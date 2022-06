Τι είδαμε στο 18ο Athens Digital Arts Festival, FutuRetro

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival (ADAF). Η φυσική έκδοση του υβριδικού φεστιβάλ έλαβε χώρα από τις 25 – 29 Μαΐου 2022, όπου πάνω από 17,000 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια πρωτότυπη εμπειρία ψηφιακής τέχνης στην καρδιά του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, στην Πλατεία Κοτζιά και στο κτιριακό συγκρότημα πρώην notoshome.

Η φετινή διοργάνωση εξερεύνησε τη θεματική “FutuRetro” και μας κάλεσε να δούμε το μέλλον μέσα από τα μάτια του παρελθόντος, και το παρελθόν μέσα από τα μάτια του μέλλοντος.

Μετά από το ανοιχτό κάλεσμα του Μαρτίου, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 5.700 καλλιτέχνες με έργα και προτάσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, η επιμελητική ομάδα του φεστιβάλ επέλεξε 600 συναρπαστικά έργα ψηφιακής τέχνης στις κατηγορίες: video art, installation, live performance, animation, έργα εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας (VR/AR/XR), games, digital image, web art, δημιουργικά εργαστήρια, ομιλίες και το παιδικό πρόγραμμα ADAF KIDS, για το πάντα ανήσυχο παιδικό κοινό.

Το Museum Of The Moon στην Πλατεία Κοτζιά – Φωτογραφία: ΒΒ Photography

Στην Πλατεία Κοτζιά είδαμε το φεγγάρι να προσγειώνεται στη Γη, με το εντυπωσιακό outdoor installation Museum of the Moon, του βρετανού καλλιτέχνη Luke Jerram.

Θαυμάσαμε την εγκατάσταση Wave της ομάδας Squidsoup, ένα πείραμα φωτός στη μορφή ενός δυναμικού γλύπτου κύματος και απολαύσαμε το πρόγραμμα του ADAF MUSIC, που φέτος επεκτάθηκε και στο αστικό ιστό και συγκεκριμένα στο ADAF Stage, την σκηνή που στήθηκε στην Πλατεία Κοτζιά ειδικά για να φιλοξενήσει μοναδικές performance, σε συνδυασμό με Projection Mapping Show πάνω στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, μια οπτική εμπειρία από την EPSON. Με ελεύθερη είσοδο το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το What’s Up Music Doubles με ονόματα όπως τους/τις: Λένα Πλάτωνος με τον Die Arkitekt, η Μαρίνα Σάττι με τον Jeph Vanger, η Καίτη Γαρμπή με τις Someone who isn’t me, ο Νίκος Τουλιάτος με τον Στέλιο Γιαννουλάκη, η Κάτια Πάσχου με τον DJ Rico και τους ΝΕΒΜΑ, η IOTA PHI με τη VASSIŁINA και τον good job nicky με ένα visual show από τον Misogi. Απροσδόκητες και μοναδικές συνεργασίες μεταξύ μουσικών από διαφορετικά μουσικά είδη και χρονικές περιόδους, που δημιούργησαν ένα πολυδιάστατο κράμα των σύγχρονων μουσικών αναφορών της Ελλάδας και δεν άφησαν κανέναν ασυγκίνητο.

Φωτογραφία από την live εμφάνιση του good job nicky στο ADAF Stage. (Φωτογραφία: Χαρά Τζιβελάκη)

Στο κτιριακό συγκρότημα πρώην notoshome είχαμε την ευκαιρία να δούμε την κεντρική έκθεση του 18ου Athens Digital Arts Festival, με ένα πληθωρικό πρόγραμμα που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους και παρουσιάστηκε στους εννιά ορόφους του κτιρίου. Χάσαμε την αίσθηση της πραγματικότητας στο Lumen II, των Πολωνών IP Group, μια απολαυστική εμβυθιστική εμπειρία στο υπόγειο του πρώην notoshome, που αψήφησε την έννοια του χώρου δημιουργώντας ψευδαισθήσεις.

Είδαμε την επιφάνεια του πλανήτη Άρη να σχεδιάζεται μπροστά στα μάτια μας στο Orbis Tertius του Benjamin Vedrenne.

To Orbis Tertius του Benjamin Vedrenne. ( φωτογραφία: Μάνος Καλαφατέλης)

Μαγευτήκαμε από το Distributive intelligence | A group mind, του Lukas Truninger, μια χορευτική πίστα για ρομποτάκια, αλλά χορέψαμε και εμείς μπροστά στο Refilter, το installaton του Yuki Anai.

Η εγκατάσταση Distributive intelligence | A group mind. Φωτογραφία της Ελένης Μακαρτσιάν

Μάθαμε για νέες τεχνολογικές καινοτομίες στα ADAF εργαστήρια, όπως για τα NFT έργα τέχνης, για την σύντμηση της δραματουργίας με την τεχνολογία στο μουσικό Open Lab.

Χαρίσαμε χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους στην ειδική κατηγορία ADAF Kids. Τα παιδιά παρακολούθησαν έργα animation γεμάτα χρώματα, περιπέτειες και ταξίδια σε όλο τον κόσμο, εργαστήρια, installations, games, 3D περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας, καινοτόμα φιλικά ρομπότ, καθώς και ένα διαδραστικό 360° παραμύθι για παιδιά.

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, το ADAF καλλιέργησε γέφυρες επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών και έργων με άλλα φεστιβάλ από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ερευνώντας και παρουσιάζοντας τις παγκόσμιες τάσεις στις ψηφιακές τέχνες.

Σημαντικές συνεργασίες αποτέλεσαν οι ειδικές προβολές με θέμα το περιβάλλον σε συνεργασία με το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, οι animation ταινίες του Festival of Animation Berlin, τα Open Art-Artist Lab από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Chengchi Πανεπιστήμιο της Ταϊβάν. Επίσης με μεγάλη χαρά συνεργαστήκαμε για το AR πρόγραμμα του ADAF με το Πολωνικό Patchlab Digital Art Festival της Photon Foundation.

Το φεστιβάλ δίνει το επόμενο ραντεβού του το φθινόπωρο του 2022, στην online πλατφόρμα του ADAF, στην οποία θα έχει ελεύθερη πρόσβαση και το διεθνές κοινό, χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό. Μείνετε συντονισμένοι για ένα πλήρες πρόγραμμα μόνιμων εκθέσεων και διαδικτυακών event, που θα πραγματοποιηθούν σε live streaming.

Το 18ο Athens Digital Arts Festival υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2014-2020, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμούς, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

