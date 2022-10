JA Greece: Mε έμπνευση από το Ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο της Μicrogreens Magicgreens ξεκίνησαν οι εγγραφές για την Μαθητική «Εικονική Επιχείρηση 2023»

Ξεκίνησαν οι εγγραφές των σχολείων στο δημοφιλές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα/Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό «Εικονική Επιχείρηση 2023» του Junior Achievement Greece που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες από 15 έως και 18 ετών. Το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τελεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν συμμετοχή δείχνουν ιδιαίτερο ενθουσιασμό καθώς έχουν πάρει έμπνευση και δύναμη από την νικήτρια ομάδα του 2022, την Microgreens Magicgreens από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς, η οποία πέτυχε τον περασμένο Ιούλιο τον απόλυτο στόχο, να κερδίσει το πρώτο Πανευρωπαϊκό Βραβείο του Junior Achievement και να ανακηρυχθεί «Καλύτερη Μαθητική «Start up» της Ευρώπης 2022».

Ήταν η πρώτη φορά που ομάδα από την Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στον Πανευρωπαϊκό Μαθητικό Διαγωνισμό του JA Europe στον οποίο συμμετέχουν 41 χώρες από όλη την Ευρώπη. Η Microgreens Magicgreens σημείωσε αυτή τη μεγάλη εθνική επιτυχία στις 14 Ιουλίου 2022 στο Ταλίν της Εσθονίας στο μεγαλύτερο Φεστιβάλ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Ευρώπης, το GEN–E 2022, του Junior Achievement Europe.

«Νιώσαμε απερίγραπτη χαρά και εθνική υπερηφάνεια στο Ταλίν», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece, Αργύρης Τζικόπουλος και τόνισε: «Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε από την καταπληκτική ιδέα των παιδιών, τη σκληρή δουλειά της ομάδας και των εκπαιδευτικών και την υποστήριξη του JA Greece, ανθρώπων της αγοράς και θεσμικών φορέων. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι όταν τα παιδιά έχουν το πλαίσιο, το κίνητρο και την υποστήριξη μπορούν να κάνουν θαύματα. Πολλά συγχαρητήρια στην Microgreens Magicgreens και σε όλες τις ελληνικές συμμετοχές του Junior Achievement καθώς η Ελλάδα φέτος κέρδισε συνολικά 8 βραβεία σε διάφορες κατηγορίες του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού. Είμαστε βέβαιοι ότι οι επιτυχίες θα συνεχιστούν και καλούμε όλα τα σχολεία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να δηλώσουν συμμετοχή κατά τη φετινή σχολική χρονιά».

H Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως πραγματοποίησε συνάντηση με την ομάδα για να την συγχαρεί και να την υποστηρίξει, καθώς η Microgreens Magicgreens θα εκπροσωπήσει στη συνέχεια την Ευρώπη στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό του Junior Achievement Worldwide την άνοιξη του 2023. H ομάδα θα διεκδικήσει το παγκόσμιο πρώτο βραβείο του Junior Achievement παρουσιάζοντας τον Μicrowonders, τον πύργο παλιού υπολογιστή που έχει μετατραπεί από τα παιδιά σε οικολογικό, έξυπνο και ταχύτατο θάλαμο καλλιέργειας πολύτιμων μικρολαχανικών/υπερτροφών με τη χρήση ΙοΤ τεχνολογίας.

Η «Εικονική Επιχείρηση» και όλα τα προγράμματα του JA Greece για το 2023

Οι πλατφόρμες των εγγραφών στα δωρεάν προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης, ψηφιακών δεξιοτήτων και επαγγελματικού προσανατολισμού του JA Greece βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού www.jagreece.org. Όλοι οι μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και μέντορες που συμμετέχουν λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής από το Junior Achievement Greece. Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και τον Γενικό Διευθυντή του JA Greece Αργύρη Τζικόπουλο.

