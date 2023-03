Deep Work: Μάθε να Είσαι Αποτελεσματικός και Παραγωγικός

Η “deep work” («δουλειά βάθους») –φράση που επινόησε ο συγγραφέας και καθηγητής Καλ Νιούπορτ στο δημοφιλές μπλογκ του Study Hacks– είναι η ικανότητα προσήλωσης σε μια γνωστικά απαιτητική ασχολία. Είναι μια δεξιότητα που θα σας επιτρέψει να κάνετε γρηγορότερα κτήμα σας σύνθετες πληροφορίες και να έχετε καλύτερα αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο. Η δουλειά βάθους θα σας κάνει καλύτερους σε ό,τι κάνετε και θα σας δώσει την αίσθηση πραγματικής ικανοποίησης που προσφέρει η κατάκτηση μιας δεξιότητας. Εν ολίγοις, η δουλειά βάθους είναι κάτι σαν υπερδύναμη στην ολοένα πιο ανταγωνιστική οικονομία του 21ου αιώνα.

Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι έχουν χάσει την ικανότητα να εμβαθύνουν, κι έτσι περνούν τις μέρες τους σ’ έναν ορυμαγδό από ιμέιλ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς καν να συνειδητοποιούν ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος.

Στο Deep Work, ο Καλ Νιούπορτ αντιστρέφει το αφήγημα περί αντίκτυπου στην εποχή της συνδεσιμότητας. Αντί να ισχυριστεί ότι οι περισπασμοί είναι κάτι το κακό, αναδεικνύει τη δύναμη του αντιθέτου τους. Χωρίζοντας το βιβλίο σε δύο μέρη, διατείνεται αρχικά ότι σχεδόν σε κάθε επάγγελμα η καλλιέργεια ενός ήθους εργασιακής βαθύτητας ωφελεί αφάνταστα. Κατόπιν παρουσιάζει ένα δυνατό πρόγραμμα εξάσκησης, μέσα από μια σειρά τεσσάρων «κανόνων», ικανό να μεταμορφώσει το μυαλό και τις συνήθειές σας έτσι ώστε να υποστηριχτεί αυτή η δεξιότητα.

Το Deep Work ταξιδεύει τον αναγνώστη σε μια αφήγηση γεμάτη αξέχαστες ιστορίες –από τον Καρλ Γιουνγκ που χτίζει έναν πέτρινο πύργο στο δάσος για να μπορέσει να προσηλωθεί στο έργο του μέχρι έναν πρωτοπόρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αγοράζει εισιτήριο διακεκριμένης θέσης μετ’ επιστροφής για το Τόκιο για να γράψει απερίσπαστος ένα βιβλίο εν πτήσει– και αναπάντεχες πρακτικές συμβουλές, όπως ο ισχυρισμός ότι οι περισσότεροι σοβαροί επαγγελματίες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ότι θα πρέπει να εξασκηθείτε στη βαρεμάρα.

Με απλά λόγια: αν πάρετε τη σοφή απόφαση να αναπτύξετε και να καλλιεργήσετε τη συνήθεια να δουλεύετε σε βάθος, αυτό το βιβλίο θα σας δείξει τον δρόμο. Πρόκειται για έναν ανεκτίμητο οδηγό για οποιονδήποτε επιζητά την επιτυχία σε έναν κόσμο που κατακλύζεται όλο και περισσότερο από περισπασμούς.

Με μια μίξη πολιτιστικής κριτικής και πρακτικών συμβουλών, το Deep Work, δείχνει το δρόμο προς την επιτυχία σ’ έναν κόσμο γεμάτο περισπασμούς.

Πληροφορίες για τους συγγραφείς

Ο δρ Καλ Νιούπορτ ζει στην Ουάσιγκτον, όπου εργάζεται ως συγγραφέας και επίκουρος καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν. Έχει γράψει εφτά βιβλία, μεταξύ των οποίων το So Good They Can’t Ignore You και τριών βιβλίων με αντισυμβατικές συμβουλές για φοιτητές. Αρθρογραφεί τακτικά για το New Yorker, τους New York Times, το WIRED και στο σάιτ του, calnewport.com. Επίσης διατηρεί το δημοφιλές μπλογκ Study Hacks: Decoding Patterns of Success [Έξυπνα κόλπα μελέτης: Αποκρυπτογραφώντας μοτίβα επιτυχίας] και το podcast Deep Questions.