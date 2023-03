Συνέδριο ελληνο-κινεζικής τουριστικής συνεργασίας

Το Διμερές Συνέδριο για την προώθηση πολιτισμού και τουρισμού μεταξύ του Πεκίνου, της Νίνγκπο και της Ελλάδας με τίτλο «Pearls of the Grand Canal: Charming Beijing and Ningbo» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα το βράδυ της 1ης Μαρτίου.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, και συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου του Πεκίνου, το Γραφείο Πολιτισμού, Τουρισμού και Προβολής του Δήμου της Νίνγκπο, τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και το Πολιτιστικό Κέντρο της Κίνας στην Αθήνα. Ο Πρέσβης της Κινεζικής Πρεσβείας στην Ελλάδας Xiao Junzheng, ο πρώτης βαθμίδας επιθεωρητής του Γραφείου Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Πεκίνου Shi Anping και ο δεύτερης βαθμίδας επιθεωρητής και αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου Πολιτισμού, Προβολής και Τουρισμού της πόλης Νίνγκπο Xu Xiaoshe εκφώνησαν ομιλίες. Πάνω από 100 σύνδεσμοι της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, γνωστοί ταξιδιωτικοί πράκτορες και εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε. παρευρέθηκαν στο αποψινό συνέδριο.

Πριν από την έναρξη του συνεδρίου αυτού, όλοι οι προσκεκλημένοι σηκώθηκαν όρθιοι και απέδωσαν σιωπηλό φόρο τιμής σε όλα τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη.

Ο Πρέσβης Xiao Junzheng επισήμανε στην ομιλία του ότι τα τελευταία τρία χρόνια, οι ανταλλαγές προσωπικού μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας και η τουριστική συνεργασία έχουν επηρεαστεί από την πανδημία κορωνοϊού. Καθώς η κινεζική κυβέρνηση βελτιστοποιεί και προσαρμόζει τις πολιτικές πρόληψης και ελέγχου, οι Κινέζοι τουρίστες σταδιακά «επιστρέφετε». Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Άνοιξης φέτος, τα εξερχόμενα ταξίδια των Κινέζων τουριστών αυξήθηκαν κατά 640% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα δεδόμενα αυτά δείχνουν την ισχυρή δυναμική στην οικονομική ανάκαμψη της Κίνας και την ισχυρή τάση στην «επιστροφή» των Κινέζων τουριστών. Η Κίνα διαθέτει μια τεράστια έκταση, πλούσια φυσικά και πολιτιστικά τοπία, βαθιά ιστορία και πλούσιο πολιτισμό, ταχεία ανάπτυξη και ατμόσφαιρα πλούσια σε συγχρονισμό, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Το Πεκίνο και η Νίνγκπο είναι δύο σημαντικές τουριστικές πόλεις στην Κίνα και υποδέχονται περισσότερους Έλληνες και Ευρωπαίους τουρίστες.

Ο Πρέσβης Xiao Junzheng είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς για τους Κινέζους τουρίστες, το γεγονός που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και σημεία ανάπτυξης για την τουριστική συνεργασία μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας. Η εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας αγορά που διαθέτει η Κίνα με τεράστια αγοραστική δύναμη, θα προσφέρει στην Ελλάδα ευρύτερες αγοραστικές ευκαιρίες.

