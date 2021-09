«VentureGarden Αθήνα– Helping People Grow Ideas»: Έναρξη 16ου κύκλου του επιταχυντή επιχειρηματικών ιδεών

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του 16ου κύκλου του προγράμματος VentureGarden στην Αθήνα που διανύει τον 8ο χρόνο του. Το VentureGarden Αθήνα είναι ένας επιταχυντής επιχειρηματικών ιδεών αρχικού σταδίου (idea accelerator). Παρέχεται δωρεάν από το Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και υλοποιείται από το Alba Hub for Entrepreneurship and Development (AHEAD), το κέντρο επιχειρηματικότητας του Alba. Το Alba υλοποιεί το VentureGarden στη Νότια Ελλάδα. Παράλληλα με την Αθήνα, διοργανώνει το VentureGarden Ηράκλειο για την ενδυνάμωση επιχειρηματιών στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και συμπληρωματικές δράσεις σε άλλες περιοχές.

Απευθύνεται σε ανθρώπους με όραμα και αφοσίωση, οι οποίοι φιλοδοξούν να ενταχθούν στο επιχειρηματικό οικοσύστημα δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση ή εξελίσσοντας την ήδη υπάρχουσα εταιρεία τους.

Το VentureGarden δίνει έμφαση στον άνθρωπο και όχι στην ιδέα, καθώς τόσο η ιδέα όσο και το επιχειρηματικό περιβάλλον μεταλλάσσονται συνεχώς. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να μάθουν να αξιοποιούν εργαλεία τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε ιδέα εμπνευστούν. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος που θέλουν άμεσα να υλοποιήσουν την ιδέα τους μπορούν με βάση την προετοιμασία που έχουν κάνει στο VentureGarden να ενταχθούν σε θερμοκοιτίδες, να αναζητήσουν χρηματοδότηση ή να αναζητήσουν υποστήριξη από άλλους φορείς του οικοσυστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη έρευνα μεταξύ αποφοίτων του προγράμματος στην Αθήνα και το Ηράκλειο καταγράφηκαν 135 νέες θέσεις εργασίας και χρηματοδότηση ύψους 2.568.000 ευρώ από το 2014. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος δηλώνουν σε ποσοστό 99% ότι θα σύστηναν το πρόγραμμα σε φίλους και γνωστούς.

Οι ενδιαφερόμενοι για τον νέο κύκλο του VentureGarden Αθήνα καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους στο www.venturegarden.gr έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2021, όπου και θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων.

Η δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα εξασφαλίζεται από του υποστηρικτές του. Ιδρυτικός εθνικός δωρητής είναι η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative), ενώ το VentureGarden Αθήνα υποστηρίζει σε τοπικό επίπεδο η Logstail.

Το VentureGarden ξεκινά με μια εντατική εκπαίδευση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών διάρκειας 5 εβδομάδων. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης γίνεται επιλογή των συμμετεχόντων που θα συνεχίσουν με mentoring διάρκειας 3 μηνών. Το πρόγραμμα υλοποιείται στα Ελληνικά. Θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως ηλεκτρονικά με περιορισμένη φυσική παρουσία στους χώρους του Alba Graduate Business School, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία των συμμετεχόντων, θα αξιοποιηθούν σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης και συνεργασίας.

Ήδη από την έναρξη του προγράμματος τον Φεβρουάριο του 2014, έχουν υποβληθεί για το VentureGarden Aθήνα περισσότερες από 1.422 αιτήσεις συμμετοχής, εκ των οποίων οι 381 επελέγησαν για να παρακολουθήσουν τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος σε Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των 15 συνολικά κύκλων που έχουν υλοποιηθεί, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν συνολικά 438 ώρες μαθημάτων. 130 εισηγητές και μέντορες έχουν προσφέρει στους συμμετέχοντες υποστήριξη, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους δημιουργικότητα σε απτά αποτελέσματα. Μέχρι και σήμερα, περισσότερες από 1.820 ώρες υποστηρικτικής καθοδήγησης έχουν προσφερθεί στους συμμετέχοντες του VentureGarden.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να συμπληρώσετε την αίτηση επισκεφτείτε το https://bit.ly/3zoBYUx.