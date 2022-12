Alba Commencements 2022: Γιορτάζοντας τους futureproof ηγέτες του αύριο

Σε μια ιδιαίτερη τελετή αποφοίτησης γιόρτασαν όλα όσα πέτυχαν κατά τη διάρκεια του Business Unusual ακαδημαϊκού ταξιδιού τους οι απόφοιτοι των προγραμμάτων του 2022 του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Οι νέοι απόφοιτοι εντάσσονται σε μια διευρυμένη οικογένεια με περισσότερους από 62.000 αποφοίτους του ACG από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι χαράσσουν φωτεινές επαγγελματικές πορείες. Εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εργαλεία για να ηγηθούν ενός επιχειρηματικού, καινοτόμου και βιώσιμου μέλλοντος, οι 316 νέοι απόφοιτοι από 17 χώρες παρέλαβαν τα πτυχία τους Masters of Science (MSc), Masters in Business Administration (MBA) και Executive Masters of Business Administration (ΕΜΒΑ).

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Δρ David G. Horner, ανέφερε: «Οι απόφοιτοί μας, με την υποστήριξη της οικογένειας, των φίλων, του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού του Alba και του Κολλεγίου, επιδίωξαν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους κάτω από δύσκολες συνθήκες. Με αυτό τον τρόπο, επέδειξαν την αποφασιστικότητα, την προσαρμοστικότητα και την αυτοπειθαρχία τους».

Ο Δρ Χρήστος Σ. Μαντζώρος, κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης και καθηγητής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Harvard, ενθάρρυνε τους αποφοίτους λέγοντας: «Για τη γενιά σας, θα είναι απόλυτη ανάγκη να βρίσκεται στον δρόμο της συνεχούς βελτίωσης μέσω της δια βίου μάθησης, αλλά θα χρειαστεί επίσης να αναζωογονείτε, να αναδιαμορφώνετε, να επανεφεύρετε τον εαυτό σας ξανά και ξανά με τα χρόνια. Να είστε ανοιχτοί στην αλλαγή, να είστε περίεργοι, να αναζητάτε νέες γνώσεις, να συνεχίζετε να μαθαίνετε και να αναπτύσσεστε και να αναπτύσσετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας».

Ο Σταύρος Σκαρλής, ο οποίος κατέκτησε το Highest Achievement Award για το 2022, αναφέρθηκε στην απόφασή του να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του Alba MBA: «Έχοντας εκτεθεί στην “εμπειρία Alba”, εκτίμησα δύο σημαντικές πτυχές: το δομημένο πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο προσφέρεται από καθηγητές υψηλής ειδίκευσης αλλά και την επαφή μίας εκτεταμένης κοινότητας ακαδημαϊκών και επαγγελματιών από ένα ευρύ φάσμα κλάδων».

Μετά την απονομή των πτυχίων, ο Alex L. Derventzas, Managing Director της ALDERCOM και μέλος του Alba Alumni Association, καλωσόρισε τους νέους πτυχιούχους στην οικογένεια των αποφοίτων: «Ως απόφοιτοι του Alba, όλοι έχουμε ένα καθήκον, έναν σκοπό: Να έχουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Όλοι προσπαθούμε ασταμάτητα για να γίνουμε πρότυπα για τους ανθρώπους γύρω μας, ενεργώντας με ακεραιότητα και ήθος σε κάθε πτυχή της ζωής μας: στη δουλειά μας, στους φίλους μας, στην οικογένειά μας και στη χώρα μας».

Προτρέποντας τους αποφοίτους να συνεχίσουν την 30χρονη παράδοση του Alba, ο Δρ Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου, Πρύτανης του Alba Graduate Business School, ανέφερε: «Γίνετε φορείς αλλαγής. Γίνετε το αλάτι της γης. Αν θέλετε η χώρα μας να αναπτυχθεί και να ευημερήσει μακροπρόθεσμα, εσείς, ως προνομιούχα μέλη αυτής της κοινωνίας, έχετε μια υψηλότερη υποχρέωση: να ηγηθείτε υπεύθυνα, να μοιράζεστε τη γνώση και τα εφόδιά σας, να ανταποδίδετε στην κοινωνία».

«Καθώς γίνεστε “παγκόσμιοι πολίτες”, θυμηθείτε να συνεχίσετε την εξέλιξή σας μέσω της δια βίου μάθησης και δεσμευτείτε να κάνετε το μεγαλύτερο μέρος αυτού του συναρπαστικού νέου κεφαλαίου» πρόσθεσε. «Να είστε ανοιχτοί στην αλλαγή, να αναζητάτε νέες γνώσεις, να είστε περίεργοι και να ασκείτε το επιχειρείν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, ηθικά, με γενναιοδωρία προς τους συνεργάτες, τους πελάτες και την κοινότητα».