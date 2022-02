Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ετήσια Εκδήλωση Παρουσίασης των Επιχειρηματικών Επιδόσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη σύμφωνα με τα ESG κριτήρια

Η ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στην στρατηγική των σύγχρονων επιχειρήσεων καθώς και η αποτελεσματική εφαρμογή των κριτηρίων ESG ως κεντρικού μοχλού του επιχειρηματικού μετασχηματισμού έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που διαμορφώνει το νέο πλαίσιο αναφοράς για τις επενδυτικές και επιχειρηματικές αποφάσεις. Η αναγνώριση της διακυβέρνησης ως ο κύριος παράγοντας μετασχηματισμού των επιχειρήσεων καθώς και η καίρια συμβολή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ως χρήσιμο εργαλείο για την προετοιμασία υιοθέτησης στρατηγικών βιωσιμότητας και της υποστήριξης τους στην υιοθέτηση των ESG κριτηρίων από τις ελληνικές επιχειρήσεις, ήταν μερικά από τα βασικά μηνύματα της ετήσιας εκδήλωσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που διοργάνωσε διαδικτυακά το QualityNet Foundation, την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022.

Στην εκδήλωση, που παρακολούθησαν περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του Sustainability Performance Directory του Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης που καθόρισε την λίστα με τις «The Most Sustainable Companies in Greece 2022», τις κορυφαίες εκείνες εταιρίες που διαμορφώνουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας. Σύμφωνα, με τα αποτελέσματα, οι 31 «The Most Sustainable Companies in Greece 2022» είναι οι εξής:

ALUMIL, BAYER ΕΛΛΑΣ, Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ELVALHALCOR, ENEL, ENERGEAN, EUROBANK, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, GENESIS PHARMA, IMERYS, INTERAMERICAN, LAMDA DEVELOPMENT, LIDL ΕΛΛΑΣ, MAILLIS METALS, ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, MITSIS HOTELS, MOTOR OIL, MSD, Όμιλος MYTILINEOS, NESTLE ΕΛΛΑΣ, ΟΛΠ, Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, Όμιλος ΟΤΕ, Όμιλος QUEST, Όμιλος ΟΦΕΤ, POLYECO, Όμιλος ΤΙΤΑΝ, TOYOTA ΕΛΛΑΣ, WIND, Όμιλος ΥΓΕΙΑ.

Η κα Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος του QualityNet επισημαίνει: «Καλωσορίζω στην ετήσια Λίστα των The Most Sustainable Companies in Greece 2022, τις 31 εταιρίες πρότυπα που διαμορφώνουν την χάρτα της βιώσιμής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Είναι οι ηγέτιδες επιχειρήσεις που δημιουργούν αξία, λειτουργούν με ξεκάθαρο όραμα και σκοπό, που εμπνέει εμπιστοσύνη. Είναι οι επιχειρήσεις αυτές που υποστηρίζουν την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και τη Πράσινη Ανάπτυξη στην Ελλάδα αποτελώντας Πρεσβευτές του νέου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας μας στο εξωτερικό».

Ο κος Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών δηλώνει «Συγχαίρω, θερμά τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του θεσμού “Most Sustainable Companies in Greece”. Με την επιτυχή ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας στην στρατηγική τους συμβάλλουν παραγωγικά στη μετάβαση της οικονομίας μας προς την αειφόρο ανάπτυξη αλλά και επενδύουν στη δική τους μακροπρόθεσμη οικονομική αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες του Quality Net Foundation για ανάπτυξη του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας και του Sustainability Performance Directory, του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα αποτελούν –συνολικά- παράγοντες προώθησης ενός σύγχρονου μοντέλου υπεύθυνης και αποδοτικής εταιρικής διακυβέρνησης».

Η κα Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Πρόεδρος της Ανώτατης Κριτικής Επιτροπής επισημαίνει «Η ανάδειξη των εταιρειών που διακρίθηκαν και φέτος, μας δίνει το ενθαρρυντικό μήνυμα ότι το ελληνικό επιχειρείν, όσο και αν δοκιμάστηκε, είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει και τις σύγχρονες προκλήσεις, ισότιμα με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν, ακόμη, ότι μπορούμε, με ασφάλεια να ανταποκριθούμε στους σύγχρονους όρους του επιχειρείν. Οι οικονομικοί δείκτες και οι αποδόσεις δεν θα χάσουν τη σημασία τους, αλλά θα αξιολογούνται πλέον στη βάση της βιωσιμότητας, που ανάγεται σε κυρίαρχο κριτήριο για το μέλλον των επιχειρήσεων».

