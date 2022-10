Η υπηρεσία Αντιστάθμισης Εκπομπών CO 2 της Lenovo ξεπερνά το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου μετρικών τόνων άνθρακα

Η σημερινή μέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο όσον αφορά στην Υπηρεσία Αντιστάθμισης Εκπομπών CO 2 της Lenovo, την πρώτη στο είδος της πρωτοβουλία στον κλάδο της τεχνολογίας: Μέσω της υπηρεσίας, οι πελάτες της Lenovo ανά τον κόσμο έχουν αντισταθμίσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο μετρικούς τόνους διοξειδίου του άνθρακα, μέσω των αγορών τους σε Think PC (επιτραπέζιους υπολογιστές, σταθμούς εργασίας, φορητούς υπολογιστές). Το νούμερο αυτό είναι το ισοδύναμο των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται από περισσότερα από 215.000 επιβατικά αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια ενός έτους. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να προσθέσουν την υπηρεσία Αντιστάθμισης Εκπομπών CO 2 και στην αγορά επιλεγμένων servers ThinkSystem της Lenovo.

«Ενώ ο τελικός στόχος μας θα πρέπει πάντα να είναι η μείωση των περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων, οι αντισταθμίσεις άνθρακα –που αξιοποιούνται υπεύθυνα και επιβλέπονται από ανεξάρτητους φορείς– είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την παροχή πρόσθετης και πολύ αναγκαίας υποστήριξης δράσεων για το κλίμα. Tο ορόσημο που γιορτάζουμε σήμερα, αλλά και η επέκταση της υπηρεσίας Αντιστάθμισης Εκπομπών CO 2 στο χαρτοφυλάκιο των server μας, δηλώνει έμπρακτα την προσήλωσή μας στην προσπάθεια να στρατολογήσουμε τους πελάτες μας στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Ως μέρος του ταξιδιού του μετασχηματισμού μας από πάροχο υπολογιστών σε πάροχο υπηρεσιών πλήρους φάσματος, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε λύσεις που βοηθούν τους πελάτες μας να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους βιωσιμότητας», δήλωσε η Claudia Contreras, Executive Director of Global Sustainability Services at Lenovo.

Προσθέτοντας στις αγορές τους την υπηρεσία, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές μπορούν να αντισταθμίσουν τις εκπομπές άνθρακα που παράγονται από την κατασκευή και την μεταφορά του υπολογιστή ή του server τους, καθώς και την ισχύ που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της συσκευής. Δουλεύοντας μέσω της ClimeCo, του ανεξάρτητου παγκόσμιου συμβούλου, τα κεφάλαια διοχετεύονται σε εγκεκριμένα από τον ΟΗΕ περιβαλλοντικά έργα όπως ανεμόμυλους, solar cells, αλλά και πρωτοβουλίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται καινοτόμες μέθοδοι που αξιοποιούν τα υποπροϊόντα της γεωργίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στις αρχές του 2022, η Lenovo επέκτεινε το πρόγραμμα αντιστάθμισης άνθρακα και στις καταναλωτικές προϊοντικές σειρές της Lenovo Legion και Lenovo Yoga.

Αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ESG

Από την έναρξη του προγράμματος το 2021, ο ρυθμός συμμετοχής στην υπηρεσία Αντιστάθμισης Εκπομπών CO 2 της Lenovo αυξάνεται, με την ποσότητα άνθρακα που αντισταθμίζεται από τους πελάτες να αυξάνεται κατά διψήφιο αριθμό από τρίμηνο σε τρίμηνο. Αυτό δείχνει ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν ολοένα και περισσότερο λύσεις πληροφορικής που να καλύπτουν τις ανάγκες τους που σχετίζονται με το ESG και τους επιτρέπουν να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Κοιτάζοντας πέρα από τις αντισταθμίσεις

Οι αντισταθμίσεις άνθρακα είναι μόνο ένα στοιχείο της προσέγγισης της Lenovo για βιώσιμη καινοτομία. Το Lenovo TruScale προσφέρει τεχνολογικό εξοπλισμό και υπηρεσίες με συνδρομή ή “as-a-Service”, ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη. Για παράδειγμα, το TruScale βοηθά τις εταιρείες να επαναχρησιμοποιήσουν και να ανακυκλώσουν εξοπλισμό πληροφορικής στο τέλος του κύκλου ζωής τους, γεγονός που ενισχύει την κυκλική οικονομία και περιορίζει τη σπατάλη.

