UNDER ARMOUR x VIRGIN Galactic: Επιδόσεις στη Γη, δοκιμασμένες στο Διάστημα

Όταν δυο εταιρίες με στόχο ένα καλύτερο αύριο για έναν καλύτερο κόσμο ενωθούν, τότε τα αποτελέσματα μόνο θετικά μπορούν να είναι. Τον Ιανουάριο του 2019 η UNDER ARMOUR ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον ιδρυτή της Virgin Galactic, Sir Richard Branson, μία συνεργασία που συνδυάζει ρούχα και υποδήματα, αποκλειστικά σχεδιασμένα για τους πρώτους ιδιώτες αστροναύτες που θα φτάσουν στο διάστημα. Στις 11 Ιούλιου του 2021, το όνειρο έγινε πραγματικότητα!

Μέρος αυτής της επιτυχίας επιδιώκει να γίνει και ο δικός μας Αύγουστος Πανταζίδης, που αποτελεί το νέο πρόσωπο της καμπάνιας “ Train What ’ s Under The Armour ”. Η καμπάνια έχει βασιστεί πάνω σε κορυφαίους αθλητές του κόσμου όπως Michael Phelps & Anthony Joshua, οι οποίοι μοιράζονται τον τρόπο με τον οποίο ανταγωνίζονται συνεχώς στα υψηλότερα επίπεδα, όχι μόνο μέσω της σωματικής τους δύναμης αλλά μέσω της ψυχικής δύναμης και της προετοιμασίας.

Ο Αύγουστος Πανταζίδης είναι ιδιώτης υποψήφιος αστροναύτης (Career Astronaut Candidate) και αστροναύτης σε αποστολές προσομοίωσης στη Σελήνη με δημοσιευμένο επιστημονικό έργο επί πανομοιότυπων γεωλογικά περιοχών του πλανήτη Άρη στην Γη.

Από το 2019 έχει επιλεγεί στο πρώτο πλήρωμα εκπαιδευόμενων ιδιωτών αστροναυτών του αμερικάνικου οργανισμού Advancing Exploration, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια συμμετέχει ως αστροναύτης σε αποστολές προσομοίωσης μακράς διάρκειας στη Σελήνη. Είναι πρωτοπόρος στον τομέα για τα ελληνικά δεδομένα μιας και ήταν ο πρώτος Έλληνας που συμμετείχε σε αποστολές προσομοίωσης. Από το 2020 είναι υπότροφος εκπαιδευόμενος πιλότος ενώ παράλληλα εκπαιδεύεται και για επαγγελματίας δύτης “Dive Master“. Το 2021 αποτελεί μέρος της λίστας Forbes 30 Under 30 Greece 2021 .

Ο Αύγουστος, πρεσβεύοντας τις αξίες της UA και της καμπάνιας “Train What’s Under The Armour” αναφέρει: « Δεν αρκεί μόνον η υψηλή φυσική κατάσταση αλλά και η προετοιμασία του μυαλού μου, τόσο για αυτά που με περιμένουν αλλά και για αυτά που αφήνω πίσω μου». Και αποδεικνύει σε όλους μας πως το να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας και να φθάσουμε ‘’στα άστρα’’ δεν αποτελούν πλέον απλά ένα όνειρο!

Μέσα από την αδιάκοπη προσπάθεια για καινοτομία, κάνοντας το αδύνατο δυνατό, και με αφορμή τον εορτασμό της πρόσφατης πτήσης του Virgin Galactic, η

UNDER ARMOUR x Virgin Galactic κυκλοφορεί μία περιορισμένη συλλογή ρούχων βασισμένη στην τεχνολογία UA RUSH™ με σκοπό να βοηθήσει όλους του αθλητές να ξεπεράσουν τα όρια τους. Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο UA Brand House Γλυφάδα .

#UnderArmourGreece #TheOnlyWayIsThrough #UnderTheArmour