τις περιπέτειες και τις περιπλανήσεις του Οδυσσέα, στις εμπειρίες όλων και στις συνήθεις εικόνες της Αθηναϊκής πραγματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, οι δυσκολίες, οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες αναζήτησης της αστικής ζωής, αντανακλώνται σε ζωγραφικά έργα, που σχολιάζουν την ταυτότητα των κατοίκων μιας σύγχρονης μεγαλούπολης. Μπλέκοντας τον μύθο, την αρχαιοελληνική και λαϊκή παράδοση, την πολυπολιτισμικότητα και το αρχιτεκτονικό τοπίο της πόλης, οι συνθέσεις του Αλέξανδρου Μαγκανιώτη εξιστορούν ένα βίωμα προσωπικό, ελληνικό και ευρωπαϊκό συνάμα.

Όπως αναφέρει ο ιστορικός της τέχνης Γιάννης Μπόλης: «Η ενότητα “Αναζητώντας τον Οδυσσέα” αποτελεί μια ολότελα προσωπική, ερμηνευτική προσέγγιση του ομηρικού έπους σε μια γόνιμη διαλεκτική σχέση μ’ αυτό, στην προέκταση του ποιητικού λόγου. Το κάθε έργο παρέχει τα κλειδιά ενός κώδικα που οδηγεί σε περαιτέρω συνδέσεις και αναγωγές, στην αποκρυπτογράφηση ενός κρυμμένου νοήματος. Θεοί, ήρωες και μυθικά πλάσματα συμβιώνουν, σε απροσδόκητες και πρωτότυπες συναντήσεις, με εικόνες της σημερινής πραγματικότητας, κυριαρχούν σε συνθέσεις που υπερβαίνουν τον στόχο της απλής αναπαράστασης, αποκτώντας μια άλλη διάσταση. Η Αθηνά, ο κεραυνοβόλος Δίας, ο τοξοβόλος Απόλλωνας και ο Ερμής που κρατά το κηρύκειο, ο Αγαμέμνονας, η Πηνελόπη, η Κασσάνδρα, η Λήδα, η Κλυταιμνήστρα και η Ωραία Ελένη. Και δίπλα τους, ο Όλυμπος, ο Δούρειος Ίππος, οι Κύκλωπες, οι Λωτοφάγοι και οι Σειρήνες, οι χαρτογραφικές, «γεωγραφικές» αποτυπώσεις των ταξιδιών του Οδυσσέα στον δρόμο προς την Ιθάκη. Η ενότητα “Αναζητώντας τον Οδυσσέα” είναι μια ενότητα σε εξέλιξη που διαρκώς εμπλουτίζεται με νέες εικόνες. Με αφορμή την παρουσίασή της στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, ο Αλέξανδρος Μαγκανιώτης φιλοτέχνησε καινούργιες συνθέσεις στις οποίες αξιοποιεί αρχαιολογικά ευρήματα που φιλοξενούνται στους εκθεσιακούς του χώρους: το μαρμάρινο άγαλμα της Παρθένου Αθηνάς, ρωμαϊκό αντίγραφο του φειδιακού χρυσελεφάντινου αγάλματος της θεάς στον Παρθενώνα, το ψηφιδωτό δάπεδο με την κεφαλή της Μέδουσας και τα σπαράγματα υαλοφράγματος ―όλα χρονολογημένα στον 2ο μ. Χ. αιώνα―, αλλά και το μοναδικό χαλκεπένδυτο κράνος με ψάθινο υπόστρωμα του 12ου π. Χ. αιώνα. Το ταξίδι της αναζήτησης του Οδυσσέα ξεκινάει για ακόμη μία φορά, ο μύθος επανέρχεται μέσα από μια σύγχρονη οπτική, διαχρονικός, καθολικός και πάντοτε γοητευτικός».

Έναρξη: Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Διάρκεια έκθεσης: 17/5 – 4 Ιουλίου 2021

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, Ν. Ε. Ο. Πατρών-Αθηνών 38-40, Πάτρα

Τηλ.:2613616100

Ε-mail: efaacha@culture.gr

website: www.ampatron.gr

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Αλέξανδρος Μαγκανιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Architectural Design στην “The Bartlett” του Πανεπιστημίου U.C.L. στο Λονδίνο.Ως εικαστικός έχει παρουσιάσει το έργο του σε έξι ατομικές εκθέσεις σε γκαλερί και μουσεία. Συμμετείχε στα Rooms 2014 που οργανώνει η γκαλερί Καππάτος.Το 2015 πραγματοποιήθηκε η έκθεση του “Αλφάβητος: Η Εικόνα των Γραμμάτων”στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης σε επιμέλεια του Γιάννη Μπόλη. Το 2019 παρουσίασε την έκθεση“Where are the Lotus Eaters?”στην Blender Gallery. Η «Αλφάβητος» του επιλέχθηκε για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 7η Μπιενάλε του Πεκίνου στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας το 2017.Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Αυστρία, Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία, Ιαπωνία, Κύπρο, Ολλανδία, Ρωσία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α. Έργα του βρίσκονται στις συλλογές του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη), του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος – ACG, του Freud’sDream Museum στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, του Μουσείου Λευκάδιου Χερν στην Ιαπωνία, του Luciano Benetton στην Ιταλία, της Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, του Ιδρύματος Α. & Λ. Κατακουζηνού, του Copelouzos Family Art Museum, του FKP Collection, καθώς και σε άλλες ιδιωτικές συλλογές.