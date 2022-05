Dialectica: Νέο Πρόγραμμα Προσέλκυσης Διεθνούς Ταλέντου “Build Your Future In Athens”

Η Dialectica, μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα, γιορτάζει την ανάδειξη της ως Best Workplace από το Great Place to Work® Hellas για τρίτη συνεχή χρονιά και ανακοινώνει μια νέα πρωτοβουλία προσέλκυσης ταλέντου με τίτλο “Build Your Future In Athens”.

Το “Build Your Future In Athens” αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ταλαντούχους νέους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες από όλον τον κόσμο – ανάμεσά τους και Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα μας – να ενταχθούν στην ομάδα της Dialectica στην Αθήνα. Τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα αποτελούν σημαντικό hub για τη δραστηριοποίηση της Dialectica σε Ευρώπη και Ασία όπως επίσης και βάση για αρκετές ομάδες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως της Τεχνολογίας και Καινοτομίας αντίστοιχα.

Με στόχο να κάνει τη μετάβαση στη χώρα μας όσο πιο εύκολη και ομαλή γίνεται, η Dialectica θα παρέχει καθοδήγηση και στήριξη τόσο σε διαδικασίες που αφορούν σε δημόσιες υπηρεσίες και τραπεζικούς λογαριασμούς όσο και σε διαμονή αλλά και έξοδα μετακόμισης μεταξύ άλλων (περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Ο Γιώργος Τσαρούχας, συνιδρυτής και CEO της Dialectica σημειώνει: “Τα τελευταία δύο χρόνια δημιουργήσαμε στη χώρα μας πάνω από 300 θέσεις εργασίας και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε άλλες τόσες μέσα στα επόμενα χρόνια. Η Αθήνα είναι η πόλη από την οποία ξεκίνησαν όλα πρίν από περίπου επτά χρόνια και από τότε δεν έχει σταματήσει να στηρίζει τη δραστηριότητα της εταιρείας σε όλον τον κόσμο. Ένα από τα στοιχεία που μας ξεχωρίζουν και αναδεικνύουν την Dialectica ως Best Workplace είναι η καλλιέργεια ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος όπου άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες έρχονται κοντά, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον και αναπτύσσονται μαζί. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μέσω αυτού του νέου προγράμματος θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη διεθνή μας ταυτότητα δημιουργώντας στη χώρα μας μια αληθινά παγκόσμια εταιρεία, ένα στοιχείο που θα αντικατοπτρίζεται τόσο στην ομάδα μας όσο και στη δραστηριότητά μας”.

Με όραμα να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων παγκοσμίως, η Dialectica δίνει πρόσβαση σε θεσμικούς επενδυτές, συμβουλευτικές εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις σε real-time πληροφορίες για να αξιολογήσουν επενδυτικές συμφωνίες εκατομμυρίων. Σήμερα, η Dialectica απασχολεί πάνω από 650 εργαζόμενους στα γραφεία της σε Ευρώπη και Αμερική. Πρόσφατα η Dialectica αναδείχθηκε ως Best Workplace από το Great Place to Work® Hellas για τρίτη συνεχή χρονιά. Συγκεκριμένα, η Dialectica κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις 10 μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2022. Παράλληλα, τον Μάρτιο συμπεριλήφθηκε στη λίστα των Financial Times με τις «ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης” για το 2022 μετά από την πρωτοεμφάνιση της εταιρείας στη λίστα το 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Dialectica επισκεφθείτε το www.dialecticanet.com ή τους λογαριασμούς της εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter.