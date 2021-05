Δεξιότητες του αύριο σε 10.000 επαγγελματίες HoReCa, μέσα από τη νέα κοινωνική πλατφόρμα της Coca-Cola

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Coca-Cola Hellas με στρατηγικό συνεργάτη το kariera.gr δημιούργησαν το Empowered, μια ολιστική κοινωνική πλατφόρμα που προσφέρει σήμερα πρόσβαση στις δεξιότητες του αύριο για χιλιάδες επαγγελματίες HoReCa, νέους και γυναίκες, για να εξελιχθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον ή ευκαιρίες επιχειρηματικότητας.

Τη νέα αυτή πρωτοβουλία παρουσίασαν διαδικτυακά, με συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση, η κα Μαρία Αναργύρου – Νίκολιτς, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola Τρία Έψιλον και η κα Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα της The Coca-Cola Company. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κ. Θεόφιλος Βασιλειάδης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του kariera.gr, παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος, ενώ ο κ. Κώστας Πισιώτης, συνιδιοκτήτης των εστιατορίων Nolan και Provellegios, και μέλος του Advisory Board του Empowered, συμμετείχε σε ειδική συζήτηση, αναδεικνύοντας τη σημασία της εξέλιξης των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κλάδο της εστίασης.

Στόχος της νέας πλατφόρμας είναι να ενδυναμώσει 10.000 επαγγελματίες HoReCa, νέους και γυναίκες έως το τέλος του 2021, βοηθώντας τους να ενισχύσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες (upskilling) και να αποκτήσουν νέες (reskilling) με βάση τις αναδυόμενες τάσεις και ανάγκες της νέας εποχής. Με την πολύτιμη συμβολή συνεργατών και ειδικών από διακεκριμένες εταιρείες, φορείς και οργανισμούς, το Empowered προσφέρει δωρεάν ειδικά σχεδιασμένες ψηφιακές εκπαιδεύσεις (online journeys) και live digital sessions, με επίκεντρο τους τομείς της καφεστίασης και της φιλοξενίας, των ψηφιακών δεξιοτήτων, της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης κυρίαρχων soft skills.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προσφέρει περαιτέρω ευκαιρίες εξέλιξης και ενδυνάμωσης σε πάνω από 500 συμμετέχοντες, όπως εξατομικευμένο mentoring, υποτροφίες, εκπαιδευτικά events, προγράμματα πρακτικής άσκησης κ.ά. για να ξεκινήσουν άμεσα την καριέρα τους και να κάνουν τη δική τους αποφασιστική κίνηση για το μέλλον τους.

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η σύσταση ενός Advisory Board από αναγνωρισμένους επαγγελματίες που διαπρέπουν στον κλάδο HoReCa, στον τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων και στην ενδυνάμωση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Στο Advisory Board του Empowered συμμετέχουν οι: Δήμητρα Αρίδα, director of sales & marketing Brown Hotels, Λέλα Δρίτσα, ιδρύτρια και συνιδιοκτήτρια της Nannuka, Δημήτρης Καλαβρός – Γουσίου, συνιδρυτής του Found.ation, ιδρυτής του TEDxAthens, συνιδρυτής και εταίρος του σχήματος επιχειρηματικών συμμετοχών VelocityPartners VC, Παναγιώτης Μαδαμόπουλος – Μοράρης, co-founder & motivator in chief του ReGeneration & director of partnerships – Stanford Institute for Human-Centered AI, Κώστας Πισιώτης, συνιδιοκτήτης των εστιατορίων Νolan & Proveleggios και ιδρυτικό μέλος της ομάδας Nolanverse, Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου, co-owner, marketing & communications director VS Hospitality Group. Ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός για την κατεύθυνση του προγράμματος, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του και την εξέλιξη των στόχων αντίστοιχα.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σημείωσε: «Η Πολιτεία προχωρά σε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην κατάρτιση των νέων και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Η εναρμόνιση της χώρας μας με τον ψηφιακό μετασχηματισμό απαιτεί νέες δεξιότητες και εξειδίκευση που θα προάγει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Χαιρετίζουμε πρωτοβουλίες όπως αυτή της Coca-Cola στην Ελλάδα με το νέο κοινωνικό πρόγραμμα Empowered που προωθεί σε συνεργασία με τον κλάδο HoReCa και προσωπικά εύχομαι καλή επιτυχία στο σπουδαίο έργο που αναλαμβάνει».

Η κα Μαρία Αναργύρου – Νίκολιτς, Γενική Διευθύντρια της Coca–Cola Τρία Έψιλον, εστιάζοντας στον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του κλάδου HoReCa για την ελληνική οικονομία δήλωσε: «Επενδύουμε στη χώρα μας και τις δεξιότητες του μέλλοντος, που είναι απαραίτητες για τη νέα εποχή. Με το βλέμμα μας στραμμένο στην αγορά και ειδικά στις διευρυμένες ανάγκες του κλάδου εστίασης και τουρισμού, ξεκινάμε αυτή την πρωτοβουλία εστιάζοντας στην ενίσχυση των δεξιοτήτων περισσότερων από 10.000 νέων, γυναικών και εργαζόμενων στον κλάδο HoReCa μέσα στο 2021».

Από την πλευρά της η κα Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα της The Coca-Cola Company τόνισε: «Όραμά μας, μέσα από κάθε πρωτοβουλία που υλοποιούμε, είναι να προσφέρουμε λύσεις, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί η δική μας υπεύθυνη ανάπτυξη έρχεται μόνο με την ευημερία της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε και των ανθρώπων της. Κάθε νέα πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις επόμενες γενιές».

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του προγράμματος με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων, απαραίτητων για την αγορά εργασίας, υλοποιήθηκε από το kariera.gr, με εξειδικευμένη έρευνα και εστιάζοντας στην χαρτογράφηση των 40 πιο περιζήτητων θέσεων εργασίας στη σύγχρονη αγορά Ο κ. Θεόφιλος Βασιλειάδης, Ιδρυτής και Πρόεδρος του kariera.gr, δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τα κενά ανάμεσα στις δεξιότητες που κατέχουν οι εργαζόμενοι στους κλάδους και αυτές που απαιτούνται για μια πολύ επιτυχημένη καριέρα. Υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, εφόσον χτιστεί πάνω σε μια βάση επανεκπαίδευσης με γνώμονα την ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής και τη δυνατότητα προσαρμογής σε απρόβλεπτες καταστάσεις».

Η χαρτογράφηση βασίστηκε στα διεθνή συστήματα ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης O*Net και ESCO και για κάθε μια από τις 40 κατηγορίες θέσεων εργασίας που εξετάστηκαν αναγνωρίστηκαν οι 10 κυρίαρχες δεξιότητες και οι 10 κυρίαρχες γνώσεις που απαιτούνται για να διεκδικήσει κανείς δυναμικά το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Αναφορικά με τον εκπαιδευτικό κύκλο των γυναικών, τις κύριες θεματικές ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης επιμελήθηκε η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση MExoxo, στρατηγικός συνεργάτης της The Coca-Cola Company στην Ελλάδα στον τομέα της γυναικείας κοινωνικο-οικονομικής υποστήριξης.

Οι δύο πρώτοι κύκλοι εστιάζουν στους επαγγελματίες του κλάδου HoReCa και στις γυναίκες, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός κύκλος για τους νέους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο κοινωνικό πρόγραμμα Empowered, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το www.youthempowered.gr.

Δείτε εδώ το video του προγράμματος.