Ο Πρέσβης Xiao Junzheng τόνισε ότι φέτος είναι το Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας. Στις 20 Φεβρουαρίου του 2023, ιδρύθηκε το «Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού». Η αντιπρόεδρος της Κινεζικής Κυβέρνησης Sun Chunlan παρευρέθηκε στην εναρκτήρια τελετή, διάβασε και παρέδωσε επιτόπου την επιστολή που απάντησε ο Πρόέδρος Xi Jinping στους Έλληνες μελετητές, κάτι που προκάλεσε ενθουσιώδη ανταπόκριση. Θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να γίνουμε οι άνθρωποι που υποστηρίζουν, πραγματοποιούνται και προωθούν τις πρωτοβουλίες για τις ανταλλαγές και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των ανθρώπινων πολιτισμών, να εμπλουτίσουμε την τουριστική συνεργασία μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας με πολιτιστικούς συνειρμούς και κληρονομιά πολιτισμού, και να προωθήσουμε περισσότερα νέα προγράμματα τουρισμού για συνεργασία ως προς το ταξίδι γνωριμίας με τον πολιτισμό, το ταξίδι αρχαιολογίας με τα κειμήλια, το ταξίδι του εξερεύνησης της πηγής πολιτισμού κτλ. Εξέφρασε την προσδοκία του ότι οι άνθρωποι της τουριστικής βιομηχανίας μεταξύ των δύο χωρών να εκτελέσουν σημαντικό ρόλο του τουρισμού, για την ενίσχυση της κατανόησης, την εμβάθυνση της φιλίας, την προώθηση της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των πολιτισμών, και των πολιτιστικών ανταλλαγών, και να αφιερώσουν μεγαλύτερη συνεισφορά για την προώθηση των ανταλλαγών και της συνεργασίας της τουριστικής βιομηχανίας και τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών.

Διαβάσαμε την ομιλία της Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού της κας. Γκερέκου ότι οι δεσμοί φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας είναι γνωστοί και στενοί. Η μακρά ιστορία σε κλάδους όπως του πολιτισμού, της ιστορίας, του εμπορίου, της φιλοσοφίας και της καλλιτεχνίας ένωσε τις δύο χώρες πιο σφιχτά. Η κινεζική αγορά του τουρισμού είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές στην Ελλάδα. Ήταν ανάμεσα στις 15 κορυφαίες αγορές για την Αθήνα πριν από την πανδημία. Μετά την κρίση της πανδημίας, καθώς η Ελλάδα είναι έτοιμη και περιμένει να υποδεχθεί ξανά τους Κινέζους τουρίστες με ασφάλεια, αφού η Κίνα βελτιστοποίησε την απόκρισή της στον COVID-19.

Ο επιθεωρητής Shi Anping από τον Δήμο Πεκίνου είπε στην ομιλία του, ότι το ταξίδι τους αυτό δεν είναι μόνο το ταξίδι προώθησης, αλλά και το ταξίδι γνωριμίας και ανοίγματος. Η Κίνα και η Ελλάδα και οι δύο είναι χώρες με αρχαίους και λαμπρούς πολιτισμούς, και οι φιλικές ανταλλαγές μεταξύ τους έχουν μακρά ιστορία. Φέτος που είναι το Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας, αυτό το συνέδριο προώθησης εμπλούτισε και διεύρυνε περαιτέρω τις έννοιες του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας. Το Πεκίνο, ως πρωτεύουσα της Κίνας, είναι το πολιτικό, πολιτιστικό, των διεθνών ανταλλαγών και της τεχνολογικής καινοτομίας κέντρο της χώρας. Είναι μια διάσημη πολιτιστική πόλη με μακρά ιστορία και για διεθνείς τουρίστες, στην οποία ο παραδοσιακός πολιτισμός και ο σύγχρονος πολιτισμός αλληλοσυμπληρώνονται, κι επίσης οι ιστορικές εξελίξεις και η δημιουργικότητα της μόδας αλληλοσυμπληρώνονται. Σας καλωσορίζουμε να έρθετε εδώ για να γνωρίσετε την ομορφιά της ιστορίας με επτά παγκόσμιες πολιτιστικές κληρονομίες όπως η Απαγορευμένη Πόλη, τα Θερινά Ανάκτορα, το Μέγα Συνικό Τείχος, ο Ναός του παραδείσου και το Μέγα Κανάλι. Να γνωρίσετε τη φρέσκα οικολογική ομορφιά όπως φυσική θέα σε μπλε και πράσινο, και βουνά και θάλασσες. Και να γνωρίσετε την ανθρωπιστική ομορφιά όπως οι παλιοί στενοί δρόμοι στο Πεκίνο, τα σπίτια με αυλή, οι πρώην κατοικίες των διάσημων και τα 8 θαύματα του Γιάντζινγκ, ήτοι του Πεκίνου.

