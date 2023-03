JA Greece: Tην Παρασκευή 31 Μαρτίου η Μαθητική Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης 2023

Μετά την Μαθητική Εμπορική Έκθεση της Αθήνας 2023 που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 17 Μαρτίου στο The Mall Athens, ακολουθεί η Μαθητική Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης 2023 που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos από τις 09:00 έως τις 15:00. Mαθητές και μαθήτριες, 15 έως και 18 ετών, από τη Βόρεια Ελλάδα, θα παρουσιάσουν τις έξυπνες «επιχειρήσεις» τους που δημιούργησαν στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς και θα διαγωνιστούν.

Oι Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις διοργανώνονται από το Junior Achievement Greece στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση – Company Program» το οποίο τελεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συνολικά 54 μαθητικές «start up» (900 παιδιά) έλαβαν μέρος στην εκδήλωση της Αθήνας, από σχολεία της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, ενώ στη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν 33 Εικονικές Επιχειρήσεις (600 παιδιά) από Γυμνάσια και Λύκεια της Βόρειας Ελλάδας. Oι εμπορικές εκθέσεις είναι οι εμβληματικές εκδηλώσεις του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» και φιλοξενούνται στο The Mall Athens και το Mediterranean Cosmos. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν κάθε χρόνο με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό καθώς τις εκείνες τις ημέρες βρίσκονται ανάμεσα στις αληθινές επιχειρήσεις των εμπορικών κέντρων, βλέπουν τη δουλειά των άλλων σχολείων και νιώθουν αληθινοί «επιχειρηματίες».

Οι μικροί «startuppers» θα παρουσιάσουν τις καινοτομίες τους σε περίπτερα

Τα παιδιά θα βρίσκονται για 7 ώρες στο δικό τους μικρό «κατάστημα» – περίπτερο στο οποίο θα πωλούν τα προϊόντα τους. To Junior Achievement Greece προσκαλεί το κοινό να επισκεφτεί την εμπορική έκθεση και να υποστηρίξει την προσπάθεια των παιδιών αγοράζοντας τα καινοτόμα προϊόντα τους και δοκιμάζοντας τις έξυπνες και τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες που προσφέρουν, οι οποίες λύνουν οικολογικά και κοινωνικά προβλήματα. Στη Μαθητική Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης 2023 συμμετέχουν οι εξής Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις (με αλφαβητική σειρά επωνυμίας της «επιχείρησης»):

«@home» – Eκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, «1ο gel Βόλου» – 1ο Γενικό Λύκειο Βόλου, «Βake my Bread» – 5o Eσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης, «BikEcology» – 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας, «Civilian Protection (C–Pro)» – 2ο Γενικό Λύκειο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, «Ε.L.A., Eat, Learn,Act» – Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου, «ETHERIUM» – Αμερικανική Γεωργική Σχολή, «FASHION LAB» – Εκπαιδευτήρια Ο Απόστολος Παύλος, «Glovie» – Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, «GREEN|C|INK» – 10ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, «IMALAND» – ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. -Λ Βέροιας, «Isometrics» – Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «Jobify» – 1ο ΕΠΑ.Λ. Διδυμοτείχου Ευγένιος Ευγενίδης, «Koz – Care» – 2ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης, «Meta Hoplite» – 1ο ΓΕ.Λ. Βόλου και 5ο ΓΕ.Λ. Βόλου και 6ο ΓΕ.Λ. Βόλου, «ΜiΔen» – Koλλέγιο Ανατόλια, «Printator» – 1ο Ε.Κ. Ιωαννίνων, «R*TISTIC» – 1ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων, «RECREATION FASHION LAB» – 1ο ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού Βόλου, «R-Toys» – 1ο ΓΕ.Λ. Σερρών και 5ο ΓΕ.Λ. Σερρών και 1ο ΕΠΑ.Λ. Καβάλας, «Save the Day Machine» – Pinewood American International School of Thessaloniki, «Seedlinks» – Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών, «Silky Touch – Μεταξένιο Άγγιγμα» – 1ο ΕΠΑ.Λ. Διδυμοτείχου «Ευγένιος Ευγενίδης», «Thesspethospitality.com» – ΓΕ.Λ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, «TONIROME» – 1ο ΓΕ.Λ. Ξάνθης, «Top Harvest» – 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς, «VIRUS HUNTER» – 2η ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ Θεσσαλονίκης, «YouWatt» – 1ο ΓΕ.Λ. Αγίου Αθανασίου, «ANA ΠΝΟΗ» – Γενικό Λύκειο Νέου Μαρμαρά, «Γεύσεις Ιστορίας – Τastes of History» – 2ο Γενικό Λύκειο Πυλαίας, «ΡΕΒΥΔΩΡ» – EΠΑΣ ΔΥΠΑ Ξάνθης και ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ Αλεξανδρούπολης, «Tα Κράνα του Βουνού» – Γυμνάσιο Σμίνθης Ξάνθης, Το Κυλικείο μας «ΣουΦέρνωναΦας» – 1ο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

