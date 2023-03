45η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

Από μικρή ηλικία ακούμε τη γνωστή φράση «Η νέα γενιά θα αλλάξει τον κόσμο». Οι πιο συνήθεις σκέψεις που περνάνε από το μυαλό μας εκείνη την ώρα είναι το «πώς» και το «από πού να ξεκινήσω;». Αυτές τις σκέψεις τις έχουμε όλοι, και ευτυχώς υπήρξαν άνθρωποι που έδωσαν στο ερώτημα «πώς», σάρκα και οστά. Ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κυριαρχεί το ιδεώδες «όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί», η δημιουργία του οργανισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων (ΕΚΝ) πριν κάποια χρόνια φάνταζε ως η αρχή για μία καθολική αλλαγή και στροφή προς την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών. Το ΕΚΝ είναι ένας οργανισμός μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα το Βερολίνο. Από την ίδρυση του το 1987, διοργανώνει περισσότερες από 100 δράσεις και εντάσσει σε αυτές περισσότερους από 25.000 νέους από όλη την Ευρώπη κάθε χρόνο, ενώ αποτελείται από 41 Εθνικές Επιτροπές. Κύριοι στόχοι του είναι η προώθηση μιας Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση των νέων, η ανάληψη πρωτοβουλιών, καθώς και η ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Το ΕΚΝ έχει πλέον καταφέρει να εδραιώσει μία από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την ανταλλαγή ιδεών, την προώθηση του διαλόγου και τις διαπολιτισμικές συζητήσεις.

Η ιδέα αυτή βρήκε τον δρόμο της προς την Ελλάδα και, έτσι, το 1994 στην Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ), το οποίο και λειτουργεί ανεξάρτητα από πολιτικά και κομματικά συμφέροντα. Πώς όμως λειτουργεί; Διοργανώνει ετησίως δύο (2) Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής -μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα- αλλά και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως Διεθνείς Συνόδους, Ημερήσιες Συνδιασκέψεις και Ημερίδες, ενεργοποιώντας μαθητές από περισσότερα από εκατό (100) σχολεία.

Το ΕΚΝΕ, λοιπόν, διοργανώνει και φέτος την Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής (ΕΣΕ) που αντιστοιχεί στη Νότια Ελλάδα για το 2023. Η 45η ΕΣΕ θα λάβει χώρα στην Αθήνα από τις 6 ως τις 10 Απριλίου, στην οποία θα παρευρεθούν Λειτουργικά Στελέχη από κάθε γωνιά της γηραιάς ηπείρου αλλά και 120 μαθητές Λυκείων από την Αττική και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας, συγκεντρώνοντας, έτσι, παραπάνω από 250 συμμετέχοντες. Τις ημέρες του συνεδρίου, οι μαθητές θα γίνουν Σύνεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα αντιμετωπίσουν θέματα που απασχολούν αυτόν τον καιρό την Ευρώπη. Όλο το συνέδριο, όμως, θα πραγματοποιηθεί κάτω από την ομπρέλα της θεματικής του: “Wind of Change – Youth initiatives in Environmental Consciousness: Empowering the active participation of the youth in environmental policy”

Η Θεματική του συνεδρίου

“Wind of Change – Youth Initiatives in environmental consciousness: Working towards sustainable development of societies” – ‘’(O) Άνεμος (της) Αλλαγής – Νεανικές Πρωτοβουλίες για την Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Συνείδησης: Ενδυναμώνοντας την ενεργό συμμετοχή των νέων στην περιβαλλοντική πολιτική’’

Δεν θα αποτελούσε λεκτική υπερβολή ο ισχυρισμός ότι διανύουμε μια από τις πιο αντίξοες περιόδους οικολογικής καταστροφής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κρίνεται ολοένα και περισσότερο σκόπιμο να εστιάσουμε στην διαχείριση αυτής της σύγχρονης μάστιγας. Σαν ανθρώπινο είδος διακρινόμαστε από την προσαρμοστικότητα, την εφευρετικότητα και την ευφυΐα μας. Συνεπώς, όπως θα τόνιζε και ο Δαρβίνος, καθοριστικό ρόλο στην μελλοντική επιβίωση του είδους μας κατέχει η προσαρμογή μας και κινητοποίηση μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η λήψη αποφάσεων, η διαμόρφωση πολιτικής συνείδησης και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στο κοινό όφελος αποτελούν πυλώνες για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως αυτό της περιβαλλοντικής καταστροφής, ενώ η απουσία αυτών οδηγεί καταβαράθρωση της ανθρώπινης υπόστασης απέναντι σε πολλαπλά μελανά σημεία που ταλανίζουν τον σύγχρονο κόσμο.