Tα εκπαιδευτικά προγράμματα του JA Greece για το 2023 είναι τα εξής:

Πρόγραμμα – Πανευρωπαϊκός Μαθητικός Διαγωνισμός «Εικονική Επιχείρηση 2023» – «Πτυχίο» επιχειρηματικότητας Entrepreneurial Skills Pass (ΕSP) – Inspirational Mentors (Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» ξεκίνησε πριν από 103 χρόνια στις Η.Π.Α. και πραγματοποιείται σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο με την ονομασία «The Company Program». To ενδιαφερόμενο σχολείο δηλώνει συμμετοχή, δημιουργείται μαθητική ομάδα και «ιδρύει» τη δική της «start up» με αληθινό προϊόν. Η ομάδα παρουσιάζει το προϊόν της στην Μαθητική Εμπορική Έκθεση του JA Greece, καταθέτει το business plan και διεκδικεί βραβεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Tις ομάδες υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν το πρόγραμμα, εθελοντές/στελέχη επιχειρήσεων ενώ σε πολλά σχολεία ορίζονται Inspirational Mentors.

Ο θεσμός των Inspirational Mentors, που ξεκίνησε το 2022, ενισχύεται και επεκτείνεται κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία. Κατά την περσινή σχολική χρονιά Inspiratiοnal Mentor ήταν η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο Πρόεδρος του JA Greece Μάρκος Βερέμης και άλλες 34 κορυφαίες προσωπικότητες της Ελλάδας.

Δείτε εδώ τους Inspirational Mentors 2022: www.jagreece.org/promovoting/inspirational-mentors. Για τον ορισμό Ιnspirational Mentor 2023 θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στα δημόσια σχολεία που θα κάνουν πρώτα εγγραφή.

Με την συμμετοχή τους στην Εικονική Επιχείρηση οι μαθητές/μαθήτριες διεκδικούν και το ESP, το μαθητικό «πτυχίο» επιχειρηματικότητας. Υπεύθυνη προγράμματος: Ιωάννα Κυπριώτη. Αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/virtual_business/. Η έγκριση του προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εστάλη στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 σε όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της επικράτειας με Αριθμό Πρωτοκόλλου Φ15/108483/Δ2. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου 2022. Δείτε το 5λεπτο βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές της εμβληματικής τελικής εκδήλωσης 2022 του JA Greece στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: https://www.youtube.com/watch?v=Z5JDNOVAcOM.

Πρόγραμμα – Πανελλαδικός Διαγωνισμός «Company Junior 2022» (Ε’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου – Εργαστήρια Δεξιοτήτων)

Το Company Junior είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, σχεδιασμένο για ηλικίες 11-15 ετών. Βασίζεται στη λογική και τη μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» και είναι προσαρμοσμένο για τις ηλικίες αυτές καθώς και στο χρονοδιάγραμμα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί σε 5-6 εβδομάδες. To πρόγραμμα αναπτύσσεται με άξονα μια ομαδική βιωματική δραστηριότητα, κατά την οποία οι μαθητές σκέφτονται μια έξυπνη επιχειρηματική ιδέα, δημιουργούν το προσχέδιο μιας «μαθητικής εικονικής επιχείρησης» και το υποβάλουν για αξιολόγηση. Οι 5 καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες επιλέγονται από κριτική επιτροπή του JA Greece, μέλη της οποίας είναι επιφανείς επιχειρηματίες και στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων, και βραβεύονται. Υπεύθυνη προγράμματος: Νίκη Κόμη. Αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/company-junior/.

Πρόγραμμα – Διεθνής Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας – Social Innovation Relay (Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου)

Ο Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας – Social Innovation Relay είναι ένα διαδραστικό, διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΝΝ Ηellas. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές, 15-18 ετών, να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και παράλληλα να τους δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες, που χρειάζεται να αναπτύξουν για να γίνουν κοινωνικά υπεύθυνοι επαγγελματίες στο μέλλον. H νικήτρια ομάδα του Πανελλαδικού Διαγωνισμού 2022, η Food For Thought από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κέρδισε το πρώτο βραβείο Διεθνούς Τελικού Διαγωνισμού. Υπεύθυνη Προγράμματος: Σοφία Μανσόλα. Για πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/sir/.

