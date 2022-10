Η Νοµική Βιβλιοθήκη και ο όµιλος ECONOMIΑ διοργανώνουν το 6th International COMPETITION LAW CONFERENCE, την ετήσια συνάντηση των ειδηµόνων – ακαδηµαϊκών και practitioners – σε θέµατα του Δικαίου του Ανταγωνισµού, την Πέµπτη 3 & Παρασκευή 4 Νοεµβρίου 2022, διά ζώσης στο ξενοδοχείο President Hotel Athens και live streaming.

Το συνέδριο τελεί και αυτή τη χρονιά υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού και τη θεσµική υποστήριξη του ΣΕΒ.

Την έναρξη του Συνεδρίου θα πραγµατοποιήσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού κ. Ιωάννης Λιανός.

Aκαδηµαϊκοί, εξειδικευµένοι επιστήµονες και εκπρόσωποι σχετικών Φορέων, από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, συναντώνται και συζητούν για τις κρίσιµες εξελίξεις σε επίπεδο δικαίου και πολιτικής ανταγωνισµού, αναφορικά µε τις κρατικές ενισχύσεις, τον έλεγχο των συµπράξεων και των συγχωνεύσεων και τις αντιµονοπωλιακές πρακτικές.

Key Note speakers του συνεδρίου είναι οι: Inge Bernaerts, Director, Policy and Strategy at DG Competition, European Commission, Tommaso Valletti, Professor and Head of the Department of Economics, Imperial College London.

Πληροφορίες & Συμμετοχές: εδώ, T 210 3678920.