Κάλλος – Η Υπέρτατη Ομορφιά: Μία αρχαιολογική έκθεση από το Moυσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Πήλινος αττικός ερυθρόμορφος σκύφος με παράσταση Πηνελόπης καθισμένης μπροστά στον αργαλειό της. Από το Chiusi (Σιένα). Γύρω στο 440 π.Χ. Chiusi, Εθνικό Ετρουσκικό Μουσείο 62705. © Museo Nazionale Etrusco di Chiusi (Direzione regionale musei della Toscana). Clay Attic red-figured skyphos with depiction of Penelope sitting in front of her loom. From Chiusi (Siena). Ca 440 BC. Chiusi, Museo Nazionale Etrusco 62705. © Museo Nazionale Etrusco di Chiusi (Direzione regionale musei della Toscana).