9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών στη Σύρο

Ο θεσμός του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών “Akropoditi DanceFest” καθιερώθηκε τον Ιούλιο του 2013 από το Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στη Σύρο. Έχει διάρκεια δύο εβδομάδες και περιλαμβάνει:

– Πενθήμερα, τριήμερα και διήμερα εκπαιδευτικά εργαστήρια και παρουσιάσεις

– Παραστάσεις

– Διαλέξεις και Ανοιχτούς αυτοσχεδιασμούς (Jams)

– Προβολές και παράλληλες δράσεις σε όλο το νησί

Το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών θα λάβει χώρα και φέτος στη Σύρο , από τις 09 ως τις 22 Ιουλίου 2022.

Σκοπός του Φεστιβάλ είναι να καταστήσει την πρωτεύουσα των Κυκλάδων έναν τόπο συνάντησης και πολιτιστικής ανταλλαγής ανάμεσα σε καταξιωμένους αλλά και νέους δημιουργούς σύγχρονων ομάδων χορού, θεάτρου και παραστατικών τεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σας περιμένουμε με χαρά στο επόμενο Φεστιβάλ μας!

Να σχεδιάσουμε μαζί τη διαδρομή του και να αφήσετε το δικό σας χνάρι στο νησί μας.

Φέτος, προσφέρονται δωρεάν:

– Εργαστήριο δημιουργικού χορού και τραγουδιού για άτομα 65+

– Εργαστήριο δημιουργικού χορού για άτομα με και χωρίς κινητικές αναπηρίες

– Παραμύθι χόρεψε! Εργαστήριο για παιδιά 8-11 ετών

Εισιτήρια παραστάσεων:

Σε βραδιά με μία παράσταση: 10€ κανονικό, 8€ μειωμένο*

*Συμμετέχοντες των Εργαστηρίων / Μαθητικό / Φοιτητικό / Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ) & Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ) & Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων/ ΑμεΑ

– Τα εισιτήρια για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ θα διατίθενται για προπώληση σε ηλεκτρονική μορφή από την υπηρεσία ticketservices.gr

– Η προσέλευση στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ πρέπει να γίνεται 30 λεπτά πριν την έναρξη κάθε εκδήλωσης

– Στις προβολές και στις δωρεάν παραστάσεις του Φεστιβάλ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω των περιορισμένων θέσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα του Υπ. Υγείας και του ΥΠΠ

Για περισσότερες πληροφορίες μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας & στη σελίδα μας στο facebook .

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

AlmaLibre.co

JOY 45’

21:00, Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

NADJA-WHO AM I? 50’

21:30, Θέατρο Απόλλων

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

A(r)CT: Art can ACT

Μία ασπίδα όνειρα 45’ (παράσταση για παιδιά και εφήβους)

18:30, Θέατρο Απόλλων

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΩ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

FLUTTER 50’

21:30, Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

GILLES NOËL & OLAIA VALLE

TWO FEET FOR TWO 20’

21:00, Θέατρο Ευανθία Καΐρη

Βραδιά Προβολών & Βραδιά Γνωριμίας

22:00, Βυρσοδεψείο Κτίριο Κορνηλάκη-Δενδρινού

ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

LISARD TRANIS & CLÉMENTINE TÉLESFORT

SCOTOMA 25’

20:00, Κύματα

ΔΩΡΕΑΝ

CHARLES BRECARD

SOLILOQUY 25’

21:30, Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ: BODY/WORD PERFORMANCE WRITING 90’

19:00, Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί

ΔΩΡΕΑΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΤΑΣΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

SAUVAGE 30’

21:30, Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΥΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 60’

21:00, Βυρσοδεψείο Κτίριο Κορνηλάκη-Δενδρινού

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΝΑΓΙΑ Τ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

HYMEN 25’

