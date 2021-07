“Εταιρεία του Ενός” από τις εκδόσεις Παπασωτηρίου

«Μήπως το κλειδί για μια πιο ικανοποιητική και πλούσια καριέρα δεν είναι τα μεγαλεπήβολα σχέδια αλλά το συμμάζεμά τους;

Ο Πολ Τζάρβις εγκατέλειψε τον παραδοσιακό επιχειρηματικό κόσμο όταν συνειδητοποίησε ότι το να αφιερώσει τον χρόνο του σε μια μεγάλη, αγχωτική και πασίγνωστη εταιρεία δεν ήταν το είδος της επιτυχίας που τον ενδιέφερε. Γρήγορα ανακάλυψε πόσο θα ωφελούνταν αν άφηνε πίσω του την παρωχημένη ιεραρχική δομή των μεγάλων εταιρειών με τη μόνιμη απαίτηση για περισσότερη παραγωγικότητα και μεγαλύτερη ανάπτυξη σε ετήσια βάση.

Το βιβλίο του Εταιρεία του ενός προσεγγίζει με φρεσκάδα και πρωτοτυπία το θέμα της διοίκησης μιας επιτυχημένης επιχείρησης που εστιάζει στη βελτίωση έναντι της μεγέθυνσης. Ο Πολ Τζάρβις μάς δείχνει πώς το μικρό και συμμαζεμένο σχήμα μπορεί να μας προσφέρει την ελευθερία να επιδιώξουμε πιο ουσιαστικές απολαύσεις στη ζωή και να μας βοηθήσει να γλιτώσουμε τους πονοκεφάλους που απαρέγκλιτα συνοδεύουν την επίπονη καθημερινότητα του παραδοσιακού προσανατολισμού που συνοψίζεται στη λέξη «μεγέθυνση». Μάθετε πώς να στήσετε την επιχείρησή σας, πώς να καθορίσετε τα επιθυμητά για σας έσοδα, πώς να αντιμετωπίσετε τις απρόσμενες αναποδιές, πώς να εξασφαλίζετε ότι οι πελάτες σας είναι ικανοποιημένοι και, φυσικά, πώς θα τα πετύχετε όλα αυτά με τους δικούς σας όρους.

Γιατί να διοικείς την επιχείρησή σου λες κι είσαι μηχανή, ενώ δεν είσαι; Το βιβλίο του Πολ Τζάρβις Εταιρεία του ενός παρουσιάζει έναν άλλο τρόπο. Αν αναρωτήθηκες ποτέ πώς γίνεται να κάνεις την επιχείρησή σου να δουλέψει προς όφελός σου –και όχι το αντίστροφο– αυτό το βιβλίο είναι για σένα.»

Κρις Γκίλεμπο, συγγραφέας των μπεστ σέλερ Side Hustle και The $100 Startup

«Ο Τζάρβις επιχειρηματολογεί πειστικό υπέρ της βελτίωσης έναντι της μεγέθυνσης μιας επιχείρησης.

Απαραίτητο ανάγνωσμα για κάθε επιχειρηματία που δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα της ζωής και όχι στον υλικό πλούτο».

Καλ Νιούπορτ, συγγραφέας του μπεστ σέλερ Deep Work

«Η επιχείρησή σας μπορεί να ευημερεί με λιγότερο! Η Εταιρεία του ενός είναι ένας συναρπαστικός,

κατατοπιστικός οδηγός για τη διοίκηση μιας επιτυχημένης, μινιμαλιστικής επιχείρησης».

Τσόσουα Φίλντς Μίλμπερν, οικοδεσπότης του podcast The Minimalists

«Ο Πολ Τζάρβις δείχνει με πολύ όμορφο τρόπο ότι πλέον το μικρό σχήμα κερδίζει το παιχνίδι. Δεν

έχει σημασία πόσους υπαλλήλους έχεις (ούτε καν πόσους πελάτες εξυπηρετείς). Σημασία έχει με

ποιους συνεργάζεσαι. Πρόκειται για επαναστατική ιδέα για την εποχή μας: φτιάξε την επιχείρησή σου με βάση τις δικές σου αξίες. Κι αυτό δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα. Αυτό το βιβλίο είναι θησαυρός».

Μιτς Τζόελ, ιδρυτής της Six Pixels Group και συγγραφέας των βιβλίων Six Pixels of Separation και Ctrl Alt Delete