Ο επιθεωρητής Xu Xiaoshe από τη Νίνγκπο είπε στην ομιλία του, ότι η Νίνγκπο είναι πλούσια σε τουριστικούς πόρους της θάλασσας, λειτουργεί από τη φύση και τη γεωγραφική θέση της ως έξοδος της Μεγάλης Διώρυγας της Κίνας και το ανατολικό λιμάνι αγκυροβόλησης για τον Θαλάσσιο Δρόμο Μεταξιού, και διαθέτει 8.000 χρόνια ανθρώπινη ιστορία του πολιτισμού και 2.500 χρόνια ιστορία ανάπτυξης του λιμανιού. Η διακίνηση φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων του Λιμανιού Τζόουσαν διατηρεί την 1η και την 3η θέση στον κόσμο αντίστοιχα. Φέτος συμπληρώνονται 6 χρόνια για την ίδρυση της Ζώνης Επίδειξης Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας μεταξύ της Κίνας και των Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Κίνας-ΧΚΑΕ) στη Νίνγκπο. Η «Σύμβαση Κίνας-ΧΚΑΕ» για πολλά χρόνια εμβαθύνει συνεχώς τις οικονομικές, εμπορικές και τουριστικές ανταλλαγές μεταξύ της Νίνγκπο και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εξέφρασε την προσδοκία του ότι μέσα από το συνέδριο προώθησης αυτό, να προωθήσουμε τις συνεργασίες μεταξύ του Πεκίνου, της Νίνγκπο και της Ελλάδας με θέμα τουρισμό, και την αλληλεπίδραση των τουριστών μεταξύ των δύο χωρών. Ταυτόχρονα, καλωσόρισε επίσης τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στη φετινή 3η Διεθνή Έκθεση «CHINA – CEEC EXPO» που θα γίνει τον Μάιο στη Νίνγκπο.

Στο μέρος της προώθησης, ο διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου της Κίνας στην Αθήνα Ρεν Ρεν, με βάση την κύρια γραμμή το Μέγα Κανάλι της Κίνας, περιέγραψε τις διαφορετικές ομορφιές από τις δύο πόλεις, το Πεκίνο και τη Νίνγκπο, που βρίσκονται σε σημείο έναρξης και λήξης του Μεγάλου Καναλιού. Αλληλεπίδρασε με τους προσκεκλημένους πολλές φορές και κέρδισε θερμά χειροκροτήματα.

Στη συνέχεια, η κα. Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μοιράστηκε την αναφορά ανάλυσης δεδομένων για είσοδο και έξοδο μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας. Είπε ότι η Κίνα είναι μια πολύ σημαντική αγορά για την Αθήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2019, οι τουρίστες από την Κίνα αριθμούνται 200.000, το ποσοστό των οποίων για λόγο αναψυχής είναι 81%. Για να προσελκύσει περισσότερους Κινέζους τουρίστες, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών δημιούργησε την ιστοσελίδα στα κινέζικα, τακτοποίησε τις πινακίδες στα κινέζικα και προσέλαβε το κινεζόφωνο προσωπικό. Στο μέλλον, θα παρέχει περισσότερες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τους Κινέζους τουρίστες.

Με επικεφαλής τον Όμιλο Τουρισμού της Κίνας πολλές τουριστικές εταιρείες από την Κίνα πραγματοποίησαν ελεύθερη συζήτηση μαζί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες από την Ελλάδα. Υπήρχαν επίσης έκθεση φωτογραφιών τουρισμού από το Πεκίνο και τη Νίνγκπο, και δραστηριότητες γνωριμίας με τον κινεζικό πολιτισμό, τις οποίες καλωσόρισαν οι φίλοι από διάφορους κλάδους της Ελλάδας.

Η αποστολή Πολιτισμού και Τουρισμού του Πεκίνου και της Νίνγκπο, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα, επισκέφτηκαν το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και το Δημαρχείο Αθηνών και συζήτησαν μαζί τους για τις συνεργασίες του πολιτισμού, του τουρισμού και των πολιτιστικών ανταλλαγών.