21:30, Βυρσοδεψείο Κτίριο Κορνηλάκη-Δενδρινού

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

Βραδιά Προβολών & Open Jam

21:30, Βυρσοδεψείο Κτίριο Κορνηλάκη-Δενδρινού

ΔΩΡΕΑΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΝΑΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Omen of Fάrιsa 20’

20:00, Θέατρο Ευανθία Καΐρη

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ

OPINION PUBLIC

MANIAC 20’

21:30, Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

VITTORIA FRANCHINA & GIOVANNI LEONE

FLOATING 22’

21:30, Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί

Υποβολής Αιτήσεων για τα εργαστήρια του Φεστιβάλ: Ως 10 Ιουνίου 2022

ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΛΓΕΡΗ

A Performer’s Craft

1Ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (9-10/7) – 3 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

10:00-13:00, ΠΑΡΚΟ ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ «Αυγό»

ΡΟΔΙΑ ΒΟΜΒΟΛΟΥ

Unpacking dramaturgy

1Ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (9-10/7) – 4 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

10:00 – 14:00, ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗ

Από την κίνηση στη σύνθεση

1Ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (9-10/7) – 2 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

18:00 – 20:00, ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ

ΦΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δημιουργικό μάθημα μπαλέτου

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (11-15/7) – 2 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

10:00 – 12:00, ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΥΡΑ – ΑΛΙΚΗ ΑΒΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Συνεχείς διακοπές

Εργαστήριο κίνησης, αναπνοής, χορού και τραγουδιού για άτομα ώριμης ηλικίας

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (11-15/7) – 3 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

10:00 – 13:00, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΕΛΑΣΑΛ

ΔΩΡΕΑΝ

THOMAS HAUERT

Tools for Dance Improvisations

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (11-15/7) – 4 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

10:00 – 14:00, ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΕΝΕΤΑΣ

Παραμύθι χόρεψε!

Εργαστήριο για παιδιά 8-11 ετών

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (11-15/7) – 2 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

10:30 – 12:30, ΠΑΡΚΟ ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ «Αυγό»

ΔΩΡΕΑΝ

LISARD TRANIS & CLÉMENTINE TÉLESFORT

The Attentive Act

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (11-15/7) – 2 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

12:30 – 14:30, ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ

CHARLES BRECARD

Fluidify

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (11-15/7) – 2 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

17:00 – 19:00, ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΥΖΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΝΤΑΝΟΖΗ

Listening Forward

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (15/7) – 2Ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (16-17/7) – 4 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

Παρασκευή: 15:00 – 19:00, Σάββατο-Κυριακή: 10:00 – 14:00

ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ

ΊΡΙΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗ

Παίζοντας με τα σχήματα

2Ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (16-17/7) – 2 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

10:00 – 12:00, ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΚΟΛΙΑ

Body Instrument

2Ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (16-17/7) – 2 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

12:30 – 14:30, ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ

Do you speak dance?

2Ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (16-17/7) – 3 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

17:00 – 20:00, ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ

ΔΑΝΑΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Shapeshifting Workshop

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (18-21/7) – 2 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

10:00 – 12:00, ΠΑΡΚΟ ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ «Αυγό»

VICTOR LAUNAY

Point Perdu

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (18-22/7) – 2 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

12:30 – 14:30, ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ LLOYD ΓΟΥΛΑ

Vertical Dance

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (18-22/7) – 2 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

17:00 – 19:00, ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ-ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ

ΕΛΕΑΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

Για μια καθολική Performance

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (18-22/7) – 4 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

10:00 – 14:00, ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ

Γιατί έτσι μου αρέσει να χορεύω!

Εργαστήριο δημιουργικού χορού για άτομα με και χωρίς κινητικές αναπηρίες

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (18-22/7) – 2,5 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

18:00 -20:30, 4ο Δημοτικό Σχολείο

ΔΩΡΕΑΝ

GIOVANNI LEONE AND VITTORIA FRANCHINA

Floating

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (18-22/7) – 2 ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

18:00 – 20:00, ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