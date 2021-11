Ένα βήμα πιο κοντά στην αυτονομία ατόμων με αναπηρία

Πιστή στις αρχές που διαπνέουν όλο της το έργο και σε πείσμα των καιρών, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοινώνει το ξεκίνημα λειτουργίας της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΝΘΙΖΩ.

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΝΘΙΖΩ είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων που έχει στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία, με την πλήρη αξιοποίηση των ατομικών δυνατοτήτων τους και την αυτονομία που δικαιούνται.

Ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2020 από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή και μοιράζεται τις ίδιες αρχές, που θα εμπνέουν και θα καθοδηγούν κάθε της προσπάθεια:

Πίστη στη μοναδική αξία και τις απέραντες δυνατότητες κάθε ανθρώπου με εγκεφαλική παράλυση

Πρωτοποριακό πνεύμα, που ανοίγει καινούργιους δρόμους και επεκτείνει τον ορίζοντα του ανθρώπου με εγκεφαλική παράλυση

Πεποίθηση ότι η παιδεία, η καλλιέργεια και η τέχνη αποτελούν καθοριστικά στοιχεία στη ζωή κάθε ανθρώπου

Ελπίδα για έναν θαυμαστό, καινούριο κόσμο που θα τον μοιραστούμε όλοι

Κύρια δραστηριότητα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΝΘΙΖΩ είναι η παραγωγή χειροποίητων ειδών καθημερινής ζωής, τα οποία οραματίζεται να αφήσουν τη δική τους καλλιτεχνική σφραγίδα στην αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αγορές προϊόντων επισκεφθείτε το: www.koinsepanthizo.gr

Επικοινωνία: [email protected]

Μ. Γερουλάνου 117, Αργυρούπολη Τηλ. 210 9622290

Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν στα όνειρά τους.

Ελεονώρα Ρούσβελτ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ/ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1972 για να καλύψει ένα κενό και να αντιμετωπίσει μία μεγάλη ανάγκη σε ότι αφορά την πρόνοια για τους ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία δεν κλείστηκε ποτέ στον εαυτό της, ούτε απομόνωσε τα άτομα με αναπηρίες. Αντίθετα, ως πρωτοπόρος στον τομέα της εγκεφαλικής παράλυσης αποβλέπει στην άρση των φραγμών που δημιουργούν η άγνοια και η προκατάληψη και χτίζει στέρεες γέφυρες επικοινωνίας. Στηρίζει τον άνθρωπο με αναπηρία σε κάθε στάδιο της ζωής του, ενώ συγχρόνως βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας, μετεκπαιδεύει στελέχη, ενημερώνει την κοινή γνώμη και ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα γύρω από τα αίτια και την πρόληψη της εγκεφαλικής παράλυσης.

Με τη βοήθεια και έμπρακτη εμπιστοσύνη της κοινωνίας, έχουμε επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια ένα σημαντικό και αναγνωρισμένο έργο και έχουμε φροντίσει πάνω από 4.000 παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση.

Στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή» προσφέρεται καθημερινά και δωρεάν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προγραμμάτων υψηλής ποιότητας για την εκπαίδευση, αποκατάσταση, ψυχαγωγία και κοινωνική ένταξη πάνω από 240 παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή είναι Οργανωτικό Μέλος για την Ελλάδα της Παγκόσμιας Εταιρείας Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS), μέλος του European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) και της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

Για αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή www.eps-ath.gr