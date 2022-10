Ολοκληρώθηκε το CREaTE, η νέα ετήσια συνάντηση των πρωταγωνιστών του Τουρισμού

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Forum «CREaTE: Ένα Βιώσιμο Μέλλον για τον Τουρισμό» που διεξήχθη την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στα Χανιά και διοργανώθηκε από τον Δήμο Χανίων και την Bespoke Communications, με την καθοριστική υποστήριξη του ΕΟΤ. Οι εποικοδομητικές τοποθετήσεις των ομιλητριών και ομιλητών βοήθησαν στον προσδιορισμό των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τουρισμός, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες χρηματοδοτικές προτάσεις και εργαλεία για ένα βιώσιμο, αειφόρο μέλλον για τον τουρισμό.

Τις εργασίες του Forum άνοιξε η Managing Director της Bespoke Communications Χάιντι Λαζάνη, η οποία τόνισε ότι το CREaTE ευελπιστεί να λειτουργήσει σαν μια «θερμοκοιτίδα» ιδεών, επικεντρωμένη στον βιώσιμο τουρισμό και τη δυναμική του πράσινου μέλλοντος της τουριστικής βιομηχανίας. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων Κυριάκος Παπαδάκης, ενώ διαβάστηκαν επιστολές της βουλευτού Χανίων Ντόρας Μπακογιάννη και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη.

Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Βιωσιμότητα και ο αντίκτυπος στην κερδοφορία των επιχειρήσεων του τουρισμού», συμμετείχαν ο Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, η Ελένη Ανδρεάδη, από το Sani/IKOS, η Μαρίνα Σπυριδάκη, Corporate Communications Manager της AEGEAN και ο Σταύρος Τσομπανίδης, CEO Phee. Η Natalia Bayona, Director of Innovation στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, έκανε παρέμβαση με βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και των φορέων σημείωσαν στις τοποθετήσεις τους τον τρόπο με τον οποίο η αειφορία μπορεί να επιφέρει θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων, με βασικό γνώμονα τη χρήση καινοτομιών, με ψηφιακό μετασχηματισμό, συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και επενδύσεις τόσο εντός των επιχειρήσεων όσο και στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης έκανε έναν απολογισμό των τελευταίων χρόνων και σημείωσε ότι «Το 2022 είναι το νέο ορόσημο για τον τουρισμό, καθώς καταφέραμε να επιτύχουμε την ολική επαναφορά της μεγαλύτερης παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας μας». Όπως τόνισε: «Η πολυπόθητη ανάκαμψη του τουρισμού επετεύχθη επειδή υπήρχε σχέδιο, στρατηγική και συντονισμός. Πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε δύο πράγματα στο πλαίσιο που θέτει η βιωσιμότητα, να διορθώσουμε τα λάθη μας και να δούμε τα βήματα προς ένα βιώσιμο μέλλον του τουρισμού μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και πως θα φέρουμε τις κοινωνίες πιο κοντά στον τουρισμό και τον τουρισμό πιο κοντά στις κοινωνίες».

Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο «Χρηματοοικονομικές λύσεις & εργαλεία για την υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας», στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι χρηματοοικονομικές λύσεις και τα εργαλεία για την υποστήριξη του κλάδου του τουρισμού. Στο πάνελ συμμετείχαν ο Leon Avigad, Founder, co-owner και CEO της Brown Hotels, ο Σπύρος Ρεντετάκος, Διευθυντής Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank, η Ramune Genzbigelte-Venturi Policy officer-Tourism, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Unit GROW G1 – Tourism and Textiles και ο Θωμάς Φιλίππου της Envirometrics SA, ενώ μέσω zoom τοποθετήθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Θόδωρος Σκυλακάκης.

Ο Leon Avigad, Founder, co-owner και CEO της Brown Hotels υποστήριξε πως «Η Κρήτη είναι μια Ελλάδα μέσα στην Ελλάδα. Καλύτερο φαγητό και κρασί, πανέμορφα μέρη. Ο τουρισμός εδώ βρίσκεται “στο χάρτη” του παγκόσμιου τουρισμού» και υπογράμμισε ότι η Brown Hotels «επενδύει σε υποδομές σε ένα πρώτης κλάσης ξενοδοχείο και σε ανθρώπους που δεν θέλουν φτηνές διακοπές αλλά να απολαύσουν την πόλη των Χανίων, το φαγητό και τις παραλίες και να ξοδέψουν αρκετά χρήματα».

Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης απαρίθμησε τις δυνατότητες χρηματοδότησης που έχουν οι τουριστικές επιχειρήσεις χάρη στα νέα εργαλεία λέγοντας ότι «οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες για δανεισμό στις τουριστικές περιοχές διότι σχετίζονται με το αντικείμενο, αρκεί να πληρούν τα κριτήρια και ένα τραπεζικό προφίλ» ενώ σημείωσε ότι για τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να δανειστούν, υπάρχουν επιδοτήσεις για προγράμματα εξοικονόμησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει πλέον μια εργαλειοθήκη που μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που έχουν ένα σοβαρό επενδυτικό σχέδιο». Σε ερώτηση για την πορεία της οικονομίας τόνισε ότι «η συμβολή του ταμείου ανάκαμψης στην ανάπτυξη του 2,1% που προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, μπορεί να παίξει σημαίνοντα ρόλο, αλλά το τελικό ποσοστό ανάπτυξης θα την προσδιορίσουν, εκτός των άλλων και οι τιμές στην ενέργεια». Σημείωσε δε ότι «στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης έχουμε απορροφήσει 1,8 δις και 700 εκατ. συμβασιοποιήσεις που θα πολλαπλασιαστούν καθώς υπάρχουν επενδυτικά σχέδια 7 δις. ευρώ και το 95% αυτών θα εγκριθεί μέσα στους επόμενους μήνες».

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα με τίτλο «Do it like the Crete-ans: Οι καλύτερες βιώσιμες τοπικές μελέτες περίπτωσης» οι συμμετέχοντες παρουσίασαν ορθές πρακτικές και βιώσιμες λύσεις που εφαρμόζονται ήδη στις επιχειρήσεις τους, τον κύκλο της βιώσιμης ανάπτυξης, της χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, ενώ ανέλυσαν την εμπειρία τους από την υιοθέτηση και εφαρμογή των συγκεκριμένων αειφόρων πρακτικών. Στην ενότητα συμμετείχε με μήνυμά της η Άντζελα Γκερέκου, Πρόεδρος του ΕΟΤ και δια ζώσης ο Μιχάλης Τσουπάκης, Πρόεδρος της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. ΑΕ (ΟΤΑ), η Έφη Λαζαρίδου, Chief Executive Officer στη New Agriculture New Generation, ο Νίκος Καραβιτάκης, Πρόεδρος Δικτύου Οινοποιών Χανίων – Ρεθύμνου, η Μαριέττα Μαθιουλάκη, CEO της Euphoria Resort / EM Resorts και ο Φώτης Σουσαλής, General Manager της Terra Creta.

Τον συντονισμό των τριών ενοτήτων είχαν κατά σειρά οι δημοσιογράφοι Μαριάννα Σκυλακάκη, Χάρης Ντιγριντάκης και Δημήτρης Δελεβέγκος.

Το 1ο Forum CREaTE πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Χανίων. Χορηγοί ήταν ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, η AEGEAN και η Nespresso. Υποστηρικτές του Forum ήταν η Γεν. Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η Περιφέρεια Κρήτης, το ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, η Alpha Bank και η Phee. Στρατηγικός εταίρος ήταν η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων. Η εκδήλωση τελούσε υπό την Αιγίδα του ΕΟΤ.