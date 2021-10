JA Greece: Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το EnterFest, το 1ο Φεστιβάλ Νεανικής Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, από 17 έως 24 Σεπτεμβρίου 2021, το Enterfest: Inspire–Prepare–Succeed, το 1ο Φεστιβάλ Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης του Junior Achievement Greece. Οι συνεδρίες του EnterFest ενέπνευσαν και κινητοποίησαν τη μαθητική και την εκπαιδευτική κοινότητα να δοκιμάσει περισσότερο τις δυνάμεις της, τη φετινή σχολική χρονιά, στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Οι εγγραφές, στα προγράμματα που προσφέρει δωρεάν το JA Greece, έχουν ξεκινήσει στην νέα ιστοσελίδα του οργανισμού www.jagreece.org. Στην τελετή έναρξης, τις συνεδρίες και το Διεθνές Συνέδριο με το οποίο κορυφώθηκε το Φεστιβάλ, μίλησαν επίσημοι προσκεκλημένοι, στελέχη του JA Greece, μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικοί Α’ Θμιας, B’ Θμιας και Γ’ Θμιας εκπαίδευσης καθώς και εθελοντές/μέντορες που έχουν υλοποιήσει προγράμματα του οργανισμού. Όλοι περιέγραψαν με τον καλύτερο τρόπο, μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες, τα τεράστια οφέλη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης για όλους τους συμμετέχοντες, μικρούς και μεγάλους. Οι συνεδρίες και τα συμπεράσματά τους είναι οι εξής:

Συνεδρία: Από Εικονική σε πραγματική επιχείρηση: The Next Step

Ομιλητές: Κάρολος Μαρκουίζος – Ασφαλιστικός Πράκτορας Ζωής, MetLife Greece, Εθελοντής ΑΓΑΠΗΣ και τα 6 μέλη της ομάδας Swim.me Ιφιγένεια Βασιλάκη, Ουρανία Βλάχου, Ευάγγελος Γεωργακίλας, Παναγιώτα Δεδούση, Αναστάσης Καραμούτσος, Δημήτριος Λάμπρος.

Συντονίστρια: Ιωάννα Κυπριώτη – Program Manager of JA Start Up, JA Greece

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας Swim.me στον Πανευρωπαϊκό Φοιτητικό Διαγωνισμό JA Europe Enterprise Challenge 2021, στον οποίο κατέκτησε την 1η θέση, ο κ. Κάρολος Μαρκουίζος, εθελοντής της MetLife Greece, απάντησε στα ερωτήματα που του έθεσαν τα μέλη της ομάδας και πρόσφερε πολύτιμες συμβουλές, ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα και η εικονική επιχείρηση που δημιούργησαν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος JA Start Up, να γίνει πραγματικότητα. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν, απασχολούν κάθε startupper στα πρώτα του/της βήματα και οι απαντήσεις που δόθηκαν, σημαντικά εφόδια για την ομάδα για να συνεχίσει την πορεία της στον στίβο των επιχειρήσεων! Η φράση που κρατήσαμε περισσότερο: “Να επενδύσετε στην καρδιά σας. Και στην καρδιά σας που θα στηρίζει αυτή την ομάδα. Γιατί μόνο οι ομάδες πάνε μακριά.” – Κάρολος Μαρκουϊζος. Παρακολουθήστε τη συνεδρία εδώ

Συνεδρία: Εμπειρίες Αποτυχίας και Επιτυχίας – Ένας διάλογος για την αξία τους

Ομιλητές: Ιωάννης Δάγκαρης – Συντονιστής Γραφείου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ζωής, MetLife Greece, και 4 μέλη της ομάδας Flowon Δαβίδ Μπεγκτζανιάν, Γεωργία Τρικιώνη, Κωνσταντίνος Πατσαντζάκης και Ιάσονας Φιλιππίδης.

