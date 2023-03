Το Junior Achievement Greece παρουσιάζει τις μαθητικές «start up» του 2023 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Περισσότεροι από 1.500 μαθητές και μαθήτριες (15 έως και 18 ετών) συμμετέχουν με μεγάλο ενθουσιασμό κατά τη φετινή σχολική χρονιά στο δημοφιλές, παγκόσμιο πρόγραμμα/διαγωνισμό «Εικονική Επιχείρηση – Company Program 2023» του Junior Achievement Greece. Τα παιδιά κατάφεραν να δημιουργήσουν από το μηδέν τη δική τους μαθητική «start up» και είναι τώρα έτοιμα να παρουσιάσουν τα έξυπνα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο αγοραστικό κοινό και την κριτική επιτροπή του JA Greece στις εμβληματικές Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης. To Junior Achievement Greece προσκαλεί το κοινό να επισκεφτεί τις εκθέσεις και να υποστηρίξει την προσπάθεια των παιδιών αγοράζοντας τα προϊόντα τους και δοκιμάζοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση – Company Program» του JA Greece, τελεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και υλοποιείται κάθε χρόνο με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Oι Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις 2023 του JA Greece θα φιλοξενηθούν στο The Mall Athens και το Mediterranean Cosmos.

Μαθητική Εμπορική Έκθεση Αθήνας

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 – Τhe Mall Athens – 09.00-15.00

Μαθητική Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 – Μediterranean Cosmos – 09.00-15.00

Στην εμπορική έκθεση της Αθήνας συμμετέχουν 54 Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις (900 παιδιά) από Γυμνάσια και Λύκεια της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης, ενώ στην εμπορική έκθεση της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν 35 Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις (600 παιδιά) από τη Βόρεια Ελλάδα. H συμμετοχή επαγγελματικών σχολείων (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.) είναι εντυπωσιακή στο πλαίσιο της δράσης V–Company της Εικονικής Επιχείρησης που έχει στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

«Τα παιδιά θα εντυπωσιάσουν με τις καινοτόμες «επιχειρήσεις» τους με τις οποίες δίνουν λύση σε κοινωνικά και οικολογικά προβλήματα με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καταθέτουν πρωτοποριακές προτάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece Αργύρης Τζικόπουλος και τόνισε: «Με μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών τα παιδιά με τη δουλειά τους, θα δείξουν το μέλλον και θα μας γεμίσουν δύναμη και αισιοδοξία. Σας περιμένουμε όλους να καμαρώσετε την εκπληκτική νέα γενιά της Ελλάδας!», είπε ο κ. Τζικόπουλος. Η υπεύθυνη του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του JA Greece, Ιωάννα Κυπριώτη εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή των αγαπημένων Μαθητικών Εμπορικών Εκθέσεων που είχαν αντικατασταθεί με διαδικτυακές εκδηλώσεις λόγω κορωνοϊού. «Οι μαθητικές εμπορικές εκθέσεις του JA Greece είναι κάτι μοναδικό στην Ελλάδα και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που πραγματοποιούνται και πάλι. Στήνουμε περίπτερα στους διαδρόμους των εμπορικών κέντρων που μας φιλοξενούν πολλά χρόνια τώρα -το The Mall Athens και το Mediterranean Cosmos- και τα παιδιά έχουν για 7 ώρες το δικό τους μικρό «κατάστημα» στο οποίο πωλούν τα προϊόντα τους και δείχνουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρουν. Η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά μαγική, ο ενθουσιασμός των παιδιών απερίγραπτος. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες!», είπε η κα Κυπριώτη.

Η κριτική επιτροπή του JA Greece θα περάσει από όλα τα περίπτερα, θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις από τις ομάδες και στις 15:00 θα απονεμηθούν 3 ισάξια βραβεία, «Καινοτομία Προϊόντος/Υπηρεσίας», «Καλύτερο Περίπτερο» και «Προώθηση Προϊόντος/Υπηρεσίας».

