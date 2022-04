Η Ιmany σε ένα εντυπωσιακό κοντσέρτο για μία φωνή και 8 τσέλο

H μαγική φωνή της Ιmany που μας χάρισε επιτυχίες όπως το Don’t Be So Shy και το You Will Never Know, έρχεται στις 27 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. με την εντυπωσιακή παράσταση “Voodoo Cello”, βασισμένη στην τελευταία της δισκογραφική δουλειά με τον ίδιο τίτλο.

Μια παράσταση όπου οι μόνοι πρωταγωνιστές είναι η μαγική, γήινη φωνή της και 8 τσέλο που την συνοδεύουν σε ένα μοναδικό κοντσέρτο για φωνή και έγχορδα. Όπως λέει η ίδια το τσέλο όχι μόνο είναι κοντά στην ανθρώπινη φωνή αλλά έχει και γυναικείες καμπύλες.

Mέσα από μια άψογα σκηνοθετημένη, εντυπωσιακή performance, η Ιmany ερμηνεύει μια σειρά από σπουδαία τραγούδια της pop μουσικής από ένα αχανές εύρος επιλογών, που κυμαίνονται από Nina Simone, σε Radiohead, Cat Stevens, Donna Summer, Madonna, Ed Sheeran, Bob Marley, καταργώντας σύνορα και αντιλήψεις.

Μέσα από την δυναμική της ερμηνεία και την μαγεία των εγχόρδων που ενίοτε ροκάρουν σκληρά, εστιάζει θεματικά ως σύγχρονη μάγισσα στη γυναικεία δύναμη και ενέργεια.

Παράλληλα με τη μουσική και μέσα από τη δύναμη που της δίνει, η Imany βρίσκει χρόνο για μια σειρά από πράξεις ευθύνης και ακτιβισμού που είναι σύμφυτες με την ύπαρξη της. Είναι πρέσβειρα της οργάνωσης EndoMind Association που πολεμά την ασθένεια της ενδομητρίωσης, υπέρμαχος των ίσων δικαιωμάτων των ανθρώπων, απόρροια της καταγωγής της από τις Κομόρες αλλά και ενεργό μέλος σε εκδηλώσεις κατά της κλιματολογικής αλλαγής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Iδέα – Σχεδιασμός – Ενορχηστρώσεις

Imany

Χορογραφίες

Thierry Thieû Niang

Eικαστική επιμέλεια

Eugenio Recuenco

Σχεδιασμός φώτων

François Menou

Σχεδιασμός ρούχων

Olivier Rousteing – Maison Balmain

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ιmany: Voodoo Cello

Hμερομηνία: Παρασκευή 27.05.2022, 20:00

Αίθουσα: Αλεξάνδρα Τριάντη

Τιμές εισιτηρίων: 13 – 70 ευρώ

Προπώληση: Megaron.gr

Διοργάνωση: ΛΥΚΟΦΩΣ – INTERSHOW PRODUCTIONS