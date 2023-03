Μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός στην Αθήνα τo Φεστιβάλ Τεχνών της Rolex

Από τις 22 έως τις 28 Μαΐου 2023 η Αθήνα θα φιλοξενήσει καταξιωμένους και ανερχόμενους καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν σχέση μέντορα-μαθητή στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Rolex Perpetual Arts.

Η Rolex είναι μία εταιρεία με ιδιαίτερες ευαισθησίες και διαχρονική δέσμευση απέναντι στην Τέχνη. Εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα, μέσω της Πρωτοβουλίας Perpetual Arts, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους θεσμούς του πολιτισμού και με ταλαντούχους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο με στόχο την αριστεία, τη διατήρηση της καλλιτεχνικής κληρονομιάς και τη μεταλαμπάδευση της γνώσης στις μελλοντικές γενιές. Λειτουργεί σαν ένας σύνδεσμος ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και στηρίζει μία ευρεία γκάμα τεχνών όπως η μουσική, η αρχιτεκτονική, ο κινηματογράφος, η λογοτεχνία, το θέατρο, ο χορός κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργήσει το Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative, ένα πρόγραμμα καθοδήγησης νέων ταλέντων από καταξιωμένους καλλιτέχνες, οι οποίοι αναλαμβάνουν το ρόλο του μέντορα. Αναπτύσσοντας μία σχέση δασκάλου-μαθητή, οι νέοι καλλιτέχνες την ευκαιρία να διδαχθούν από κορυφαίους στο είδος τους, να πειραματισθούν και να αποκτήσουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση ώστε να αναδείξουν τη δημιουργικότητα και το ταλέντο τους.

Στην Αθήνα θα βρεθεί για το Φεστιβάλ Τεχνών της Rolex ο διάσημος αρχιτέκτονας Nτέιβιντ Τσίπερφιλντ (δεξιά), μέντορας του Σάιμον Γκρετζ. ©Rolex/Tina_Ruisinger

Το 2023, με αφορμή τα 20 χρόνια του Προγράμματος Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative, η Rolex φέρνει για πρώτη φορά στην χώρα μας όλο αυτό το μεγάλο καλλιτεχνικό κίνημα με παραστάσεις, εκθέσεις, αναγνώσεις, προβολές, εγκαταστάσεις και συζητήσεις που θα προβάλουν τα επιτεύγματα και τη δημιουργική σύμπραξη τουλάχιστον εξήντα μαθητών και μεντόρων της Rolex. Για μια ολόκληρη εβδομάδα, τον Μάιο, η Αθήνα –το λίκνο των τεχνών και της γνώσης– θα γεμίσει παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα σε θέατρα, αίθουσες τέχνης και δημόσιους χώρους. Από τις 26 έως και τις 28 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν πάνω από 30 εκδηλώσεις χορού, θεάτρου, μουσικής, κινηματογράφου, αρχιτεκτονικής, εικαστικών τεχνών, λογοτεχνίας κ.ά., από εξαιρετικούς διεθνείς καλλιτέχνες που έχουν αναδειχθεί χάρη στην υποστήριξη της Rolex. Από τις 22 έως τις 25 Μαΐου θα λάβει χώρα ένα τετραήμερο προ-φεστιβαλικό πρόγραμμα με ημερίδες, σεμινάρια εξειδίκευσης, δημόσιες συζητήσεις, μουσικές παραστάσεις και πρόβες, στα οποία θα συμμετάσχουν δεκάδες Έλληνες καλλιτέχνες, υπότροφοι της Rolex και μέντορες, μεταξύ αυτών οι Anne Lacaton, Phyllida Lloyd, Robert Lepage, Walter Murch και Colm Toibín.

