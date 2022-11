Athens Innovation Forum 2022 – Μαζί προς το μέλλον

Με μεγάλη επιτυχία, η Mastercard πραγματοποίησε το ετήσιο Athens Innovation Forum 2022, με τίτλο «Together Towards Tomorrow», την Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Athens Innovation Forum της Mastercard έχει αναδειχθεί πλέον ως εκδήλωση – ορόσημο για τους κλάδους της τραπεζικής και της τεχνολογίας, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της κυβέρνησης, στελέχη τραπεζών και εταιριών τεχνολογίας. Μέσα από τις ομιλίες και τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται, δίνεται το στίγμα γύρω από τις προοπτικές των εν λόγω κλάδων, αλλά και της ευρύτερης αγοράς και οικονομίας.

Έχοντας στο επίκεντρο τις μελλοντικές εξελίξεις στο οικοσύστημα των πληρωμών και της καινοτομίας μέσα από εστιασμένες θεματικές, στο φετινό Forum συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι τελευταίες εξελίξεις στην τραπεζική και την ψηφιακή οικονομία, η επόμενη ημέρα του τουρισμού, οι έξυπνες πόλεις, η κυβερνοασφάλεια, τα ψηφιακά νομίσματα, αλλά και η αναδυόμενη τάση του “digital first living” που έφερε η είσοδος της τεχνολογίας και της καινοτομίας στον καθημερινό τρόπο ζωής.

Aπό την πλευρά της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη φετινή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ. Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Tουρισμού και Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων.

(Από αριστερά) Κώστας Μπακογιάννης – Δήμαρχος Αθηναίων, Παναγιώτης Πολύδωρος – Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Βασίλης Κικίλιας – Υπουργός Τουρισμού

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Κικίλιας επικεντρώθηκε στο αύριο του ελληνικού τουρισμού, υπογραμμίζοντας τις δράσεις που γίνονται για την εξέλιξή του, σε συνέχεια μίας εξαιρετικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για επενδύσεις που θα ξεπεράσουν το €1 δισ., σημαντικό ποσοστό των οποίων θα κατευθυνθεί σε έργα υποδομής, που θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν, και τόνισε τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου προς την ίδια κατεύθυνση. Αναφερόμενος στη στρατηγική του Υπουργείου για το 2023, ξεχώρισε την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αειφορία ως έναν κεντρικό άξονα που διατρέχει τον σχεδιασμό του σε όλα τα επίπεδα. Ειδική μνεία έκανε στη σπουδαιότητα που, σήμερα περισσότερο από ποτέ, έχει για τους φορείς χάραξης πολιτικής η πρόσβαση σε έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα, όπως αυτά για την τουριστική δαπάνη που διαθέτει η Mastercard.

Με τη σειρά του, ο κ. Μπακογιάννης, σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με τον επικεφαλής των Mastercard Advisors σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Δρα. Άκη Τσεκούρα, ανέδειξε το ζήτημα των «έξυπνων πόλεων», τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι πολίτες, αλλά και τις δυνατότητες που «ξεκλειδώνονται» για τις πόλεις, σε επίπεδο ανάπτυξης και βιωσιμότητας, μέσω της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στη δυναμική ανάκαμψη της πόλης, στον απόηχο της πανδημίας, ενώ μίλησε για σειρά επενδύσεων που πραγματοποιούνται για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και λειτουργιών του Δήμου, μέσω και της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε και στη στενή συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με τη Mastercard, ευχαριστώντας την εταιρεία για την επιτυχημένη συνεργασία.

(Από αριστερά) Ι. Γιαννακλής – Γενικός Διευθυντής Retail Banking της Eurobank, Β. Κουτεντάκης – Chief Retail Banking στην Τράπεζα Πειραιώς, Π. Πολύδωρος – Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Χ. Θεοφιλίδη – Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα, Ι. Πάσσας – Γενικός Διευθυντής Retail Banking στην Alpha Bank

Το στίγμα του τραπεζικού τομέα στο φετινό Forum, έδωσαν οι επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας, κ.κ. Ιάκωβος Γιαννακλής από την Eurobank, Χριστίνα Θεοφιλίδη από την Εθνική Τράπεζα, Βασίλης Κουτεντάκης, από την Τράπεζα Πειραιώς και Ισίδωρος Πάσσας, από την Alpha Bank, οι οποίοι συμμετείχαν από κοινού σε Panel με θέμα το μέλλον της τραπεζικής. Η συζήτηση που συντόνισε ο κ. Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, επικεντρώθηκε στα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός κλάδος σήμερα, μέσα από τη δυναμική μεταστροφή των καταναλωτών στα ψηφιακά εργαλεία, αλλά και των αντίστοιχων κινδύνων που ελλοχεύουν στο περιβάλλον αυτό. Μέσα από τις τοποθετήσεις των τεσσάρων στελεχών, υπογραμμίστηκε το μεγάλο περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ αναδείχτηκε ο τρόπος που τα τραπεζικά ιδρύματα εξελίσσουν τις λειτουργίες και τα προϊόντα τους, προσαρμοζόμενα στις νέες συνθήκες, δίνοντας ουσιαστικά μία εικόνα από την τραπεζική του μέλλοντος.