«Οι αντισταθμίσεις άνθρακα είναι ένα μικρό μέρος της απαιτούμενης περιβαλλοντικής διαχείρισης, και είναι ένα μόνο εργαλείο ανάμεσα στα πολλά που στοχεύουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στη Lenovo αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας σε συσκευές, υποδομή, λογισμικό και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα εργαζόμαστε προσεκτικά με τους συνεργάτες μας για την ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων πληροφορικής. Γνωρίζουμε καλά ότι μόνο μέσω ισχυρών συνεργασιών θα επιτύχουμε τους στόχους μας για μηδενικό αποτύπωμα. Έχοντας αυτό κατά νου, θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε μια πιο κυκλική οικονομία, να μειώνουμε την όποια σπατάλη σε όλη την αλυσίδα αξίας, αλλά και την χρήση νέων υλικών σε προϊόντα- αντικαθιστώντας τα με ανακυκλωμένα, να επικεντρωνόμαστε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να διατηρούμε πάντα αυστηρά πρότυπα προμηθευτών», δήλωσε ο Contreras.

Η Lenovo πρωτοστάτησε επίσης στην ανάπτυξη αξιοσημείωτων καινοτομιών όπως η χρήση τεχνολογίας συγκόλλησης χαμηλής θερμοκρασίας, που μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή υπολογιστών- καινοτομίες που μοιράστηκε δωρεάν με την υπόλοιπη βιομηχανία. Επιπλέον, η τεχνολογία Lenovo Neptune Direct Water-Cooling technology προσφέρει κορυφαία απόδοση στον τομέα των servers, ανακυκλώνοντας βρόχους χλιαρού νερού για την ψύξη των συστημάτων, ενώ επιτρέπει στους πελάτες να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειάς τους έως και 40%. Όσον αφορά στη διαδικασία κατασκευής προϊόντων, η Lenovo ενσωματώνει ανακυκλωμένα πλαστικά, και παράλληλα επεκτείνει τους τύπους ανακυκλωμένων υλικών που χρησιμοποιούνται, προσθέτοντας υλικά όπως το ανακυκλωμένο μαγνήσιο στην κατασκευή των συσκευών της.

Οι στόχοι μείωσης εκπομπών της εταιρείας για την επίτευξη του net-zero, βρίσκονται υπό εξέταση από την πρωτοβουλία Science Based Targets για επικύρωση έναντι του προτύπου Net-Zero. Το FY2021-22, η Lenovo ανέφερε πρόοδο προς τους στόχους της για τη μείωση των εκπομπών για το 2030, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 15% στις (άμεσες) εκπομπές του πεδίου 1 και 2. Η εταιρεία αυξάνει την εστίασή της στη συνεργασία με προμηθευτές, για τη μείωση της έντασης των εκπομπών σε όλη την αλυσίδα αξίας (εκπομπές πεδίου 3).

H επιχειρηματική ομάδα Lenovo Solutions and Services Group (SSG) συγκεντρώνει όλες τις λύσεις και τις υπηρεσίες πληροφορικής της Lenovo σε υπολογιστές, υποδομές και smart verticals, όπως υπηρεσίες υποστήριξης, διαχείρισης, έργων και λύσεων σε έναν αποκλειστικό οργανισμό. Με ένα δίκτυο άνω των 20.000 τεχνικών σε 180 αγορές, η SSG βοηθά τους πελάτες να μεταμορφώσουν τις επιχειρήσεις τους σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα, παρέχοντας καινοτομία για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.