Ο κορυφαίος Άγγλος εικαστικός Ντέιβιντ Χόκνεϊ με τον προστατευόμενο μαθητή του Ματίας Βάισερ ©Rolex/Stefania Beretta

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή για το Φεστιβάλ και τα προ-φεστιβαλικά προγράμματα αποτελείται από την Ελευθερία Ντεκώ, σχεδιάστρια φωτισμού παραστάσεων, αρχιτεκτονικής και έργων τέχνης, την Κατερίνα Ευαγγελάτου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, τη Σοφία Εξάρχου, σεναριογράφο-σκηνοθέτη της βραβευμένης ταινίας παραγωγής 2016 Park, την Κατερίνα Γρέγου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, ντράμερ, συνθέτη και ενορχηστρωτή, τον Ευριπίδη Λασκαρίδη, χορογράφο/ερμηνευτή, ιδρυτή του θιάσου Osmosis, τον Ηλία Παπαγεωργίου, αρχιτέκτονα, ιδρυτή και διευθυντή του PILA studio, και τον Κώστα Σπαθαράκη, επιμελητή, μεταφραστή και ιδρυτή των Εκδόσεων Αντίποδες.

Εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex

Ομαδική έκθεση στο ΕΜΣΤ (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) από οκτώ υποτρόφους εικαστικών τεχνών της Rolexυπό τον συντονισμό της μέντορα CarrieMae Weems.

Ομαδική έκθεση στο Πειραιώς 138 – Μουσείο Μπενάκη με έργα από όλους τους υποτρόφους αρχιτεκτονικής της Rolexυπό τον συντονισμό του μέντορα SirDavid Chipperfield (ο αρχιτέκτονας που ανέλαβε τον σχεδιασμό επέκτασης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών).

Προβολή στην αυλή του Πειραιώς 138 – Μουσείου Μπενάκη ταινιών μικρού μήκους από υποτρόφους τεχνών της Rolex.

Δύο παρουσιάσεις θεατρικών έργων: Η περίπτωση του ξένου(TheCase of the Stranger) από την υπότροφο τεχνών της Rolex, Whitney White, στο Ωδείο Αθηνών, με συζήτηση μετά την παράσταση που παρουσιάζει η μέντορας της Rolex, Phyllida Lloyd, και Boléro, μια solo παράσταση στον Πολυχώρο Ω2, από τον υπότροφο τεχνών Sebastián Solórzano Rodríguez.

Δύο παραστάσεις χορού στο Ωδείο Αθηνών: μια παράσταση από την υπότροφο τεχνών της Rolex, KhoudiaTouré, με ανσάμπλ Ελλήνων και διεθνών χορευτών, και διπλή παράσταση από τον υπότροφο τεχνών EduardoFukushima σε solo παράσταση και ένα ντουέτο σε χορογραφία του υποτρόφου Myles Thatcher.

Η νεαρή Pauchi Sasaki είχε την τύχη να μαθητεύσει δίπλα στον Philip Glass. ©Rolex/Bart Michiels

Δύο μουσικές εκδηλώσεις, η πρώτη με ηχητική εγκατάσταση στην παράλληλη σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου, από τον υπότροφο μουσικής της Rolex, BenFrost, και η δεύτερη, μια συναυλία για το κλείσιμο του Φεστιβάλ στον Κήπο του Μεγάρου, με ανσάμπλ από την Αίγυπτο, την Ονδούρα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με έκτακτη συμμετοχή του μέντορα GilbertoGil.

Τέσσερα έργα εγκαταστάσεων στο Ωδείο Αθηνών από υποτρόφους θεάτρου και χορού της Rolex.

Ανάθεση μουσικής σύνθεσης και παράσταση, Άρτεμις: Σιντριβάνι (Artemis: Fountain), που δημιουργήθηκε για τα χορογραφημένα σιντριβάνια του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από την υπότροφο μουσικής της Rolex, PauchiSasaki, η οποία είχε ως μέντορα τον παγκοσμίου φήμης συνθέτη PhilipGlass.

Σας ψιθυρίζουμε στο αυτί (A Word in Your Ear): κείμενα από τους υποτρόφους της Rolexστη λογοτεχνία, NaomiAlderman, Antonio García Ángel, Edem Awumey, Colin Barrett, Julían Fuks, Julia Leigh, Miroslav Penkov και Tracy K. Smith, που διαβάζονται στα αγγλικά και στα ελληνικά από εξέχοντες ηθοποιούς, που θα έχουμε γνωρίσει σε παρουσίαση στο Αμφιθέατρο του Ωδείου Αθηνών. Οι αφηγήσεις θα διατίθενται για ψηφιακή λήψη (download) καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex.