Συντονίστρια: Μαριάνθη Καρατζά – COO, JA Greece

Η «start up» FlowOn κατέκτησε τη 2η θέση στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό JA Europe Company of the Year Competition 2021, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Νεανικής Επιχειρηματικότητας GEN-E και δέχθηκε μαζί με την ομάδα Swim.me τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συζήτηση στο EnterFest με την FlowOn μας αποκάλυψε ότι η πορεία προς τη δική τους επιτυχία είχε στιγμές αποτυχίας που αξιοποίησαν ως ευκαιρίας επιμονής, συνεργασίας, μάθησης και εξέλιξης, δικής τους και του προϊόντος τους. Ακριβώς όπως και ο κ. Δάγκαρης μας εξήγησε ότι δεν είναι η ίδια η αποτυχία που μπλοκάρει τα αποτελέσματά μας αλλά ο φόβος της αποτυχίας. Η φράση που κρατήσαμε περισσότερο για την αξία των προγραμμάτων μας ήταν η δήλωση της Γεωργίας Τρικιώνη που συμμετέχει στο πρόγραμμα για δεύτερη φορά: “Συνάντησα τον κόσμο των επιχειρήσεων και αυτό μου άρεσε πολύ. Η καλή ομάδα και η καλή συνεργασία είναι αυτά που με έφεραν για δεύτερη φορά στο πρόγραμμα”. Παρακολουθήστε τη συνεδρία εδώ

Συνεδρία: Δύο Κόσμοι – Μια Κοινότητα

Ομιλητές: Άννα Ματσιώρη & Νίκος Τερψιάδης Εκπαιδευτικοί, Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ελένη Σκόνδρα, Μέντορας σε προγράμματα του JA Greece, Coach & Trainer.

Συντονιστής: Μάνος Παυλάκης – Learning & Development Director

Οι εκπαιδευτικοί και οι μέντορες των προγραμμάτων του JA Greece αποτελούν τους εκπροσώπους δυο διαφορετικών κόσμων, της Εκπαίδευσης και της Επιχειρηματικότητας, που χρειάζεται να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν τους μαθητές και τους φοιτητές στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους ιδεών. Όλα τα παραπάνω, καθώς και η προστιθέμενη αξία που η γνώση των εκπαιδευτικών και η εμπειρία των στελεχών επιχειρήσεων φέρνουν, αναδείχτηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης: δυο κόσμοι – μια κοινότητα. Τελικοί ωφελούμενοι: οι νέοι και οι νέες που λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Δυο φράσεις που κρατήσαμε περισσότερο: «Η συνεργασία με τους μέντορες αποτελεί μια ευκαιρία για διεύρυνση των οριζόντων μας, και των μαθητών μας κυρίως, επειδή για αυτούς γίνεται αυτή η προσπάθεια, και των δικών μας» – Νίκος Τερψιάδης. «Για τον μέντορα τον ίδιο είναι μια τεράστια ικανοποίηση, όταν θα δει το χαμόγελο και την ευχαρίστηση που έχουν τα παιδιά με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Είναι για μένα κάτι μοναδικό» – Ελένη Σκόνδρα.

Παρακολουθήστε τη συνεδρία εδώ

Συνεδρία: Αυτογνωσία και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο σχολείο

Ομιλητές: Κώστας Σιμιτόπουλος – Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Αμαλία Αναστάσογλου – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Εκπαιδευτικός

Συντονίστρια: Ελένη Χελιώτη – Educational Programs Director, JA Greece

Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία του προγράμματος «My Career» που υλοποιεί το JA Greece με την υποστήριξη της ΝΝ. Επικεντρώθηκε στον βασικότερο πυλώνα του επαγγελματικού προσανατολισμού, που είναι η αυτογνωσία, η γνωριμία των εφήβων με τον εαυτό τους, με τις πραγματικές επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά τους. Οι δύο εισηγητές, Κώστας Σιμιτόπουλος -που έχει την επιστημονική επίβλεψη του προγράμματος- και Αμαλία Αναστάσογλου, που έχει συνεργαστεί με εφήβους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, αναφέρθηκαν στη σημασία της ευθύνης της λήψης απόφασης και στα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι νέοι όταν κάνουν επιλογές σπουδών και απασχόλησης. Η φράση που κρατήσαμε περισσότερο: “Κάθε απόφαση στην κατάλληλη περίοδο. Στο Λύκειο οι μαθητές επιλέγουν σπουδές, όχι απαραίτητα επάγγελμα.” Παρακολουθήστε τη συνεδρία εδώ

Συνεδρία: Καλλιεργώντας δεξιότητες επιχειρηματικότητας στο Δημοτικό

Ομιλητές: Ιωάννης Αρβανιτάκης – Εκπαιδευτικός, Πειραματικό ΔΣ Φλώρινας, Τσαμπίκα Αργυρού – Εκπαιδευτικός, 2ο Πειραματικό ΔΣ Ρόδου, Κατερίνα Αβδελά – Πειραματικό ΔΣ Σερρών Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Συντονίστρια: Ελένη Χελιώτη – Educational Programs Director, JA Greece

Ποιες δεξιότητες επιχειρηματικότητας μπορούν να καλλιεργηθούν στις νεαρές ηλικίες, ξεκινώντας από το Δημοτικό και με ποιες διδακτικές πρακτικές; Με αφορμή την εισαγωγή της επιχειρηματικότητας ως θεματικού άξονα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2020-21 και την πιλοτική υλοποίηση του προγράμματος JA Company Junior, Εκπαιδευτικοί Δημοτικού που βραβεύθηκαν για τη δουλειά τους στο πλαίσιο του προγράμματος, παρουσίασαν τις εμπειρίες τους εστιάζοντας στις διδακτικές προσεγγίσεις, στα μαθησιακά αποτελέσματα, στον ρόλο του εκπαιδευτικού σε ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας και στις μελλοντικές προοπτικές για γενίκευση τέτοιων δράσεων στις ηλικίες αυτές. Και οι τρεις εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επέδειξαν ιδιαίτερα υψηλή παιδαγωγική κατάρτιση, επεσήμαναν ότι το πρόγραμμα τροφοδότησε τη δημιουργικότητα των μαθητών και τους άνοιξε νέους ορίζοντες που ξεπέρασαν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Εντυπωσιακή ήταν επίσης η σύνδεση της έννοιας της επιχειρηματικότητας με το ευρύτερο αναλυτικό πρόγραμμα, με τα ενδιαφέροντα των μικρών μαθητών αλλά και την τοπική κοινωνία. Όλα αυτά κινητοποίησαν τα παιδιά, Ε’ και Στ’ Δημοτικού, να ανταποκριθούν με μεγάλο ενθουσιασμό στους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις δεξιότητες που απαιτεί μια μικρή νέα επιχείρηση. Παρακολουθήστε τη συνεδρία εδώ

Συνεδρία: Το οικοσύστημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση

Ομιλητές: Χρήστος Αλεφάντης, Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» Κυριακή Κωνσταντέλου, Customer Experience (CX) Data Analyst at NN Hellas, Γιώργος Σταυρόπουλος, Quality of Sales & Management Information Team Leader NN Ηellas

Συντονίστρια: Σοφία Μανσόλα – Educational Programs Manager, JA Greece

Σε μία ανοιχτή διαδικτυακή συνομιλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα με έναν επιτυχημένο κοινωνικό επιχειρηματία και 2 εθελοντές του προγράμματος «Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας – Social Innovation Relay» του JA Greece, αποσαφηνίστηκαν έννοιες και όροι, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, δόθηκε έμπνευση και κίνητρα για περαιτέρω ενασχόληση στο πεδίο αυτό. Οι εθελοντές της ΝΝ Hellas αποτίμησαν την εμπειρία τους από την εμπλοκή τους στο πρόγραμμα και μίλησαν για τα οφέλη που αυτό προσφέρει στους μαθητές. Η φράση που κρατήσαμε περισσότερο: “Να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι με έναν βιώσιμο τρόπο.” – Χρήστος Αλεφάντης “Μέσα από το ρόλο του εθελοντή, γνώρισα καλύτερα τον ίδιο μου τον εαυτό» – Γιώργος Σταυρόπουλος. Παρακολουθήστε τη συνεδρία εδώ

To Enterfest κορυφώθηκε στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου με το 1ο JA Greece Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση για την Επιχειρηματικότητα: εφαρμογές και καλές πρακτικές στο Σχολείο και το Πανεπιστήμιο» που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε συνεργασία με το JA Europe, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Το Συνέδριο προλόγισε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο Πρόεδρος του ΙΕΠ Ιωάννης Αντωνίου, ο CEO του JA Europe Salvatore Nigro, ο CEO του JA Greece και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του JA Europe Αργύρης Τζικόπουλος και ο Καθηγητής του ΟΠΑ Γεώργιος Δουκίδης. Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από την υλοποίηση προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στην Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τον αντίκτυπο και τα μαθησιακά αποτελέσματα κατά την εφαρμογή τους.

Δείτε την τελετή έναρξης, ολόκληρο το EnterFest και το Διεθνές Συνέδριο στο κανάλι του JA Greece στο youtube.

