Ψάχνεις laptop; Τότε πρόσεξε αυτά τα 4 βασικά στοιχεία

Οθόνη: Διαστάσεις και Ανάλυση

Η οθόνη του νέου σου laptop είναι το πλέον βασικό για ό,τι χρήση και αν θες το νέο σου μηχάνημα. Θα χρειαστεί να σκεφτείς σοβαρά ποιες συνθήκες ταιριάζουν με τις ανάγκες σου. Αν θες φορητότητα θα πρέπει να κοιτάς σε διαστάσεις οθόνης κάτω από 14,4 ίντσες. Η διάσταση της οθόνης επηρεάζει και το συνολικό μέγεθος του φορητού αλλά και το βάρος του.

Σε μικρές οθόνες είναι εύκολο να βρεις και υβριδικά laptop/tablet και να έχεις 2 συσκευές σε μια. Μιλώντας για οθόνες αφής σκέψου αν χρειάζεσαι πραγματικά αυτή τη δυνατότητα. Να θυμάσαι ότι ο Windows Explorer δουλεύει λίγο διαφορετικά όταν υπάρχει οθόνη αφής. Και ένα βασικό «pro tip», φρόντισε να έχεις πανάκια καθαρισμού οθόνης πάντα μαζί σου για την οθόνη!

Η ανάλυση τώρα, είναι κάτι που αφορά και τις ανάγκες σου αλλά επηρεάζει και την επιλογή μεγέθους οθόνης. Αν η πλέον διαδεδομένη ανάλυση 1920×1080 σε καλύπτει, είναι όλα πιο εύκολα. Οι μεγάλες αναλύσεις μας δίνουν περισσότερο «real estate» οθόνης και βοηθάνε για πολλά λογισμικά. Ταυτόχρονα όμως μικρή οθόνη με μεγάλη ανάλυση μπορεί να μεταφραστεί σε δυσκολία και κόπωση όταν δουλεύεις για ώρες. Σημείωσε τις ιδανικές αναλύσεις των λογισμικών που χρησιμοποιείς κυρίως και δες πως λειτουργεί το κάθε μέγεθος οθόνης σε αυτήν.

Χρήσιμοι όροι να θυμάσαι: «ultrabooks» αυτή η κατηγορία εστιάζει στο ελαφρύ και μικρό μέγεθος έναντι των επιδόσεων, «notebooks» προσφέρουν ένα συνδυασμό επιδόσεων φορητότητας, «gaming laptops» ή «mobile workstations» είναι high end ισχυρά φορητά με έμφαση στις επιδόσεις και τέλος, τα 2in1 είναι υβριδικά laptop/tablet.

Συνδεσιμότητα και Θύρες

Η τεχνολογία αλλάζει, οι θύρες μικραίνουν σε μέγεθος και επιδόσεις. Επίσης, στην προσπάθεια για μικρότερα φορητά και μεγαλύτερη αυτονομία μπαταρίας, οι κατασκευαστές μειώνουν και την ποσότητα θυρών.

Πόσες και τι θύρες επικοινωνίας χρειάζεται η ροή εργασίας σου; Τι περιφερειακά έχεις ήδη; Δεν θα αγνοήσεις τα νέα πρότυπα όπως το USB type C επειδή οι εξωτερικοί σου είναι USB 2 ή 3, αλλά πρέπει να δεις αν θα πάρεις adaptors ή hubs. Μια θύρα type C κάνει πολλά, αλλά απαιτεί κάποιο hub/convertor. Υπολόγισέ το στο κόστος αγοράς και τσέκαρε αν θες ένα all in one convertor ή διάφορους μικρούς adaptors.

Σημαντικό είναι να αποφασίσεις αν οι ανάγκες σου απαιτούν οπτικό drive, card reader, ethernet port και πόσα περιφερειακά χρειάζεσαι ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει μια συνταγή για τα πάντα, οι συγκριμένες ανάγκες απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις και με την προσπάθεια για μικρότερα και φτηνότερα laptop πολλές δυνατότητες που ήταν αυτονόητες όπως το CD/DVD drive πλέον καταργούνται.