Μέντορες από τον χώρο του κινηματογράφου έχουν υπάρξει στο παρελθόν οι βραβευμένοι με Όσκαρ σκηνοθέτες Αλεχάντρο Ινιαρίτου, Μάρτιν Σκορτσέζε, Αλφόνσο Κουαρόν, Στίβεν Φρίαρς, Μίρα Νάιρ, Ζανγκ Γιμού, όπως και ο εικονιζόμενος ο Σπάικ Λι, εδώ μαζί με τον προστατευόμενό του Κάιλ Μπελ. ©Rolex/Arnaud Montagard

Επιπλέον δράσεις

Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις υπό την ενότητα «Καθοδήγηση πέρα από τα καθιερωμένα» θα δείξουν πώς οι υπότροφοι της Rolex εμπνέουν πλέον ο ένας τον άλλο και συνεργάζονται διακαλλιτεχνικά. Στη σκηνή του Ω2, η υπότροφος κινηματογράφου Annemarie Jacir και ο υπότροφος λογοτεχνίας Colin Barrett θα παρουσιάσουν ένα κινηματογραφικό σενάριο πάνω στο οποίο δουλεύουν μαζί, με επιλογή σκηνών που ερμηνεύουν ηθοποιοί. Στη Νέα Σκηνή, οι Maya Zbib (θέατρο), Lee Serle (χορός) και Mateo López (εικαστικές τέχνες) θα παρουσιάσουν το Ακούγοντας τους τοίχους να ξεθωριάζουν (Listening to the Walls Wear Off Their Colour), μια χοροθεατρική παράσταση που δημιούργησαν οι ίδιοι.

Οι συζητήσεις με το κοινό που θα παρουσιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex είναι οι εξής:

Νέες κληρονομιές: SelinaCartmell(θέατρο), Laura Foot (θέατρο), Sang Jijia (χορός) και Junaid Jemal Sendi (χορός) σε μια συζήτηση σχετικά με τον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικολογικό αντίκτυπο του δημιουργικού τους έργου.

Δημιουργική αλχημεία: Τρεις υπότροφοι και τρεις μέντορες (τα ονόματα των οποίων θα επιβεβαιωθούν σύντομα) σε μια συζήτηση σχετικά με τις δύσκολα προσδιορίσιμες, αλλά ωστόσο απαραίτητες ιδιότητες που πυροδοτούν μια δημιουργική σχέση. Συντονίζει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Διά βίου μάθηση: Τρεις καταξιωμένοι καλλιτέχνες (τα ονόματα των οποίων θα επιβεβαιωθούν σύντομα), που έχουν καθοδηγήσει και εμπνεύσει ομοτέχνους τους, μοιράζονται σκέψεις και αναμνήσεις σχετικά με τους ανθρώπους που επηρέασαν τους ίδιους, στη δική τους ζωή.

Η συγγραφέας Μάργκαρετ Άτγουντ ήταν η μέντορας της ανερχόμενης Ναόμι Άλντερμαν. ©Rolex/Bart Michiels

Το Φεστιβάλ Τεχνών Rolex θα συμπεριλάβει επίσης βραδιά Gala στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου για την τελετή της 20ής επετείου έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις από τους υποτρόφους μουσικής, David Aaron Carpenter, Vasco Mendonça και Susan Platts, με τον υπότροφο μουσικής Josep Caballé-Domenech να διευθύνει την El Sistema Greece Youth Orchestra, και με τη συμμετοχή του a capella ανσάμπλ του ελληνικού σχήματος Chores.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του Φεστιβάλ θα είναι στα αγγλικά με διαθέσιμη ελληνική μετάφραση (όπου κρίνεται απαραίτητο). Τα έργα κινηματογράφου και βίντεο θα έχουν ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους. Όλες οι αναγνώσεις στο ψηφιακό ηχητικό έργο Σας ψιθυρίζουμε στο αυτί θα είναι διαθέσιμες στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του The Rolex Arts Festival – Celebrating 20 Years of Mentoring.