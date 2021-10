Μίκης Θεοδωράκης: «Όμορφη πόλη» (2ος χρόνος)

Η «Όμορφη πόλη», η τελευταία θεατρική-μουσική παράσταση του Μίκη Θεοδωράκη σε σκηνική σύνθεση-σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη, η υπερπαραγωγή που υμνήθηκε από κοινό και κριτικούς, επιστρέφει, μετά τις sold-out παραστάσεις του Ιανουαρίου 2020, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μόνο για τρεις βραδιές , την Πέμπτη 18, την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στις 9 μ.μ., κλείνοντας οριστικά τον κύκλο παραστάσεων στην Αθήνα και ξεκινώντας παγκόσμια περιοδεία στις αρχές του 2022.

Παρότι ο δεύτερος κύκλος των παραστάσεων είχε προγραμματιστεί όσο ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν εν ζωή, η απώλεια του μεγάλου έλληνα οικουμενικού μουσουργού δημιουργεί πιο έντονα την ανάγκη να ενωθούμε με τα διαχρονικά τραγούδια του και προσδίδει άλλη βαρύτητα στην παράσταση που, αυτή τη φορά, θα έχει τη μορφή αφιερώματος στο τεράστιο έργο του, το οποίο προσέφερε ως παρακαταθήκη ο σπουδαίος συνθέτης στον πολιτισμό μας.

Με το θέατρο λοιπόν να δίνει και πάλι το παρόν, αυτή τη δύσκολη περίοδο, θα ταξιδέψουμε ξανά στον μαγικό κόσμο της τέχνης με μια ξεχωριστή παράσταση που όλοι αγαπήσαμε, μέσα από τους στίχους, τη διαχρονική μουσική και την ποίηση του Μίκη Θεοδωράκη, απολαμβάνοντας την «Όμορφη πόλη» που ξαναπαρουσιάζεται στο Μέγαρο με ανανεωμένο καστ και με τους δημοφιλείς λαϊκούς ερμηνευτές Γλυκερία και Δημήτρη Μπάση επί σκηνής. Προσκεκλημένη καλλιτέχνις, η Μελίνα Ασλανίδου. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Κώστας Καζάκος, Λεωνίδας Κακούρης, Κωνσταντίνος Καζάκος, Ελισάβετ Μουτάφη, Γιώργος Βάλαρης, Αιμίλιος Ράφτης και η Λήδα Πρωτοψάλτη. Η χορογραφία είναι του Φώτη Νικολάου, τα σκηνικά και το video υπογράφουν οι Χρήστος Μαγγανάς – Χριστόφορος Κώνστας και το X SQUARE DESIGN LAB. Τα κοστούμια σχεδίασε η Έλενα Παπανικολάου, και τους φωτισμούς ο Γιώργος Τέλλος.

Η «Όμορφη πόλη» αποτελεί συμπαραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της Βroadway Show Productions.

Λίγα λόγια για το έργο

Με άξονα-μύθο τις γνωστές μελωδίες του μεγάλου μας μουσουργού και την ποίησή του για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή, ο σκηνοθέτης Γιώργος Βάλαρης παρουσιάζει μια σύγχρονη «Όμορφη πόλη», μια μοναδική θεατρική-μουσική υπερπαραγωγή, μια ωδή στον Μίκη Θεοδωράκη. Μέσα από τα ποιητικά κείμενα που υπογράφει ο μεγάλος μας συνθέτης και πεζά του Γιώργου Βάλαρη, τα οποία πραγματεύονται κυρίαρχα θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης και της ελληνικής κοινωνίας –ο έρωτας, η ξενιτιά, ο θάνατος, η ρωμιοσύνη–, αλλά και μέσα από τα γνήσια λαϊκά και διαχρονικά τραγούδια του σπουδαίου δημιουργού που γαλούχησαν γενιές και γενιές («Όμορφη πόλη», «Φεγγάρι μάγια μου ’κανες», «Της δικαιοσύνης», «Ένα το χελιδόνι», «Στρώσε το στρώμα σου», «Βρέχει στη φτωχογειτονιά», κ.ά.), δημιουργείται ένα μοντέρνο εικαστικό-οπτικοακουστικό θέαμα, με σύγχρονη χορογραφία και video art.

Η επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη στον Γιώργο Βάλαρη

Όταν ο Μίκης Θεοδωράκης παρακολούθησε την παράσταση «Όμορφη πόλη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον Ιανουάριο του 2020, έγραψε στον σκηνοθέτη Γιώργο Βάλαρη:

«Αγαπητέ μου Γιώργο,

Έφυγα μετά την παράσταση ευτυχής και προβληματισμένος. Όχι για σένα και τους εξαίσιους συνεργάτες σου αλλά για μένα και για το έργο μου.

Η σκηνοθεσία και η ερμηνεία με επηρέασαν βαθιά. Τελικά αυτό που είδα και που άκουσα ήταν ένα Όνειρο! Και νομίζω ότι έτσι το εισπράττει και το κοινό.

Τα στοιχεία, τα υλικά υπήρχαν.

Τι έλειπε; Έπρεπε να έρθει ένας άνθρωπος όπως εσύ, με δύο βασικές ιδιότητες πέραν της αξίας του: την Αγάπη και την Πίστη.

Έτσι κατόρθωσες να αναδείξεις την πνευματικότητα και τους κρυμμένους συμβολισμούς του έργου μου πλάθοντας τελικά ένα νέο πρόσωπο που να πατάει γερά στη σύγχρονη πραγματικότητα και ταυτόχρονα να στοχεύει στο Μέλλον. Στο Αύριο της Ελλάδας και του Κόσμου.

Κι αυτό είναι μια νίκη για μένα, γιατί οι δοκιμασίες που επέλεξα να ζήσω με βοήθησαν να γεννήσω ιδέες και έργα σαν κι αυτό της Όμορφης πόλης.

Η παρουσία σου στη ζωή μου δεν είναι τυχαία. Ήρθες στις πιο κρίσιμες στιγμές ενός ανθρώπου για τον οποίο η δικαίωση αποτελεί την τελευταία αλλά και μέγιστη επιθυμία.

Σε ευχαριστώ θερμά και σε παρακαλώ να διαβιβάσεις τις θερμές μου ευχαριστίες και σ’ όλους τους συντελεστές της παράστασης.»

Αθήνα, 21.1.2020

Μίκης Θεοδωράκης

Συντελεστές

Μουσική-ποίηση | Μίκης Θεοδωράκης

Σύνθεση έργου-Σκηνοθεσία | Γιώργος Βάλαρης

Πεζά κείμενα | Γιώργος Βάλαρης, Στέλιος Παπαδόπουλος

Μουσική διεύθυνση-ενορχήστρωση | Θανάσης Βασιλάς

Χορογραφία | Φώτης Νικολάου

Σκηνικά-video art | X SQUARE DESIGN LAB

Χρήστος Μαγγανάς – Χριστόφορος Κώνστας

Κοστούμια | Έλενα Παπανικολάου

Φωτισμοί | Γιώργος Τέλλος

Διεύθυνση παραγωγής | Δημήτρης Χωριανόπουλος – Παναγιώτης Μουζάκης

Βοηθός σκηνοθέτη | Κωνσταντίνος Φρίγγας

Φωτογράφος | Γιώργος Καλφαμανώλης

Δημιουργία trailer | X SQUARE DESIGN LAB – Φώτης Φωτόπουλος

Φωτογραφίες παράστασης | https://www.photolifez.com/

Τα τραγούδια ερμηνεύουν | Γλυκερία, Δημήτρης Μπάσης, Σαλίνα Γαβαλά

Προσκεκλημένη καλλιτέχνις | Μελίνα Ασλανίδου

Πρωταγωνιστούν | Κώστας Καζάκος, Λεωνίδας Κακούρης, Κωνσταντίνος Καζάκος, Ελισάβετ Μουτάφη, Γιώργος Βάλαρης, Αιμίλιος Ράφτης και η Λήδα Πρωτοψάλτη

Χορεύουν (αλφαβητικά) | Ιωάννα Θεοδώρου, Αλέξανδρος Κεϊβανάι, Ηλίας Μπαγεώργος, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, Στεφανία Σωτηροπούλου

Με τη Λαϊκή Ορχήστρα «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»

Διεύθυνση | Μαργαρίτα-Ασπασία Θεοδωράκη

Διεύθυνση ορχήστρας, μπουζούκι | Θανάσης Βασιλάς

Πιάνο | Δημήτρης Ανδρεάδης

Μπουζούκι | Γιάννης Ματσούκας

Όμποε, φλογέρες, μπαγλαμάς | Ξενοφών Συμβουλίδης

Κιθάρα | Νίκος Γκιόλιας

Βιόλα | Αρτέμης Σαμαράς

Ακορντεόν | Λευτέρης Γρίβας

Μπάσο | Θεόδωρος Κουέλης

Ντραμς | Νίκος Σκομόπουλος

Κρουστά | Στέφανος Θεοδωράκης-Παπαγγελίδης

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου | 21:00

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου | 21:00

Σάββατο 20 Νοεμβρίου | 21:00

Τιμές εισιτηρίων

10 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 12 € (Ζώνη Ε) ● 18 € (Ζώνη Δ) ● 26 € (Ζώνη Γ) ● 32 € (Ζώνη Β) ● 38 € (Ζώνη Α) ● 45 € (Διακεκριμένη ζώνη)

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις

Υποβολή αιτήσεων ομαδικών κρατήσεων στο [email protected]

Διαθέσιμες ζώνες: Διακεκριμένη, Α, Β και Γ

Ποσοστό έκπτωσης

Από 10 έως 20 εισιτήρια: 10%

Από 21 έως 50: 15%

Από 51 και άνω: 20%

Διάρκεια

1 ώρα και 45 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση των θεατών (από μισή έως μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης), ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και ο συνωστισμός.

Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:

Eισιτήρια

210 72 82 333, megaron.gr

και σε όλα τα καταστήματα

https :// webtics . megaron . gr / el / events /? eventid =2697

Πληροφορίες