Βεβαιώσου ότι το νέο σου φορητό θα έχει τουλάχιστον μια θύρα USB type C. Επίσης, αν έχει έξοδο οθόνης άλλη από το διαδεδομένο HDMI πάρε και τον απαραίτητο adaptor.

Επιδόσεις: Μνήμη RAM, CPU, Αποθήκευση, Μπαταρία

Αρχίζοντας από το τέλος, μην μένεις στις ώρες λειτουργίας που γράφει ο κατασκευαστής, τσέκαρε τα χαρακτηριστικά της μπαταρίας. Σαν χρήστη σε ενδιαφέρει πόσα mAh (milliamp-hours) είναι η μπαταρία, όσα παραπάνω τόσο μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας του φορητού. Το μέγεθος φορτίου της μπαταρίας μπορεί να είναι ένα χρήσιμο tie-braker ανάμεσα σε κατασκευαστές.

Πολύ βασικό, το νέο σου laptop πρέπει να έχει SSD (solid state drive), οι SSD έχουν απίστευτα υψηλότερη ταχύτητα ανάκτησης δεδομένων από τους παραδοσιακούς σκληρούς δίσκους. Θα έχεις πολύ καλύτερη απόκριση και μικρότερους χρόνους boot ενώ καταναλώνουν και λιγότερο ρεύμα. Ιδανικό σενάριο, η τεχνολογία M2 που θα βρεις σε πολλά φορητά που προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις.

Πολλές επιλογές θα έχεις και στον επεξεργαστή. Η ονομαστική ταχύτητα ενός επεξεργαστή (MHz) δεν έχει πια τόση σημασία όσο η κλάση του επεξεργαστή και η γενιά του. Ένας επεξεργαστής i5 βρίσκεται συνήθως σε μεσαίας τάξης μηχάνημα με τους i7 να υποδηλώνουν πιο ισχυρά μηχανήματα. Οι i3 βρίσκονται σε πιο entry level μηχανήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σου κάνουν. Για απλές εργασίες γραφείου σε καλύπτουν και οι i3 και οι i5 και μπορείς να βρεις οικονομικά μηχανήματα. Για πιο βαριές εργασίες και παιχνίδια, καλό είναι κοιτάς κυρίως i7 και ισχυρούς i5.

Μην ξεχνάς να ρωτάς την γενιά (generation) του επεξεργαστή που έχει ιδιαίτερη σημασία. Ιδανικά, κοιτάς για 10η ή 11η γενιά αλλά για λιγότερο απαιτητικές εργασίες και αν είσαι εντάξει με Windows 10, μπορείς να κάνεις οικονομία επιλέγοντας επεξεργαστή παλαιότερης γενιάς.

Όσο για τη RAM, υπάρχουν πολλές επιλογές laptop στα 4GB. Τα 4 είναι απλά το ελάχιστο… Ξεκινά την αναζήτησή σου από μηχανήματα με τουλάχιστον 8Gb και αν μπορείς επέλεξε κάτι με 12 ή 16.

Υποστήριξη και Εγγύηση

Πέρα από την τιμή και τα χαρακτηριστικά ενός μηχανήματος πρέπει να δεις και το after sales support. Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχουν πολλά σημεία service ώστε να μπορείς να πας εύκολα το μηχάνημά σου. Μπορεί να αναλαμβάνει ο μεταπωλητής την μεταφορά στο service αλλά αυτό σημαίνει χαμένος χρόνος για σένα.

Τέλος, δες προσεκτικά τι καλύπτει η εγγύηση κατασκευαστή και πόσα χρόνια είναι. Ναι, υπάρχει μια υποχρέωση για 2 χρόνια εγγύηση από την ΕΕ, αλλά μπορεί κάποια μέρη του μηχανήματος να είναι σε εγγύηση έτους. Αρκετοί κατασκευαστές πλέον δίνουν στα ακριβότερα μοντέλα τους 3 ή 5 χρόνια που είναι καλό κίνητρο για την αγορά και σίγουρα θα πρέπει να σκεφτείς την αγορά και μιας εκτεταμένης εγγύησης που πέρα από εξτρά χρόνια, μπορεί να σε καλύπτει και από σπασίματα οθόνης και πτώσεις.