Σε ό,τι αφορά στον τομέα του e-commerce, σε πάνελ που συντόνισε η κ. Μαρία Πάρπου, Executive Vice President, Payment Gateway Services της Mastercard, με τη συμμετοχή του κ. Χάρη Τάκα, General Manager of Quick Commerce της efood και του κ. Κώστα Κοντογιάννη, CFO της Skroutz, συζητήθηκαν οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες που προέκυψαν στο e-commerce, σε συνέχεια της πανδημίας, αλλά και οι νέες τάσεις που επικρατούν στον τομέα, υπό το πρίσμα δύο εταιρειών, που κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο.

Mastercard Athens Innovation Forum 2022

Στην ενότητα του Forum που επικεντρώθηκε στη βιωσιμότητα, οι Peter Bakenecker, President, Central Europe στη Mastercard και Jorge Fernandes, Head of Innovative Finance στην πρωτοβουλία “World Food Programme” του ΟΗΕ, συζήτησαν την ουσιαστική υποστήριξη της Mastercard στο πρόγραμμα, αναδεικνύοντας νέες προοπτικές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματικές οργανώσεις και οι οργανισμοί, μπορούν να βοηθήσουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, σε συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Joana Sanchez Klosinska, Vice President, Public Policy Central Europe στη Mastercard και Μαρίας Λυκίδου, Υπεύθυνης Ανάπτυξης Προγραμμάτων & Επικοινωνίας του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού ERGO.Academy, αναδείχτηκε το ζήτημα του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Mastercard για την παροχή στους πολίτες του αύριο των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και εφοδίων ώστε να καταστούν οικονομικά υπεύθυνοι και ανεξάρτητοι, μέσω της συνεργασίας των δύο οργανισμών, σε μία δέσμη πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό των νέων.

Στην ενότητα του Forum γύρω από την κυβερνοασφάλεια, τα κρυπτονομίσματα, αλλά και τον τρόπο που η ψηφιακή τεχνολογία διαμορφώνει εκ νέου την καταναλωτική συμπεριφορά, οι κ.κ. Εμμανουήλ Χριστοφής, Cyber Security & Risk Management Head στο Ανώτατο Αρχηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη του ΝΑΤΟ (SHAPE) και Nuri Fattah, Director στη Unit 42, σε πάνελ που συντόνισε ο κ. Arne Pache, Senior Vice President, Customer Solutions Center Central Europe στη Mastercard, συζήτησαν το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας, όπου με όχημα την εκτενή εμπειρία τους, αλλά και συγκεκριμένα παραδείγματα, ανέδειξαν τρόπους μέσα από τους οποίους οι οργανισμοί θα μπορούν να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι, αλλά και πιο ανθεκτικοί απέναντι σε τέτοιες απειλές.

Στη συνέχεια ο Christian Rau, Senior Vice President Crypto and Fintech Enablement Europe της Mastercard, περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση των πληρωμών που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain, δίνοντας έμφαση στην αυξανόμενη δημοφιλία τους, αλλά και την εξέλιξή τους, αναδεικνύοντας παράλληλα τους τρόπους με τους οποίους η Mastercard δραστηριοποιείται με υπηρεσίες και εργαλεία στο πεδίο αυτό. Κλείνοντας το Forum, η Jeannette Liendo, Senior Vice President Marketing and Communications Europe της Mastercard, αναφέρθηκε στο “digital first living”, στην νέα αναδυόμενη τάση όπου οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο νέες ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες με τη σειρά τους αναδιαμορφώνουν τις συνήθειες τους και εν συνεχεία τον τρόπο που λειτουργεί το εμπόριο. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε μία σειρά από καινοτόμες καμπάνιες που ήδη υλοποιεί η Mastercard στο περιβάλλον αυτό.

O Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που έχουμε καταφέρει το Mastercard Innovation Forum να αποτελεί πλέον, μία εκδήλωση – ορόσημο για το οικοσύστημα των πληρωμών και της τεχνολογίας. Φέτος, θέλαμε μέσα από το περιεχόμενο του Forum να έρθουμε ένα βήμα πιο κοντά στο όραμα της ψηφιακής οικονομίας, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι καταφέραμε, μέσα από τις εξαιρετικές ομιλίες, παρουσιάσεις και συζητήσεις με διακεκριμένους ομιλητές. Παράλληλα η φετινή διοργάνωση ανέδειξε πλήρως τον ρόλο που θέλουμε να διαδραματίζουμε τόσο ως καταλύτης εξέλιξης στον τομέα της τεχνολογίας πληρωμών, όσο και προς τη δημιουργία νέων οικοσυστήματων που στοχεύουν στην καινοτόμο ανάπτυξη με γνώμονα την αειφορία».