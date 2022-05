Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μηχανικής “EBEC GREECE” επιστρέφει, για 12η συνεχόμενη χρονιά, από τον φοιτητικό οργανισμό BEST.

To BEST (Board of European Students of Technology) είναι ένας εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός και μη πολιτικός, φοιτητικός οργανισμός, ο οποίος απευθύνεται σε φοιτητές Τεχνολογικών Σχολών σε όλη την Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1989 από φοιτητές με στόχο την προώθηση της ιδέας “Ευρώπη μεταξύ Ευρωπαίων φοιτητών” και με σκοπό να παρέχει δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των φοιτητών στα μεγαλύτερα τεχνολογικά ιδρύματα της Ευρώπης. Φέτος, δραστηριοποιούνται 90 Local BEST Groups (LBGs) σε 31 χώρες συνδέοντας ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο φοιτητών και παρέχοντας ευκαιρίες ανάπτυξης των φοιτητών με καινοτόμους τρόπους.

Ο EBEC GREECE αποτελεί τη δεύτερη φάση του μεγαλύτερου Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Μηχανικής EBEC. Οι νικητήριες ομάδες των Ελληνικών τοπικών γύρων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πολυτεχνείο Κρήτης θα διαγωνιστούν ώστε να αναδειχθεί ο εθνικός νικητής. Στόχος η πρόκρισή τους στην τελική φάση του διαγωνισμού που θα λάβει χώρα στο Ζάγκρεμπ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 με 16 Μαΐου του 2022 στην Αθήνα!

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: http://ebecgreece.org.