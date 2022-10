Η κυκλική οικονομία στον πυρήνα της DS Smith

Η DS Smith, είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής λύσεων βιώσιμης συσκευασίας, προϊόντων χάρτου και υπηρεσιών ανακύκλωσης παγκοσμίως.

Η ιστορία του ομίλου έχει τις ρίζες της στην Αγγλία από τη δεκαετία του 1940 και η ανάπτυξή της την οδήγησε να αποτελεί έναν οργανισμό με αποτύπωμα στην Ευρώπη και στη Β. Αμερική, εισηγμένη σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Στην Ελλάδα η DS Smith έχει τρία εργοστάσια σε Θεσσαλονίκη, Αρχαία Κόρινθο και Ιεράπετρα, ένα γραφείο πωλήσεων και το κέντρο Σχεδιασμού & Καινοτομίας PackRight Center στην Αθήνα.

Η DS Smith παρουσίασε όλες τις διαθέσιμες λύσεις συσκευασίας που προσφέρει, με έμφαση στις πιο πρόσφατες καινοτομίες και τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο της έκθεσης SYSKEVASIA22, της μεγαλύτερης έκθεσης του είδους στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo από τις 30/9 έως τις 03/10.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου της DS Smith ήρθαν σε επαφή με το πρωτοποριακό εργαλείο Circular Design Metrics, που αποτυπώνει ποσοτικά τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (εκπομπές CO2) των λύσεων που συσκευάζει και καθιστά δυνατή τη σύγκριση της απόδοσης ενός σχεδίου συσκευασίας σε σχέση με μια σειρά δεικτών, όπως ανακυκλωσιμότητα, χρήση ανανεώσιμων πηγών και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης, με τη βοήθεια της καταρτισμένης ομάδας της DS Smith είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν διάφορα δείγματα συσκευασιών από κατηγορίες που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ελληνικής αγοράς, όπως E-commerce, FMCG κ.α., καθώς και βιώσιμες λύσεις για την αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης. Η εφαρμογή augmented reality έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν σε τρισδιάστατη μορφή και σε φυσικό περιβάλλον τις προτάσεις που έχει αναπτύξει η εταιρεία, καθώς και την ποικιλία σχεδίων και απόδοσης εκτυπώσεων μέσω εφαρμογής touchscreen.

Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάστηκε μια σειρά ομιλιών με τίτλο «Let us be your getaway to the circular economy», που ανέδειξε τη θέση της DS Smith, καθώς και τις δράσεις του ομίλου σε θέματα αειφορίας και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων. Σε αυτήν τη διοργάνωση συμμετείχαν πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας από όλους του τομείς της εμπορικής και παραγωγικής δραστηριότητας (τρόφιμα, καλλυντικά, φάρμακα, κ.λπ.). Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε λύσεις βιώσιμης συσκευασίας από κυματοειδές χαρτόνι που μπορούν να αντικαταστήσουν πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης, καθώς και στο εργαλείο αιχμής, Circular Design Metrics, που υποστηρίζει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και βοηθάει τις εταιρείες να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις βιώσιμης συσκευασίας της DS Smith, επισκεφθείτε το DS Smith – Συσκευασίες.