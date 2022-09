Πρόσκληση στο Παζάρι της Καθ’ Οδόν ΑΜΚΕ

Η Καθ’ Οδόν ΑΜΚΕ με χαρά σας προσκαλεί στο παζάρι που διοργανώνει στο Κέντρο Ημέρας της στο Μεταξουργείο (Κων/νου Παλαιολόγου 43, Μεταξουργείο, Αθήνα) στις 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2022.

Εκεί οι φίλοι της Καθ’ Οδόν ΑΜΚΕ ετοιμάζουν διάφορα αντικείμενα τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων της για την αστεγία στην Αθήνα.

Η Καθ’ Οδόν ΑΜΚΕ δραστηριοποιείται στην Αθήνα με στόχο την καταπολέμηση της αστεγίας με έμπρακτη και άμεση βοήθεια στους συνανθρώπους μας. Με μόλις 4 χρόνια από την έναρξη της, έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που βοηθά, αλλά και να είναι σε συνεχή συνεργασία και διάλογο με δημοτικούς/κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις και πλήθος εθελοντών.

Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν σε κατάσταση αστεγίας, η Καθ’ Οδόν ΑΜΚΕ επιδιώκει να παρέχει υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους και φροντίζει ακόμα και για την πλήρη επανένταξη όσων εξ αυτών το επιθυμούν. Όλες οι υπηρεσίες της παρέχονται δωρεάν και μόνο μερικές από αυτές είναι: η επανέκδοση ταυτότητας, η φορολογική δήλωση, και η ψυχολογική υποστήριξη των ανθρώπων σε αστεγία. Φέτος ξεκίνησε η φιλοξενία ανθρώπων στις υποστηριζόμενες κατοικίες της. Μέσα στον επόμενο χρόνο, η Καθ’ Οδόν ΑΜΚΕ σχεδιάζει επίσης τη δημιουργία μια επιχείρησης που θα απασχολεί άστεγο πληθυσμό ώστε να δώσει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, ξεπερνώντας τα εμπόδια που προκαλεί η αστεγία.

Το παζάρι θα γίνει στο κέντρο ημέρας της Καθ’ Οδόν ΑΜΚΕ (Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 43, Μεταξουργείο, Αθήνα, Ισόγειο) τις εξής μέρες και ώρες:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 17:00-21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 10:00-14:00 & 17:00-21:00

Σας περιμένουμε με χαρά!

Καθ’ Οδόν Α.Μ.Κ.Ε.

[email protected]

www.ontheway.gr

App – On the Way – Καταγραφή δράσεων για την αστεγία στην Ελλάδα

+30 6976971383

+30 2100105179

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 43, Αθήνα