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού «My Career» (Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου)

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού «My Career» είναι ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΝΝ Ηellas, το οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών και οδηγιών επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με την καριέρα στις STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) καθώς και άλλων κατευθύνσεων. Το πρόγραμμα, στηρίζεται σε 4 πυλώνες: 1) αυτογνωσία 2) πληροφόρηση για σπουδές & επαγγέλματα 3) ανάγκες της αγοράς εργασίας και 4) λήψη ορθών αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, χορηγείται στους μαθητές Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τα αποτελέσματα του Τεστ με Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το πρόγραμμα διατίθεται σε σχολεία της ελληνικής περιφέρειας προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες σε δυσπρόσιτα σχολεία να έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δηλώνεται είτε με ομαδική εγγραφή από τον εκπαιδευτικό είτε ατομικά από κάθε μαθήτρια/μαθητή. Υπεύθυνη Προγράμματος: Άννα Φασούλη. Για πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/mycareer/.

Εργαστήριο Apps 101 (Β’ Γυμνασίου έως και Β’ Λυκείου)

Το «Apps101» είναι ένα διήμερο online εργαστήριο (workshop) για μαθητές και μαθήτριες 14 έως 17 ετών από όλη την Ελλάδα, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις πάνω στην επιχειρηματικότητα, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών, χωρίς να χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού. Στόχος του είναι να εμπνεύσει μαθητές και μαθήτριες να ακολουθήσουν καριέρα στην τεχνολογία, την καινοτομία και τις επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντάς τους να αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους πνεύμα, να πειραματιστούν και να κάνουν τις ιδέες τους πράξη. Χορηγός: «Τhe Signal Group». Υπεύθυνη προγράμματος: Φωτεινή Τουρνή. Για περισσότερες πληροφορίες: https://jagreece.org/programs/apps101/.

Girls Go Circular (Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου)

Στόχος του νέου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Girls Go Circular είναι η υποστήριξη των μαθητριών και ευρύτερα όλων των μαθητών, 14 έως 18 χρονών, στην ανάπτυξη των ψηφιακών και ηγετικών δεξιοτήτων τους ενώ μαθαίνουν για την κυκλική οικονομία και βρίσκουν λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον. Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης βασίζεται στην προσέγγιση της βιωματικής μάθησης, η οποία εμπλέκει τους μαθητές σε διαφορετικές δραστηριότητες όπως η έρευνα στο διαδίκτυο, επιχειρηματικά παιχνίδια ρόλων και προκλήσεις βασισμένες σε ασκήσεις. Υπεύθυνη προγράμματος: Φωτεινή Τουρνή. Αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/girls_go_circular/.

Ονειρεύομαι Σοφά (Ε’ Δημοτικού έως και Α’ Γυμνασίου – Εργαστήρια Δεξιοτήτων)

Το πρόγραμμα «Ονειρεύομαι Σοφά» υλοποιείται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά και απευθύνεται στις τάξεις Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, περιηγούνται στους σταθμούς ενός διαδραστικού ταμπλό, συλλέγουν πληροφορίες, απαντούν σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και παίζουν παιχνίδια χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν, ώστε να εξοικειωθούν με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας, προνοητικότητας και της ασφάλειας. Χορηγός: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.). Υπεύθυνη προγράμματος: Ιωάννα Κυπριώτη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/oneireuomai-sofa/.

Φοιτητικό Πρόγραμμα – Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «JA Start Up 2023»

To JA Start Up υλοποιείται ταυτόχρονα σε 300 Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή 15.000 φοιτητών. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες 18-30 ετών να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα και τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Δημιουργούν ομάδες (3-5 ατόμων) και κατά τη διάρκεια 13 εβδομάδων (εαρινό εξάμηνο), ακολουθούν βήμα-βήμα όλα τα σημεία που απαιτούνται, έχοντας την υποστήριξη μεντόρων, προκειμένου να παρουσιάσουν στο τέλος του προγράμματος μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική ιδέα στην κριτική επιτροπή του JA Greece και να διεκδικήσουν βραβεία. Η νικήτρια ομάδα «Drug n Drop» του JA Start Up 2022, εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του JA Europe/GEN–E στο Ταλίν της Εσθονίας και κατάφερε να κατακτήσει την 3η θέση. Υπεύθυνη Προγράμματος: Ελίζα Παυλίδη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/start-up/.

Το Junior Achievement Greece είναι μέλος του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μαθητικής και φοιτητικής επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide που έχει γραφεία σε 120 χώρες και ήταν υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης 2022.