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής, με αλφαβητική σειρά, είναι τα εξής: Καλλίσσα Αποστολίδου – μέλος ΔΣ JA Greece και υπεύθυνη ΕΚΕ και μέλος ΔΣ Raycap, Μάρκος Βερέμης – Πρόεδρος JA Greece – Συνιδρυτής & Πρόεδρος Upstream – Iδρυτικός Εταίρος Big Pi Ventures, Νίκος Δημητριάδης – Print Category Manager Eastern Central Europe, HP, Παναγιώτης Δραγάνης – Υπεύθυνος Κοινωνικών Προγραμμάτων του ΙΚΒΚΚ, Κωνσταντίνος Ζανετόπουλος – Strategic Advisor, Head of CSR at Accenture Greece, Ευάγγελος Ζαρκαλής – Center Director του The Mall Athens, Λεωνίδας Κανελλόπουλος – Μέλος Δ.Σ. JA Greece, Chief Sustainabilty Officer TITAN, Ξενοφώντας Κάππας – Γενικός Διευθυντής του ΙΚΒΚΚ , Αλέξης Κομσέλης – Director, AHEAD Alba Graduate Business School, Αιμίλιος Κυριάκου – Αντιπρόεδρος JA Greece, Διευθύνων Σύμβουλος Citi Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, Μανίνα Μενιδιάτη – Public Affairs Officer at Citi Greece, Ιωάννα Μίγγου – Διευθύντρια Προϊοντικού Μάρκετινγκ της Εθνικής Τράπεζας & του Ομίλου, Νικόλας Σαλπέας – Αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνση Προϊόντων ΜΜΕ & Δανείων Λιανικής της Εθνικής Τράπεζας, Μαριάννα Πολιτοπούλου – Aναπληρώτρια Γενική Γραμματέας JA Greece, Μιχάλης Πρίντζος – Διευθυντής Προγραμμάτων, The Hellenic Initiative, Ευάγγελος Μάξιμος Α. Σκοπελίτης – Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος, Ιωάννης Σωτηρόπουλος – Mέλος Δ.Σ. JA Greece – Vice President at Promoset S.A, Χαρίτα Φραγκούλη – Head of Retail & Online Sales Southern Europe, Middle East, Africa (SEMA), HP, Νίκος Χρηστάκης – Γενικός Διευθυντής HP Ελλάδας και Κύπρου.

Το κοινό ψηφίζει τις αγαπημένες του μαθητικές «start up»

To κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει τις «Εικονικές Επιχειρήσεις» του 2023 και να τις στηρίξει με την ψήφο του στην πλατφόρμα: https://jagreece.org/promovoting/. Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα κερδίσει το Public Choice Award (Bραβείο Kοινού) το οποίο θα απονεμηθεί στη μεγαλειώδη τελική εκδήλωση του προγράμματος τoν Μάιο. Στον Πανελλαδικό Τελικό Διαγωνισμό του Μαΐου, η νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Τελικό του JA Europe/GEN-E 2023. Yπενθυμίζεται ότι περυσινή νικήτρια ομάδα η «Microgreens Magicgreens» από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς, κέρδισε το πρώτο Πανευρωπαϊκό Βραβείο του 2022, μεταξύ 40 χωρών και ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που κατάφερε να πετύχει την κορυφαία αυτή διάκριση.

Υποστήριξη Εικονικών Επιχειρήσεων από Inspirational Mentors

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πολλές ομάδες υποστηρίχθηκαν από Inspirational Mentors που συμμετέχουν με ενθουσιασμό στον νέο, πρωτότυπο θεσμό του JA Greece. Ιnspirational Mentors 2023 είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και άλλες 68 κορυφαίες προσωπικότητες του πολιτικού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού κόσμου. Δείτε τις δηλώσεις των Inspirational Mentors για τις Εικονικές Επιχειρήσεις που υποστηρίζουν στην πλατφόρμα του online voting: https://jagreece.org/promovoting/inspirational-mentors-22-23/. To Ιnspirational Mentoring του JA Greece συντονίζει η Μαρία Γιαννέτου με την Φωτεινή Κοκκινάκη, την Ειρήνη Τσοκούνογλου και την συνδρομή της αποφοίτου Πατρίνας Ρωξάνη.

Junior Achievement Greece

Το Junior Achievement Greece ιδρύθηκε το 2005 και είναι μέλος του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μαθητικής επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide που είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το JA Greece, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.jagreece.org.

