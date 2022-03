Accenture Technology Vision 2022: Το “Metaverse Continuum” επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που ο κόσμος λειτουργεί και αλληλεπιδρά

Μια νέα μελέτη από την Accenture αποκαλύπτει ότι το «Metaverse Continuum» -ένα φάσμα ψηφιακών κόσμων, πραγματικοτήτων και επιχειρηματικών μοντέλων- επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος λειτουργεί και αλληλεπιδρά. Σύμφωνα με τη μελέτη Accenture Technology Vision 2022 με τίτλο «Meet Me in the Metaverse: The Continuum of Technology and Experience Reshaping Business», οι επιχειρήσεις κινούνται προς ένα μέλλον που είναι κατά πολύ διαφορετικότερο από αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν να λειτουργούν -καθώς οι τεχνολογίες, όπως ενδεικτικά η επαυξημένη πραγματικότητα, το blockchain, τα ψηφιακά δίδυμα και το edge computing, συγκλίνουν για να αναδιαμορφώσουν τις ανθρώπινες εμπειρίες.

Για να υποστηρίξει τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία, η Accenture αναπτύσσει το Accenture Metaverse Continuum Business Group, με επικεφαλής τον Paul Daugherty, Group Chief Executive – Technology και Chief Technology Officer της Accenture και τον David Droga, CEO και Creative Director της Accenture Interactive.

«Η επόμενη γενιά του διαδικτύου ξεδιπλώνεται μπροστά μας, προκαλώντας ένα νέο κύμα ψηφιακού μετασχηματισμού πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα, μεταμορφώνοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε», δήλωσε ο Paul Daugherty. «Το όραμά μας για το metaverse -ως ένα συνεχές- υπογραμμίζει ότι οι οργανισμοί πρέπει να δράσουν άμεσα, καθώς διαφορετικά κινδυνεύουν να βρεθούν σε ‘κόσμους’ σχεδιασμένους από και για άλλους».

Στο πλαίσιο της μελέτης, η Accenture απευθύνθηκε σε 4.600+ ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων από 23 κλάδους και 35 χώρες. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, το 71% των στελεχών πιστεύει ότι το metaverse θα έχει θετικό αντίκτυπο στον οργανισμό τους, ενώ το 42% θεωρεί ότι θα προκαλέσει μια ριζική αλλαγή ή μεταμόρφωση.

«Αναγνωριζόμαστε ως ηγέτης όσον αφορά τις ικανότητές μας στο metaverse, έχοντας 600 καταθέσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας», πρόσθεσε ο David Droga. «Η νέα μας επιχειρηματική οντότητα συνδυάζει αυτές τις δυνατότητες και τη δημιουργική δύναμη της Accenture Interactive με ομάδες που εισάγουν νέες εφαρμογές στο αποκεντρωμένο περιβάλλον του metaverse».

Η Accenture λειτουργεί επίσης το δικό της metaverse, γνωστό και ως the Nth floor, όπου οι άνθρωποί της συμμετέχουν για την ένταξη και τον προσανατολισμό νέων συναδέλφων, για εκπαίδευση προηγμένης εμπειρίας ή απλά συναντιούνται και κοινωνικοποιούνται ως ομάδες. Το τρέχον οικονομικό έτος, η εταιρεία αναμένει ότι 150.000 ή περισσότεροι από τους νέους συναδέλφους θα εργαστούν στο metaverse από την πρώτη τους μέρα.

O Paul Daugherty πρόσθεσε «Καθώς η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της πραγματικής και της ψηφιακής ζωής των ανθρώπων θολώνει ολοένα και περισσότερο, οι οργανισμοί έχουν τώρα την ευκαιρία αλλά και την υποχρέωση να οικοδομήσουν ένα υπεύθυνο metaverse— αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως η εμπιστοσύνη, η βιωσιμότητα, η προσωπική ασφάλεια, η ιδιωτικότητα, η υπεύθυνη πρόσβαση και χρήση, η διαφορετικότητα κά. Οι ενέργειες και οι επιλογές που κάνουν σήμερα θα δημιουργήσουν το σκηνικό του μέλλοντος».

Η έκθεση Accenture Technology Vision 2022 προσδιορίζει τέσσερις βασικές τάσεις που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι οργανισμοί:

WebMe: Putting the Me in Metaverse – Οι επιχειρηματικές στρατηγικές έχουν αναπτυχθεί για το διαδίκτυο του σήμερα, έναν ψηφιακό κόσμο όπου οι πλατφόρμες συχνά στερούνται διαλειτουργικότητας και φορητότητας δεδομένων. Το Metaverse και το Web3 είναι σε θέση να αναδιαμορφώσουν το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, αντί να αποτελεί μια συλλογή ετερόκλητων sites και εφαρμογών, το metaverse θα μας οδηγήσει σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον, στο οποίο η μετακίνηση από το ένα «μέρος» στο άλλο θα είναι τόσο απλή όσο το περπάτημα από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Το 95% των στελεχών πιστεύει ότι οι μελλοντικές ψηφιακές πλατφόρμες πρέπει να προσφέρουν ολοκληρωμένες εμπειρίες, επιτρέποντας τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων των πελατών σε διαφορετικές πλατφόρμες και χώρους.

Οι πρωτοπόρες εταιρείες κινούνται ταυτόχρονα στην αβεβαιότητα των σημερινών αγορών ενώ αρχίζουν να ανταγωνίζονται στο Metaverse Continuum. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με τη Microsoft και την Accenture, η Mars αγκαλιάζει τα ψηφιακά δίδυμα (digital twins) -ένα από τα δομικά στοιχεία του metaverse- προκειμένου να μειώσει τη σπατάλη πόρων, να αυξήσει την ταχύτητα και να δώσει τη δυνατότητα στους συνεργάτες της να λαμβάνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της. Η Mars επεκτείνει τώρα αυτήν την ιδέα στην ανάπτυξη προϊόντων με ψηφιακές προσομοιώσεις που συνυπολογίζουν τη μεταβλητότητα, όπως το κλίμα και έκτακτα γεγονότα, και επιτρέπουν μεγαλύτερη ορατότητα από το σημείο παραγωγής έως τον τόπο κατανάλωσης.

Για 22 χρόνια, η Accenture παρακολουθεί συστηματικά το επιχειρηματικό τοπίο για να εντοπίσει τις εξελισσόμενες τάσεις της τεχνολογίας με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις και τους κλάδους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φετινή μελέτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Accenture Technology Vision ή στο Twitter με #TechVision.

Σχετικά με τη μεθοδολογία

Για τη μελέτη του 2022, η ερευνητική διαδικασία περιελάμβανε τη συλλογή πληροφοριών από το Technology Vision External Advisory Board, μια ομάδα έμπειρων στελεχών από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τον ακαδημαϊκό χώρο και τις εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων. Επιπλέον, η ομάδα του Technology Vision πραγματοποίησε συνεντεύξεις με κορυφαία στελέχη της αγοράς και της Accenture. Παράλληλα, η Accenture Research διεξήγαγε μια παγκόσμια έρευνα σε 24.000 καταναλωτές και 4.650 υψηλόβαθμα στελέχη από 35 χώρες και 23 βιομηχανίες.