Ενώ κορυφαίοι παράγοντες της επιχειρηματικής σκηνής καταθέτουν τις απόψεις τους για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου που διαμορφώνεται για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η κα Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Management Board της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) υπογραμμίζει «Η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία- Διακυβέρνηση) και η μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον με όρους ESG είναι πλέον μονόδρομος, δεδομένης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των κεφαλαίων που θα διατεθούν για τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και την στροφή σε οικονομικές δραστηριότητες που ενσωματώνουν την βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί επομένως πρόκληση αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην καινοτομία και στον μετασχηματισμό τους ώστε να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο». Ενώ ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ υπογραμμίζει «Μέσω ESG οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές, να διευκολύνουν τη συμμόρφωση στο ρυθμιστικό πλαίσιο, να αυξάνουν την ικανοποίηση των εργαζομένων τους, αλλά και να αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση σε διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια. Τα κριτήρια ESG στην ουσία αφορούν την επανατοποθέτηση της επιχειρηματικότητας σε ένα νέο άξονα που είναι πέρα και πάνω από την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Θέλουμε να πετύχουμε – να ανέβουν στο άρμα του ESG όσες το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις».

Η εκδήλωση φιλοξένησε τους επίσημους χαιρετισμούς του κ. Χρήστου Σταϊκούρα, Υπουργού Οικονομικών, του κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και του κ. Κώστα Σκρέκα, Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που χαιρέτησαν την πρωτοβουλία των The Most Sustainable Companies in Greece 2022. Φιλοξενούμενος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Prof. Dr. Alexander Bassen, Καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, μέλος του German Council for Sustainable Development και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του EU Sustainability Reporting Standards of EFRAG, ο οποίος παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, το ΕU Taxonomy και την εφαρμογή των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, μέσα από τα ESG κριτήρια στις επιχειρήσεις και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο κ. Bassen τόνισε, μεταξύ των άλλων, ότι «ο Κώδικας Βιώσιμότητας/Sustainability Code μπορεί να χρησιμεύσει ως χρήσιμο εργαλείο για την προετοιμασία και τη θέσπιση στρατηγικών βιωσιμότητας, σημειώνοντας ότι τώρα είναι η στιγμή του επιχειρηματικού μετασχηματισμού».

Στη φετινή εκδήλωση συμμετείχαν η κα Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Πρόεδρος της Ανώτατης Κριτικής Επιτροπής των «The Most Sustainable Companies», η κα Αναστασία Στάμου, Αντιπρόεδρος Β’ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος της Ανώτατης Κριτικής Επιτροπής «The Most Sustainable Companies».

Μέσω των τριών υψηλού επιπέδου τραπεζιών διαλόγου που ακολούθησαν εξέχουσες προσωπικότητες των θεσμών και της αγοράς είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν σε καίρια θέματα όπως

Η σημασία των ESG κριτηρίων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων , ξεκίνησε με την αρχική τοποθέτηση του κ. Ευθύμιου O . Βιδάλη , Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ, και συνεχίσθηκε με την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των κ.κ Βασιλικής Λαζαράκου , Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μιχάλη Ανδρεάδη , Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργίας & Ανάπτυξης Αγορών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Κωνσταντίνου Βασιλείου , Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Eurobank AE, Πέτρου Τζαννετάκης , Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου A.E., οι οποιοι ανέπτυξαν την στρατηγική με την οποία θα πρέπει να προσεγγίσουν τα θέματα της υιοθέτησης των ESG οι ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και τα καλά παραδείγματα καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν δύο μεγάλοι Όμιλοι της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τη συνεργασία του German Council of Sustainable Development

Δείτε ολόκληρη την εκδήλωση:

Τα προφίλ των The Most Sustainable Companies in Greece στο σύνδεσμο https://directory.sustainablegreece2020.com/gr/directory-2022