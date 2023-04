JA Greece: Τα βραβεία της Μαθητικής Εμπορικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2023

Μέσα σε πλήθος κόσμου και σε κλίμα ενθουσιασμού απονεμήθηκαν την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 τα 3 βραβεία της Μαθητικής Εμπορικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2023 του Junior Achievement Greece. Οι 33 μαθητικές «start up» που συμμετείχαν, από Γυμνάσια και Λύκεια της Βόρειας Ελλάδας, κατέπληξαν το κοινό και την κριτική επιτροπή του JA Greece.

Η εμπορική έκθεση, που φιλοξενήθηκε στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος/διαγωνισμού «Εικονική Επιχείρηση – Company Program» το οποίο τελεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες «startuppers», που πούλησαν τα προϊόντα τους και έδωσαν συνεντεύξεις στην κριτική επιτροπή, έζησαν την ημέρα εκείνη σαν αληθινοί επιχειρηματίες μέσα σε έναν χώρο με αληθινά καταστήματα. «Ήταν μια εμπειρία που θα μου μείνει αξέχαστη σε όλη μου τη ζωή», δήλωσε η Σινέμ Χατζιμιλιατζίμ, μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου, από το μικρό Γυμνάσιο Σμίνθης Ξάνθης, στέλεχος της Εικονικής Επιχείρησης «Τα κράνα του βουνού». Οι ομάδες παρουσίασαν, στα περίπτερά τους, μια ευρύτατη γκάμα πολύ έξυπνων προϊόντων, από πρωτότυπα είδη υγιεινής διατροφής μέχρι τεχνολογικές καινοτομίες και υπηρεσίες που λύνουν οικολογικά και κοινωνικά προβλήματα.

Ποιες μαθητικές «start up» διακρίθηκαν στην Θεσσαλονίκη

Από τις 09:00 το πρωί, τα παιδιά, από Γενικά Λύκεια και Γυμνάσια, ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. και Ειδικά Σχολεία προσέλκυσαν εκατοντάδες πελάτες του εμπορικού κέντρου και κατάφεραν να πραγματοποιήσουν εντυπωσιακές πωλήσεις και εγγραφές στις καινοτόμες υπηρεσίες τους.

Στις 14:30, αφού ολοκληρώθηκαν οι συνεντεύξεις με την κριτική επιτροπή, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Τα βραβεία απένειμαν οι επίσημοι προσκεκλημένοι του JA Greece που έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό για την δουλειά των παιδιών και την θετική ενέργεια της εκδήλωσης.

Oι 3 νικήτριες Εικονικές Επιχειρήσεις είναι:

Βραβείο «Καλύτερο Περίπτερο»: «Seedlinks» – Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών

H «Seedlinks» εντυπωσίασε με τους καλαίσθητους πυλώνες στους οποίους καλλιεργούνται φυτά καθ’ ύψος, σε αντίθεση με τον συμβατικό τρόπο καλλιέργειας οριζόντια στο έδαφος. Οι πυλώνες απευθύνονται σε κατασκευαστές θερμοκηπίων, αγρότες, γεωργικές επιχειρήσεις αλλά και σε απλούς πολίτες που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους παραγωγή λαχανικών στο σπίτι τους.

Το βραβείο απένειμε η Χρυσή Ολυμπιονίκης, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, υπεύθυνη για την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, η οποία δήλωσε πολύ εντυπωσιασμένη από τις «επιχειρήσεις» των παιδιών και έδωσε θερμά συγχαρητήρια τους έφηβους «startuppers» και το JA Greece.

Bραβείο «Καινοτομία Προϊόντος/Υπηρεσίας»: «Top Harvest» – 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς

Η «Top Harvest» κατασκευάζει καλαίσθητα, ενεργειακά αυτόνομα και αυτοματοποιημένα μικρά θερμοκήπια για τις πόλεις, ιδανικά για την καλλιέργεια λαχανικών στην ταράτσα, στο μπαλκόνι ή άλλους χώρους με ηλιοφάνεια. Διατίθενται με προεγκατεστημένα ηλιακά πάνελ που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για το θερμοκήπιο καθώς και για τη φόρτιση ή τροφοδοσία μιας σειράς μικρών συσκευών και μπαταριών για τον κάτοχο του θερμοκηπίου.

Το βραβείο απένειμε ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Κούπκας, ο οποίος συνεχάρη τη νικήτρια ομάδα αλλά και όλα τα παιδιά δηλώνοντας με ενθουσιασμό ότι η αυτή ήταν η καλύτερη έκθεση που έχει πάει ποτέ.

