Be Your Best: Το πρώτο πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικής ενδυνάμωσης της L’Oréal Professional Products

Η L’Oréal Professional Products πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει τους κομμωτές και τις κομμώτριες σε κάθε τους βήμα, αναγνωρίζει την ανάγκη που υπάρχει για υποστήριξη των γυναικών επαγγελματιών του κλάδου, και δημιουργεί το πρώτο πρόγραμμα προσωπικής, επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης, Be your Best. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του οργανισμού Women Οn Top, και έχει ως στόχο την επιμόρφωση, την εξοικείωση και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των γυναικών προκειμένου να εξελίξουν το προσωπικό και επαγγελματικό τους μέλλον.

Η L‘Oréal Professional Products για περισσότερα από 110 χρόνια στέκεται στο πλευρό των κομμωτών και των κομμωτριών. Ως ηγέτης στο χώρο της ομορφιάς φροντίζει να επενδύει συστηματικά στην επαγγελματική ανέλιξη και την εκπαίδευσή τους. Φέτος, λαμβάνει την πρωτοβουλία να στηρίξει τις γυναίκες του κλάδου που αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων του κλάδου. Για το λόγο αυτό σε συνεργασία με το Women Οn Top δημιουργεί το ολιστικό αυτό πρόγραμμα ενδυνάμωσης που καλύπτει τρεις βασικές θεματικές ενότητες, την προσωπική, επιχειρηματική και χρηματοοικονομική ενδυνάμωση. Όραμά της είναι να προσφέρει ένα μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στις γυναίκες του κλάδου και να τους προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις.

Η Μαρία Κοράλη, Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L’Οréal Hellas, δήλωσε: «Για περισσότερο από έναν αιώνα, η L’Oréal Professional Products είναι αφοσιωμένη στο έργο της να στηρίζει με κάθε τρόπο τον κομμωτικό κλάδο. Μέσα από τη συνεχή επικοινωνία με τους επαγγελματίες του χώρου, έχουμε δημιουργήσει και αναπτύξει σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μαζί τους. Το μεγαλύτερο τμήμα του κλάδου μας απαρτίζεται από γυναίκες. Γυναίκες που καλούνται καθημερινά να ανταπεξέλθουν σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους με επίκεντρο πάντα την φροντίδα και την προσφορά. Με το νέο πρόγραμμα, Be your Best θέλουμε να ανταποδώσουμε τη φροντίδα αυτή, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και εφόδια που θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και τις γνώσεις τους στον τομέα του επιχειρείν. Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες του κομμωτικού κλάδου, βάζουμε τα θεμέλια για την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία τους σήμερα και στο μέλλον, και παράλληλα συμβάλουμε στη διαρκή αναβάθμιση του κομμωτικού κλάδου».

Η Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, Συνιδρύτρια του οργανισμού, Women on Top, δήλωσε : Η επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Women On Top, γι’ αυτό και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος ενδυνάμωσης των γυναικών του κομμωτικού κλάδου, Be your Βest, που συνδιοργανώνουμε με την L’Oréal Professional Products. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερες γυναίκες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες σχετικές με την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, να έρθουν σε επαφή με εργαλεία και μεθόδους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης και των χρηματοοικονομικών τους δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα θα μας δοθεί η ευκαιρία να συνομιλήσουμε με μια δυναμική κοινότητα γυναικών και να προωθήσουμε τη δικτύωσή τους.

Το πρόγραμμα Be your Best αποτελείται από δύο ενότητες.

Α. Η πρώτη ενότητα του προγράμματος περιλαμβάνει 3 διαδικτυακά ημερήσια σεμινάρια, τα οποία θα επικεντρώνονται στη θεματική της προσωπικής ενδυνάμωσης των γυναικών και θα έχουν βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα. Τα σεμινάρια αυτά προσφέρονται από τη L’Oréal Professional Products δωρεάν, απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες του κομμωτικού κλάδου, ανεξάρτητα από το αν είναι ιδιοκτήτριες ή υπάλληλοι κομμωτηρίου, και διεξάγονται με την έμπειρη καθοδήγηση των εκπαιδευτριών του Women on Top. Μέσα από τη συμμετοχή τους οι γυναίκες θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν περισσότερο τις δεξιότητές τους και θα μάθουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις προκλήσεις της καθημερινότητας.

Β. Η δεύτερη ενότητα του προγράμματος αποτελείται από ένα σεμιναριακό κύκλο που εστιάζει στην προσωπική, επιχειρηματική και χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Ο κύκλος αυτός θα απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες ιδιοκτήτριες κομμωτηρίων και θα έχει διάρκεια 2 μηνών. Μέσα από τα σεμινάρια, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, τη διαχείριση των οικονομικών και την πράσινη ανάπτυξη. Έτσι, οι ιδιοκτήτριες κομμωτηρίου θα μπορέσουν να αποκτήσουν πολύτιμα εργαλεία και γνώσεις για να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα την επιχείρησή τους και να διεκδικήσουν με αυτοπεποίθηση ένα πιο δυνατό το επαγγελματικό τους μέλλον.

Το πρόγραμμα Be your Best εντάσσεται στο διαχρονικό στόχο της L’Oréal Professional Products για συνεχή αναβάθμιση του ρόλου και της εικόνας των επαγγελματιών του κομμωτικού κλάδου, να αναγνωριστεί η πολλαπλή προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών τους στην ψυχολογία μας και να αναγνωριστεί η κομμωτική κοινότητα ως ενεργός συμμέτοχος στην κοινωνία.