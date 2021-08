Βασικό Εισόδημα: Πώς θα το επιτύχουμε

Δεν θα έπρεπε να έχουμε όλοι ένα μερίδιο από τον συνολικό πλούτο της κοινωνίας;

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο δίκαιο κόσμο χορηγώντας ένα καθολικό εγγυημένο εισόδημα;

Τι θα σήμαινε αυτό για την υγεία, την περιουσία και την ευτυχία μας;

Το Βασικό Εισόδημα είναι μια τακτική κρατική χρηματική μεταβίβαση, η οποία καταβάλλεται σε όλους τους πολίτες σε ατομική βάση. Πολιτικά κόμματα σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να το υιοθετούν ως επίσημη πολιτική τους και καταλαμβάνει πρωτοσέλιδα στον Τύπο σε καθημερινή βάση. Το βιβλίο, εκθέτει λεπτομερώς τις επιπτώσεις του στην οικονομία, τη φτώχεια, την εργασία και την απασχόληση· αναλύει σε βάθος και καταρρίπτει τις συνήθεις αντιρρήσεις που προβάλλονται εναντίον του βασικού εισοδήματος· εξηγεί τι μπορούμε να μάθουμε από τα πιλοτικά προγράμματα που έχουν διεξαχθεί ή πρόκειται να διενεργηθούν σε όλο τον κόσμο και αποδεικνύει με ακρίβεια γιατί το βασικό εισόδημα έχει καταστεί μια επείγουσα αναγκαιότητα.

Ο Γκάι Στάντινγκ υπήρξε συνιδρυτής του Παγκόσμιου Δικτύου για το Βασικό Εισόδημα (Basic Income Earth Network/ΒΙΕΝ) και τώρα εκτελεί χρέη Επίτιμου Προέδρου.

Υπηρέτησε ως Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ και στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών (School of Oriental and African Studies/SOAS), διεύθυνε προγράμματα στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (International Labour Organization/ILO) και υπηρέτησε ως σύμβουλος στον ΟΗΕ, την Παγκόσμια Τράπεζα και σε κυβερνήσεις ανά τον κόσμο σε ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής. Είναι μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών (Academy of Social Sciences).

Πρόλογος του συγγραφέα για την ελληνική έκδοση και προλογικό σημείωμα από τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Κριτικές

«Το Βασικό Εισόδημα είναι μια ιδέα που η ώρα του έχει φτάσει, και ο Γκάι Στάντινγκ πρωτοστάτησε στην προσπάθεια να γίνει αυτό κατανοητό από όλους μας – όχι μόνο η έννοια αλλά και οι προκλήσεις για την αντιμετώπιση των οποίων έχει σχεδιαστεί: η ταχεία αυτοματοποίηση και η ανάδυση του πρεκαριάτου, μιας εργατικής δύναμης της οποίας οι απολαβές από την εργασία της θα είναι πάντοτε ανεπαρκείς. Καθώς οδεύουμε σε μια εποχή κατά την οποία τα όρια μεταξύ εργασίας και ψυχαγωγίας θολώνουν, η δε εργασία αποσυνδέεται από το εισόδημα, η ανάλυση του Στάντινγκ είναι ζωτικής σημασίας.»

Πωλ Μέισον

«Ένα καθολικό βασικό εισόδημα είναι σαφώς μια ιδέα της οποίας ο καιρός έχει φτάσει. Το βιβλίο του Γκάι Στάντινγκ εξηγεί με καθηλωτικό τρόπο το γιατί, ενώ το υπερασπίζεται με βάση την ηθική και την οικολογία. Είναι ένα απαραίτητο ανάγνωσμα για όλους όσους ενδιαφέρονται για την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη και μια σημαντική συμβολή στις αντιπαραθέσεις γύρω από την εισαγωγή ενός βασικού εισοδήματος.»

Καρολάϊν Λούκας, Βουλευτής των Πρασίνων Αγγλίας και Ουαλίας.

«Ο Γκάι Στάντινγκ βρίσκεται στην πρωτοπορία του κινήματος για σχεδόν σαράντα χρόνια, και σε αυτή την έξοχη και εμβριθή μελέτη εξηγεί το πώς λειτουργεί και γιατί διαθέτει τη δυναμική να αναζωογονήσει τη ζωή και τη δημοκρατία στις κοινωνίες μας. Πρόκειται για ένα ουσιώδες και απαραίτητο βιβλίο.»

Μπράιαν Ίνο.