Βραβείο «Προώθηση Προϊόντος/Υπηρεσίας»: «Isometricks» – Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η «Isometrics» δημιούργησε το Wizzle, ένα συναρπαστικό παιχνίδι σκέψης και δημιουργίας με μαθηματικό υπόβαθρο. Είναι μια συλλογή χρωματιστών ψηφίδων (πλακιδίων) που συνδέονται μεταξύ τους με ατελείωτες επιλογές δημιουργίας. Με όραμα τη δημιουργία μιας wizzle gaming κουλτούρας με την επαναφορά του παιχνιδιού στη ζωή όλων, οι μαθητές προσφέρουν μια διασκεδαστική και δημιουργική απασχόληση που εξάπτει τη φαντασία, καταπολεμά το άγχος και εξασκεί τον εγκέφαλο.

Το βραβείο απένειμαν μαζί 3 Inspirational Mentors του JA Greece, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ELVIAL και μέλος Δ.Σ. του ΣΕΒ, Ασημίνα Τζίκα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΛΤΑ – Delta Foods S.A. Χρήστος Τσόλκας, και η Δημοσιογράφος – Αρχισυντάκτρια Γραφείου Θεσσαλονίκης του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Σοφία Παπαδοπούλου. Tην εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Inspirational Mentor του JA Greece, Πρόεδρος του Ομίλου των Αττικών Εκδόσεων, Θεοχάρης Φιλιππόπουλος. Δείτε τους 70 Inspirational Mentors 2023 της Εικονικής Επιχείρησης -μεταξύ των οποίων είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως- στην πλατφόρμα της ψηφοφορίας του κοινού: https://jagreece.org/promovoting/inspirational-mentors-22-23/.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που αξιολόγησαν τις ομάδες στην Μαθητική Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης 2023 ήταν (με αλφαβητική σειρά): Ιωάννης Δάγκαρης – Agency Manager at NN Hellas, Κυριάκος Κελίδης, Purchasing Manager at Elpedison SA, Βασιλική Κούρα – Director, EY Business Consulting Leader in Nothern Greece, Αλέξανδρος Μηνάς – Principal Director at Accenture, Ιωάννα Μίγγου – Διευθύντρια Προϊοντικού Μάρκετινγκ της Εθνικής Τράπεζας & του Ομίλου, Άγγελος Μπεντούλης – Center Director του Mediterranean Cosmos, Άντυ Παναγιωτίδου – Marketing Team Leader, Mediterranean Cosmos,

Παναγιώτης Ροδινός – Προϊστάμενος Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Σαλπέας – Αναπληρωτής Διευθυντής, Διεύθυνση Προϊόντων ΜΜΕ & Δανείων Λιανικής της Εθνικής Τράπεζας, Αικατερίνη Σαρρή – Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας, ΠΑ.ΜΑΚ., Μιχάλης Τόκας – Μηχανικός Προστασίας Περιβάλλοντος Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Θεσσαλονίκης, Χαρίτα Φραγκούλη – Head of Retail & Online Sales Southern Europe, Middle East, Africa (SEMA), HP.

Ο διαγωνισμός της «Εικονικής Επιχείρησης 2023» συνεχίζεται

Μετά τις εμβληματικές Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης οι μαθητικές «εταιρείες» καταθέτουν το business plan στην υπεύθυνη του προγράμματος Εικονική Επιχείρηση Ιωάννα Κυπριώτη και μια νέα κριτική επιτροπή επιλέγει τις καλύτερες που θα διαγωνισθούν στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό του προγράμματος την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στον Πανελλαδικό Τελικό θα αναδειχθεί η ομάδα που θα κερδίσει έπαθλο 3.000 ευρώ και πληρωμένο τριήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του JA Europe/GEN-E 2023.

Μέχρι τις 30 Απριλίου ψηφίζει το κοινό για το Public Choice Award

Το Junior Achievement Greece δίνει ακόμα μια ευκαιρία για διάκριση τις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στην «Εικονική Επιχείρηση 2023». Από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου 2023 διεξάγεται διαδικτυακός διαγωνισμός για το καλύτερο commercial – διαφημιστικό βίντεο των Εικονικών Επιχειρήσεων 2023. Το κοινό ψηφίζει στην πλατφόρμα www.jagreece.org/promovoting και η ομάδα που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα κερδίσει το Public Choice Award που θα απονεμηθεί στον Πανελλαδικό Τελικό Διαγωνισμό στις 18 Μαΐου 2023.

Junior Achievement Greece

Το Junior Achievement Greece ιδρύθηκε το 2005 και είναι μέλος του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μαθητικής επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide που είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης. Η επίσημη ιστοσελίδα του JA Greece είναι www.jagreece.org.

Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες για το Public Choice Award και τον Μεγάλο Πανελλαδικό Τελικό!