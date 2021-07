Νέα διάκριση για τη Space Hellas, Microsoft Advanced Specialization «Windows Server and SQL Server Migration to Azure»

H Space Hellas, κορυφαίος παρόχος λύσεων Cloud, Microsoft Gold Partner, Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κατάκτηση της νέας σημαντικής διάκρισης, Microsoft Advanced Specialization «Windows Server and SQL Server Migration to Azure». Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλού επιπέδου πιστοποίηση που αποκτά η εταιρεία από τη Microsoft, αμέσως μετά την κατάκτηση του Advanced Specialization «Linux and Open Source Databases Migration to Microsoft Azure». Οι δύο αυτές πιστοποιήσεις τοποθετούν τη Space Hellas ανάμεσα στους λίγους συνεργάτες της Microsoft παγκοσμίως. Η Space Hellas ενισχύοντας την εξειδίκευσή της στις τεχνολογίες μετάβασης στο Μicrosoft Azure για Windows, SQL Server, Linux και Open Source Databases, καλύπτει πλέον το σύνολο σχεδόν των workloads των πελατών της. Ο Σωκράτης Κωστίκογλου, Διευθυντής IT Εφαρμογών και R&D της Space Hellas, τόνισε: Η δεύτερη διάκριση καθιστά τη Space Hellas τον κορυφαίο συνεργάτη της Microsoft που μπορούν να εμπιστεύονται οι πελάτες μας για τη μετάβαση των υποδομών τους στο Cloud, ανεξάρτητα αν τρέχουν Windows ή/και Linux, χρησιμοποιούν SQL Server ή Open Source Databases. Είναι μια σημαντική κατάκτηση που την οφείλουμε στην υψηλή τεχνογνωσία της ομάδας μας και στην εμπιστοσύνη των πελατών μας. Καλούμε τους πελάτες μας να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους τα μοναδικά προνόμια που δίνουν οι πιστοποιήσεις αυτές, στo πλαίσιo του Advanced Migration Program με χρηματοδότηση των υπηρεσιών μετάβασης από την ίδια τη Microsoft. Ο Κωνσταντίνος Καττιρτζής, Partner Development Lead της Microsoft Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, δήλωσε σχετικά: Το Microsoft Advanced Specialization για Windows και SQL Server Migration to Azure αποτελεί μια επικύρωση της βαθιάς γνώσης και της εξειδίκευσης της Space Hellas, ενώ αποτελεί απόδειξη της εκτεταμένης εμπειρίας της στο να βοηθά τους πελάτες της να μεταφέρουν επιτυχώς τα workloads των Windows Server & SQL Server στο Azure. H εν λόγω ειδίκευση, σε συνδυασμό με το Microsoft Advanced Specialization για Linux και Open Source Databases Migration to Azure, τής προσδίδει ακόμα ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, ενώ παράλληλα θωρακίζει και απλουστεύει τη μετάβαση των επιχειρήσεων στις απεριόριστες δυνατότητες του Microsoft Azure.

