Η Accenture παρουσιάζει την Accenture Song

Η Accenture ανακοινώνει ότι η Accenture Interactive μετονομάζεται πλέον σε Accenture Song. Η κίνηση αυτή αντανακλά τις υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης και εμβέλειας που προσφέρει η εταιρεία στην εποχή μετά την πανδημία. Υπηρεσίες οι οποίες επαναπροσδιορίζουν τις σχέσεις με τα κοινά στόχους, τις πωλήσεις, το εμπόριο, το marketing και την επιχειρηματική καινοτομία με στόχο να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση των πελατών για ανάπτυξη, διατηρώντας τη συνάφειά τους με την αγορά σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Βασισμένη στην κουλτούρα αλλαγής που χαρακτηρίζει την Accenture, η επωνυμία Accenture Song εκφράζει μια διαχρονική και παγκόσμια μορφή ανθρώπινης τέχνης, σύνδεσης, έμπνευσης, τεχνικής ικανότητας και εμπειρίας, απελευθερώνοντας τη φαντασία και τις ιδέες των ανθρώπων της για να επιτύχουν απτά αποτελέσματα.

«Η Accenture Song συμβολίζει το ταξίδι ανάπτυξης που πραγματοποιούμε με τους πελάτες μας μετά την πανδημία», δήλωσε ο David Droga, CEO and Creative Chairman της Accenture Song. «Από την πρώτη της μέρα, η Accenture Interactive έχει βοηθήσει τους πελάτες μας να οικοδομήσουν και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους με γνώμονα τις εμπειρίες που προσφέρουν. Ωστόσο, οι σημερινές ανάγκες είναι εντυπωσιακά διαφορετικές. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις πρέπει πλέον να συμβαδίζουν με την ‘ταχύτητα της ζωής’, επιδεικνύοντας διαρκώς τη συνάφειά τους με τους πελάτες τους, τους ανθρώπους τους και τον κόσμο γενικότερα.»

«Διαθέτουμε τα καλύτερα ταλέντα στην επιχείρηση, ανθρώπους που θα συνδιαμορφώσουν το μέλλον σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. Ο συνδυασμός της δημιουργικότητας και της τεχνολογίας μας βοηθά όχι μόνο να βλέπουμε τα προβλήματα διαφορετικά, αλλά και να τα επιλύουμε με απλότητα και κλίμακα. Ως Accenture Song, οι ευκαιρίες μας είναι απεριόριστες, τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τους ανθρώπους μας», πρόσθεσε ο Droga.

Έρευνα που θα δημοσιευτεί σύντομα από την Accenture Song δείχνει ότι το ~90% των υψηλόβαθμων στελεχών πιστεύει ότι οι τρέχουσες ανάγκες των πελατών και των εργαζομένων αλλάζουν πιο γρήγορα από ό,τι οι ηγέτες μπορούν να αλλάξουν τις επιχειρήσεις τους, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για νέα μοντέλα ανάπτυξης.

«Η πανδημία άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες B2C και B2B πρέπει να συνδέονται με τους πελάτες και τους υπαλλήλους τους, την ταχύτητα με την οποία πρέπει να λειτουργούν και να καινοτομούν αλλά και τις ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και μοντέλων ανάπτυξης», δήλωσε η Julie Sweet, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Accenture. «Οι εταιρείες που θα ηγηθούν την επόμενη δεκαετία θα επανεφευρεθούν συνολικά. Στην κατεύθυνση αυτή, η Accenture Song λειτουργεί με μοναδικό τρόπο στο σημείο τομής της δημιουργικότητας, της τεχνολογίας και της αγοράς, βοηθώντας τους πελάτες μας να επαναπροσδιορίσουν τους δεσμούς τους και να δημιουργήσουν ουσιαστικές εμπειρίες, που περιλαμβάνονται στο metaverse, στις πωλήσεις, στο εμπόριο, στο marketing και στις νέες επιχειρηματικές πλατφόρμες. Από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την υλοποίηση, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να έχουν άμεση πρόσβαση σε ιδέες και ταλέντο και να επιτύχουν απτά αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα».

Η Accenture Song, η οποία προβλέπεται να αγγίξει σε έσοδα τα $14 δις μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους (31.08.2022), συνεργάζεται με πρωτοπόρα brands όπως η Coinbase, η General Mills’ Blue Buffalo και η Shiseido. Επιπλέον, η Accenture Song συνεργάζεται με την Capri Holdings, έναν παγκόσμιο όμιλο μόδας με εμβληματικά brands όπως Versace, Jimmy Choo και Michael Kors για να μεταφράσει την εμπειρία πολυτελών αγορών στο κατάστημα σε μια ψηφιακή εμπειρία που ευθυγραμμίζεται με τις μοναδικές επιθυμίες των πελατών και επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Accenture Song συνδυάζει τα εργαλεία αιχμής που προσφέρει η συνεχιζόμενη τεχνολογική επανάσταση με τη βαθιά κατανόηση των πελατών και των επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων συνόρων και ευκαιριών ανάπτυξης. Πολύ πρόσφατα, ανακοίνωσε τις υπηρεσίες Accenture Metaverse Continuum, με εξειδικευμένα στελέχη και κορυφαίες ικανότητες στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία πρωτοβουλιών στο Metaverse.

Οι περισσότερες από τις 40 εξαγορές μας την τελευταία δεκαετία θα μετονομαστούν σε Accenture Song για να ενισχύσουμε τις συνέργειές μας στην προϊόντική καινοτομία, το σχεδιασμό εμπειριών, το marketing και το εμπόριο. Η Droga5 θα συνεχίσει να λειτουργεί με τη δική της επωνυμία.