Βραβείο Best Marketing Campaign Award για το Διακρότημα

Το 1ο Βραβείο Καλύτερης Καμπάνιας Μάρκετινγκ Δικτύου Franchise στην Ελλάδα για το 2022 – 2023, απονεμήθηκε στον Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, στην ετήσια διοργάνωση των Ελληνικών Βραβείων Franchise – FRANCHISE BUSINESS AWARDS 2023!

Είναι μια εξαιρετική τιμή για εμάς και επιβράβευση της πορείας μας αυτό το βραβείο, το οποίο έρχεται να επισφραγίσει τα 15 χρόνια αδιάκοπης προσπάθειας να επικοινωνήσουμε πανελλαδικά το όνομα ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, ως όνομα συνώνυμο της κορυφαίας ποιοτικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης για παιδιά και εφήβους!

Με κεντρικό σλόγκαν της καμπάνιας μας «Η ΣΤΙΓΜΗ σου είναι ΤΩΡΑ.. ΓΙΝΕ αυτό που ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ!» και με μια ολιστική προσέγγιση σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια διαφήμισης και επικοινωνίας, με ενέργειες above και below the line (όπως τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές, social media και digital marketing, έντυπα, event, προωθητικές ενέργειες τοπικού και εθνικού χαρακτήρα, κλπ) πιστεύουμε ότι πετύχαμε να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στο κοινό στόχο μας, και να τους δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι το μέλλον είναι ήδη εδώ και η απόφασή τους για το αύριο.. περνάει από τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Σήμερα.. Τώρα!

Η εκδήλωση απονομής για τα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE 2023 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1/2/2023 στο Gazarte, με τις αιγίδες των ΥΠΑΝΕ (Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων), ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας), ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) και ΕΣF (Ελληνικός Σύνδεσμο Franchise).

Την εκδήλωση χαιρέτισαν με τις ομιλίες τους ο Άδωνις – Σπυρίδων Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, o Θεόδωρος Καπράλος, B’ Αντιπρόεδρος ΕΣΕΕ και Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος ΕΕΑ, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Franchise Ελλάδος και Διευθύνων Σύμβουλος των Coffee Island, ο Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ, ο Σωτήρης Γιαννακάκης, Μέλος ΔΣ, Νομικός Σύμβουλος Συνδέσμου Franchise Ελλάδος και Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων, και ο Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, τον οποίο προλόγισε ο Δημήτρης Ραμαντζάς, υπεύθυνος γραφείου franchise του ΕΕΑ.

Πληροφορίες για Franchise

210 4133810

[email protected]

www.diakrotima.gr

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Όμιλος Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ είναι η μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία ιδιωτικής εκπαίδευσης franchise στην Ελλάδα σήμερα και η μοναδική που διαθέτει 10 Επιχειρηματικά Βραβεία Αλυσίδων Franchise (FRANCHISE BUSINESS AWARDS), 2 Πιστοποιήσεις Ολικής Ποιότητας (ISO 9001 & ΕΛΟΤ 1433) καθώς και 3 κορυφαία Βραβεία Εκπαίδευσης (Gold 2019, Silver & Bronze 2021) που έλαβε από την ακαδημαϊκή κοινότητα για τις Βέλτιστες Πρακτικές που εφαρμόζει στην Εκπαίδευση, από τον ετήσιο θεσμό Ελληνικών Βραβείων Αριστεiας στην Εκπαίδευση (EDUCATION LEADERS AWARDS).

Stay tuned.. Σε λίγο φτάνουμε τα !