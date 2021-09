Impact BITE Awards 2021: Για δέκατη χρονιά επιβραβεύθηκε η τεχνολογική καινοτομία

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 στο Markou Wine Museum, η δέκατη επετειακή τελετή απονομής των Impact BITE Awards 2021, του πιο σημαντικού θεσμού επιβράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα που διοργανώνεται από την Boussias, υπό την αιγίδα του ΣΕΠΕ και με την τιμητική υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του ΟΠΑ.

Στην μεγάλη αυτή γιορτή, την οποία παρακολούθησαν 300 στελέχη της αγοράς και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω live streaming, βραβεύθηκαν και φέτος τα κορυφαία έργα πληροφορικής και οι δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που ξεχώρισαν τη χρονιά που μας πέρασε.

Το τιμητικό βραβείο της χρονιάς απονεμήθηκε από τον εκδότη Μιχάλη Μπούσια στον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, για την πολύτιμη συμβολή του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Υπουργός δήλωσε ότι το παραλαμβάνει ως επικεφαλής μιας ομάδας, που έχει καταφέρει μεγάλα αποτελέσματα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. «Έχουμε επιτύχει να βάλουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή» τόνισε ο υπουργός, και συνέχισε «έχουμε μια εκθετική αλλαγή: από τα 8,8 εκ. ψηφιακές συναλλαγές το πρώτο εξάμηνο του 2018 έχουμε φτάσει τα 150 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Θα δείτε όλο και περισσότερες υπηρεσίες να λειτουργούν φέτος μέσα από το gov.gr». Και έκλεισε αναφέροντας: «Το μεγάλο ζητούμενο είναι να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή διακυβέρνηση στο εταιρικό επίπεδο βάζοντας στο επίκεντρο τον πελάτη και σε κοινωνικό επίπεδο, βάζοντας στο επίκεντρο τον πολίτη».

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η εμφάνιση του παγκοσμίου φήμης επιχειρηματία Salim Ismail, συγγραφέα του best seller “Exponential Organizations και founding CEO του Singularity University, ο οποίος εμφανίστηκε ζωντανά από την California, και συμμετείχε στην απονομή του τιμητικού βραβείου στον υπουργό. Ο Salim Ismail ανέφερε πως είναι τιμή του να συμμετέχει, έστω διαδικτυακά, στη βράβευση του υπουργού και πως το έργο που έχει γίνει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας είναι εντυπωσιακό, με χιλιάδες υπηρεσίες που διατέθηκαν στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και με έμφαση στον τομέα της υγείας, εν μέσω πανδημίας. Και συνέχισε λέγοντας:« Όπως εξελίσσεται ο κόσμος με τη συμβολή της τεχνολογίας, είναι ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε αξίες όπως τη δημοκρατία, τον ρόλο της πολιτείας, τον τρόπο αλληλεπίδρασης μας με τον κόσμο και το παράδειγμα της Ελλάδας σε αυτό το κομμάτι είναι εξαιρετικό. Με τις ταχύτατες, εκθετικές αλλαγές που πραγματοποιούνται, η Ελλάδα σύντομα θα ξεπεράσει πολλές χώρες του κόσμου στην ψηφιακή εξέλιξη.»

Στην επετειακή αυτή εκδήλωση δόθηκαν τα δύο κορυφαία βραβεία της δεκαετίας, όπως προέκυψαν από το άθροισμα των κορυφαίων βραβείων κάθε χρονιάς από το 2012 μέχρι σήμερα. ICT Company of the decade αναδείχθηκε η COSMOTE – Όμιλος ΟΤΕ, ενώ Digitalized Company of the decade αναδείχθηκε η Interamerican.

Τις κορυφαίες διακρίσεις για το 2021 έλαβαν οι: Διαμαντής Μασούτης ΑΕ-Digitalized Company of the year, COSMOTE-ICT Company of the year, Intrasoft – Integrator of the year και Όμιλος Epsilon Net – Software House of the year. Το Platinum βραβείο, για το έργο που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές απέσπασε η nvisionist – nvbird για το έργο «nvbird – Bird Detection & Monitoring System», ένα καινοτόμο σύστημα προστασίας των πουλιών από τις ανεμογεννήτριες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Τα Gold βραβεία της χρονιάς απονεμήθηκαν σε έργα των εταιρειών: ΟΠΑΠ, Intrasoft International, Cosmote, Όμιλος Epsilon Net, Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, Εθνική Τράπεζα, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών-Cosmote, Όμιλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Ergo Ασφαλιστική, Eurobank, ΔΕΗ-Microsoft, Space Hellas, Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών, Threenitas, Linakis.digital, Μυτιληναίος-Όμιλος ΟΤΕ, Όμιλος Quest – Info Quest Technologies, SingularLogic, Διαμαντής Μασούτης ΑΕ-ΕΥ-Microsoft-Bluestream Solutions, Nvisionist-nvbird , ΗΔΙΚΑ-ΟΤΕ Group-ΒΥΤΕ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Mellon Technologies, Διαμαντής Μασούτης ΑΕ-Bespot, Athens Digital Arts Festival-Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Mainsys – ΕΟΔΥ, ΜΙΚ3 ΑΕ – Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, , SenseOne, 01 Solutions Hellas, Threenitas – ΗΔΙΚΑ – ΟΠΕΚΑ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – ICAP , Κοινωνία της Πληροφορίας-Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη-Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης, Athens Digital Arts Festival-Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων-Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