Στην ελληνική κοινωνία του 21ου αιώνα, συχνά οι νέοι χαρακτηρίζονται από αδράνεια απέναντι σε κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Ωστόσο, για την επίτευξη ενός πιο πράσινου αύριο είναι αναγκαίο η νομοθετική προσέγγιση της κλιματικής αλλαγής και η συμπερίληψη και συμμετοχή των νέων στην λήψη αποφάσεων.

Η 45η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής (ΕΣΕ), έτσι, έχει ως στόχο να ‘’αγκαλιάσει’’ την νέα γενιά και να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη που θα ωθήσει τους μελλοντικούς πολίτες, τα νέα παιδιά, στην δημιουργία της δικής τους περιβαλλοντικής πολιτικής και στην υιοθέτηση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής. Όσον αφορά την ακαδημαϊκή διάσταση του συνεδρίου, μέσα από τον υγιή διάλογο, την επικοινωνία με καταξιωμένους ειδικούς και άλλες ενδοσυνεδριακές δράσεις όλοι θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν εις βάθος, χάρη στην αποτελεσματικότητα της δια βίου μάθησης, περίπλοκα θέματα που αφορούν παγκόσμια ζητήματα. Η 45η ΕΣΕ ευελπιστούμε να αποτελέσει έναν “Άνεμο Αλλαγής” ο οποίος θα εμφυσήσει στους συμμετέχοντες το πνεύμα της οικολογικής συνείδησης, της συνεργασίας και του ενεργού τρόπου ζωής.

Ενδοσυνεδριακά, με την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών -επαναχρησιμοποιούμενα, βιοδιασπώμενων ή ανακυκλώσιμων υλικά, ανακύκλωση, διαμοιρασμός των περισσευούμενων μερίδων φαγητού- σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε έμπρακτα την εφαρμογή της θεματικής του συνεδρίου σχετικά με την οικολογική δράση.

Απώτερος σκοπός του σωματείου, αλλά και του συνεδρίου !

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (ΕΚΝ) γενικότερα ως δίκτυο, αλλά και αυτό της Ελλάδας (ΕΚΝΕ), ειδικότερα, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ανεξάρτητων κομματικών και πολιτικών συμφερόντων, στοχεύει στην προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Μέσω των δράσεών του, αναπτύσσονται ο δημοκρατικός διάλογος, η κοινοβουλευτική συζήτηση σε διαπολιτισμικό επίπεδο και νέοι άνθρωποι εμπλουτίζουν τον εσωτερικό τους κόσμο με γνώσεις, αξίες και εμπειρίες! Παράλληλα, προωθείται η αξία του γόνιμου διαλόγου, του σεβασμού, της ετερότητας, της συνεργασίας και η ενθάρρυνση των νέων να ισχυροποιήσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Το συνέδριό μας προσθέτει στους προαναφερθείσες στόχους την πιο άμεση επαφή των νέων με καινοτομίες και ενέργειες φιλικές προς το περιβάλλον, την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και την συνειδητοποίηση του ρόλου όλων μας να συμβάλλουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Η Διοργανωτική Επιτροπή της 45ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος, με Επικεφαλής Διοργάνωσης (Head-Organisers) τους Carag Cayvenne Joseph, Βασιλακοπούλου Σπυριδούλα – Ίριδα και Βάγια Γεώργιο, εργάζεται αδιάκοπα τους τελευταίους 9 μήνες για την οργάνωση και υλοποίηση του Συνεδρίου, με πρωτεύοντα στόχο της να φέρει κοντά νέους από όλη την Ευρώπη σε πνεύμα ενότητας, ισότητας και σεβασμού της διαφορετικότητας.