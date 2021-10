«We Apologize» του Adrian Paci στην Πλατεία Βικτωρίας

Από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου 2021 η πλατεία Βικτωρίας φιλοξενεί τη νέα in-situ εικαστική εγκατάσταση του εικαστικού Αντριάν Πάτσι, «We Apologize». Το έργο είναι το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας και συνεργασίας με παλιούς και νέους κατοίκους σχετικά με τη γειτονιά της Βικτώριας μετά από πρόσκληση των οργανισμών Counterpoints Arts και Victoria Square Project, με την επιμέλεια του Almir Koldzic, διευθυντή του Counterpoints Arts, και της Νιόβης Ζαραμπούκα-Χατζημάνου, διευθύντρια του Victoria Square Project.

Η πλατεία Βικτωρίας είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες και πολιτικά φορτισμένες πλατείες της Ελλάδας, αντιπροσωπεύοντας συχνά το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα, καθώς αποτελεί σημείο συνάντησης όλων των διαφορετικών κοινοτήτων που συγκροτούν την ευρύτερη γειτονιά της Βικτώριας. Το έργο «We Apologize» δεν επιθυμεί να πάρει μία συγκεκριμένη θέση, όπως θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, αλλά μας προκαλεί να ξανασκεφτούμε, να κοιταχτούμε, και να βρούμε τους τρόπους να ζήσουμε μαζί, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του καθένα και της καθεμίας που ζει εκεί. Απευθύνεται σε όλους και όλες μας, ανεξάρτητα από τη θέση και την τοποθέτησή μας, χωρίς να διατυπώνει το ίδιο ένα συμπέρασμα μέσα στον δημόσιο χώρο αλλά αποτελώντας έναυσμα για σκέψη, όπως συνήθως συμβαίνει στο έργα του Αντριάν Πάτσι.

To «We Apologize» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Across Borders, με την υποστήριξη του Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων. Αποτελεί κομμάτι της πολυετούς δράσης του VSP στην ευρύτερη περιοχή της Βικτώριας και του ερευνητικού επιμελητικού προγράμματος «Ποιος είναι ο σύγχρονος Αθηναίος;». Μέγας Δωρητής του Victoria Square Project και του ερευνητικού επιμελητικού προγράμματος είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το πρόγραμμα του VSP υλοποιείται σε συνεργασία με το Kulturstiftung Allianz.

Η εικαστική εγκατάσταση συνοδεύεται από ένα παράλληλο δημόσιο πρόγραμμα με εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες, συζητήσεις πάνω στις θεματικές που θέτει το έργο, ξεναγήσεις και άλλες διαδραστικές δραστηριότητες που θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Το δημόσιο προγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Goethe Institut Athen .



**Παρακαλούμε να δεχτείτε την ειλικρινή συγγνώμη μας για την όποια αναστάτωση ίσως να προκαλέσει η παρουσία του έργου στην Πλατεία Βικτωρίας. Κατανοούμε ότι η κάθε μικρή μετατόπιση από την καθημερινή μας διαδρομή και ρουτίνα είναι ενοχλητική και αναγνωρίζουμε τη δυσκολία να συνυπάρξουμε με το «νέο», το «άλλο», το «άγνωστο», που ίσως να ανατρέπουν τα όσα θεωρούμε δεδομένα στην καθημερινότητα μας.

Εγκαίνια

Τα εγκαίνια της εικαστικής εγκατάστασης θα πραγματοποιηθούν στις 20 Οκτωβρίου 2021 στην πλατεία Βικτωρίας από τις 20:00.

Ο Αντριάν Πάτσι, γεννημένος το 1969 στη Σκόδρα της Αλβανίας, σπούδασε ζωγραφική στην Ακαδημία Τεχνών των Τιράνων. Το 1997 εγκαταστάθηκε στο Μιλάνο, όπου ζει και εργάζεται μέχρι και σήμερα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει παρουσιάσει προσωπικές εκθέσεις σε πληθώρα πολιτιστικών χώρων: Kunsthalle, Krems (2020), Galleria Nazionale delle Arti, Tirana (2019), Museo Novecento, Florence (2017), MAC, Musée d’Art Contemporain de Montréal (2014), Padiglione d’Arte Contemporanea – PAC, Milan (2014), Jeu de Paume, Paris (2013), Kunsthaus Zurich, Zurich (2010), Bloomberg Space, London (2010), The Center for Contemporary Art – CCA, Tel Aviv (2009), MoMA PS1, New York (2006) and Contemporary Arts Museum, Houston (2005). Ανάμεσα στις ομαδικές εκθέσεις που έχει συμμετάσχει, ο Αντριάν Πάτσι έχει εκθέσει έργα του στην 14η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia (2014), στην 48η και την 51η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Τέχνης – La Biennale di Venezia (1999 και 2005), στην 15η Biennale of Sydney (2006), στην 15η Quadriennale di Roma, όπου του απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο (2008), στην Biennale of Lyon (2009) και τέλος στην 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (2013).

Τα έργα του συμπεριλαμβάνονται σε πολλές δημόσιες και προσωπικές συλλογές, μεταξύ των οποίων και οι παρακάτω: Metropolitan Museum, New York, Museum of Modern Art, New York, Musée d’Art Contemporain de Montréal, Centre Pompidou, Paris, Israel Museum, Jerusalem, MAXXI, Rome, Fundacio Caixa, Barcelona, Moderna Museet, Stockholm, Kunsthaus Zürich, Zurich, Switzerland, UBS Art Collection, London, Museum of Contemporary Art, Miami, New York Public Library, New York, Solomon Guggenheim Foundation, New York, Seattle Art Museum, Seattle. Ο Αντριάν Πάτσι διδάσκει ζωγραφική και εικαστικές τέχνες στη Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) στο Μιλάνο. Έχει διδάξει επίσης στην Accademia Carrara di Belle Arti στο Πέργαμο 2002-2006 και το IUAV στη Βενετία 2003-2015, ενώ έχει δώσει διαλέξεις και έχει συμμετάσχει σε εργαστήρια σε πολλά Πανεπιστήμια, Ακαδημίες και Ινστιτούτα Τέχνης σε διάφορες χώρες.

Το Counterpoints Arts είναι ένας εθνικός οργανισμός της Αγγλίας με εξέχουσα δράση στον τομέα των τεχνών, της μετανάστευσης και της πολιτισμικής αλλαγής. Αποστολή του οργανισμού είναι η υποστήριξη και παραγωγή τεχνών που αναγνωρίζονται και ενθαρρύνονται από την βρετανική τέχνη, ιστορία και πολιτισμό. Στο επίκεντρο του οργανισμού βρίσκεται η πεποίθηση πως η τέχνη μπορεί να εμπνεύσει την κοινωνική αλλαγή και να αυξήσει τη συμπερίληψη και πολιτιστική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων. Το Counterpoints Arts ασχολείται με όλες τις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και συνεργάζονται με πληθώρα ανθρώπων και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων καλλιτεχνών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών οργανισμών και ακτιβιστικές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Ο οργανισμός έχει έδρα το Hoxton στο Λονδίνο με εθνική και διεθνή δράση.

Το Victoria Square Project (VSP) είναι ένα εν εξελίξει κοινωνικό γλυπτό. Ένα έργο σύγχρονης τέχνης και ταυτόχρονα χώρος αναφοράς για τη γειτονιά, το VSP αποκτά αξία και νόημα από την αστική ανάπτυξη της 6ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας. Με το επιμελητικό ερευνητικό ερώτημα «Ποιος είναι ο σύγχρονος Αθηναίος;» στοχεύει στο να θέσει στη δημόσια σφαίρα ερωτήματα και ζητήματα που αφορούν την έννοια του ανήκειν, τον διαπολιτισμό, την κρίση, την έξαρση νεοφασιστικών πρακτικών, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει την κοινότητα της γειτονιάς μέσα από καλλιτεχνικές πρακτικές και συλλογική έρευνα.

Συντελεστές

Μία συνεργασία του Counterpoints Arts με το Victoria Square Project

Επιμέλεια: Νιόβη Ζαραμπούκα-Χατζημάνου & Almir Koldzic

Διοργάνωση: Victoria Square Project

Παραγωγή: Δωροθέα Κρητικού & Tom Green

Mediation: Μαρίνα Νάκη

Διαμεσολαβήτριες/τής: Ρηνιώ Μπάλκου-Παπαδοπούλου, Ευτυχία Ράμα, Σωτηρία Σταθάτου, Manon Ceyssel, Naomi Christophe, Murtaza H.

Ανάπτυξη κοινότητας & εκπαιδευτικά προγράμματα: Μαρίνα Νάκη

Εκπαιδευτικά προγράμματα: Δάφνη Κρέμα

Διοικητική υποστήριξη: Ηρώ Ζιώζια

Έρευνα: Άγγελος Κωσταμπάρης

Επικοινωνία & ανάπτυξη: Ιωάννα Ντάλη

Βοηθός επικοινωνίας: Naomi Christophe

Γραφιστικός σχεδιασμός: Κώστας Αργυρίου