Οι 33 μαθητικές «start up» της Βόρειας Ελλάδας διεκδικούν 3 βραβεία

Η κριτική επιτροπή του JA Greece θα περάσει από όλα τα περίπτερα, θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις από τις ομάδες και στις 14:30 θα απονεμηθούν 3 ισάξια βραβεία, «Καινοτομία Προϊόντος/Υπηρεσίας», «Καλύτερο Περίπτερο» και «Προώθηση Προϊόντος/Υπηρεσίας».

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα αξιολογήσουν τις Εικονικές Επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας είναι (με αλφαβητική σειρά): Νίκος Βεργίδης – HR Plant Supervisor ΤΙΤΑΝ Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Δάγκαρης – Agency Manager at NN Hellas, Νίκος Δημητριάδης – Print Category Manager Eastern Central Europe, HP, Κυριάκος Κελίδης, Purchasing Manager at Elpedison SA, Αλέξανδρος Μηνάς – Principal Director at Accenture, Ιωάννα Μίγγου – Διευθύντρια Προϊοντικού Μάρκετινγκ της Εθνικής Τράπεζας & του Ομίλου, Άγγελος Μπεντούλης – Center Director του Mediterranean Cosmos, Νίκος Μπρης – Director, Strategy & Transactions Leader for EY Greece office in Thessaloniki, Άντυ Παναγιωτίδου – Marketing Team Leader, Mediterranean Cosmos, Νικόλαος Σαλπέας – Αναπληρωτής Διευθυντής, Διεύθυνση Προϊόντων ΜΜΕ & Δανείων Λιανικής της Εθνικής Τράπεζας, Αικατερίνη Σαρρή – Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας, ΠΑ.ΜΑΚ., Χαρίτα Φραγκούλη – Head of Retail & Online Sales Southern Europe, Middle East, Africa (SEMA), HP.

Στη Μαθητική Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης 2023 θα φιλοξενηθούν δύο μαθητικές «επιχειρήσεις» που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό Μind REset του Junior Achievement Cyprus, η «P.A.S.S. on the plastic» από το Γυμνάσιο – Λύκειο Ολύμπιον και η «incrEDIBLE alternatives» από το Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών Κ.Β’.

Το κοινό ψηφίζει τις Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις 2023

Παράλληλα με τις Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις διεξάγεται διαδικτυακός διαγωνισμός για το καλύτερο commercial – διαφημιστικό βίντεο των Εικονικών Επιχειρήσεων 2023. Το κοινό ψηφίζει εδώ και η ομάδα που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα κερδίσει το Public Choice Award που θα απονεμηθεί στον Πανελλαδικό Τελικό Διαγωνισμό του προγράμματος τον Μάιο. Στον Πανελλαδικό Τελικό θα αναδειχθεί η ομάδα που θα κερδίσει έπαθλο 3.000 ευρώ και πληρωμένο τριήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του JA Europe/GEN-E 2023. Στην πλατφόρμα του on line voting, οι 70 Inspirational Mentors 2023 της Εικονικής Επιχείρησης, μεταξύ αυτών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, εκφράζουν σε δηλώσεις τους την υποστήριξή τους στις ομάδες που έχουν αναλάβει αλλά και στο έργο του Junior Achievement Greece.

Junior Achievement Greece

Το Junior Achievement Greece ιδρύθηκε το 2005 και είναι μέλος του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μαθητικής επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide που είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης. Η επίσημη ιστοσελίδα του JA Greece είναι www.jagreece.org.

Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες!