3rd Greek International Women Awards (GIWA): Ξεκινά η ψηφοφορία του κοινού για τα διεθνή βραβεία

Η επιτροπή των Greek International Women Awards, ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της ψηφοφορίας του κοινού. Η διαδικασία ξεκινά 17 Μαίου 2023 και θα διαρκέσει μέχρι 31 Ιουλίου 2023.

204 Ελληνίδες από 15 χώρες παγκοσμίως μοιράστηκαν την ιστορία τους δηλώνοντας συμμετοχή στα Greek International Women Awards. Τώρα, οι γυναίκες που πέρασαν στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας των βραβείων, μπορούν να αναγνωριστούν και να επιβραβευτούν για την πορεία και το έργο τους με τη δική σας ψήφο.

Το κοινό μπορεί να τις γνωρίσει και να τις ψηφίσει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των βραβείων.

Οι φετινές υπό βράβευση κατηγορίες είναι: Οι υπό βράβευση κατηγορίες είναι: Τέχνες & Πολιτισμός (Arts and Culture), Επιχειρηματικότητα (Business and Entrepreneurship), Σχέδιο (Design), Εκπαίδευση και Ψυχολογία (Education & Psychology), Περιβάλλον & Βιωσιμότητα (Environment & Sustainability), Μόδα (Fashion), Οικονομικές Επιστήμες (Finance), Τουρισμός και Φιλοξενία (Hospitality), Νομική και Πολιτικές Επιστήμες (Law & Political Sciences), Μέσα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ (Media & Marketing Communications), Θετικές Επιστήμες και τεχνολογία (Science and Technology), Ναυτιλιακά (Shipping), Κοινωνική Ευθύνη (Social Responsibility), Αθλητισμός (Sports), Young Star Award (Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενων γυναικών).

Η εντυπωσιακή συμμετοχή στα βραβεία από γυναίκες εντός και εκτός συνόρων αποδεικνύει ότι οι Ελληνίδες ξεχωρίζουν παγκοσμίως για τις ικανότητες και το έργο τους.

Οι γυναίκες που συμμετείχαν σε κάθε κατηγορία έχουν περάσει από την διαδικασία εποπτείας και ελέγχου της αίτησης τους από την EY Greece και έχουν βαθμολογηθεί από την Κριτική Επιτροπή των βραβείων. Η κριτική επιτροπή των βραβείων αποτελείται από προσωπικότητες που έχουν ξεχωρίσει στον τομέα τους στην Ελλάδα και διεθνώς και αντιπροσωπεύουν τις αξίες των GIWA: αριστεία, εγκυρότητα, σεβασμός, παραγωγικότητα, υπευθυνότητα, διαφάνεια και ήθος.

Στη τελική φάση της διαδικασίας επιλογής της νικήτριας κάθε κατηγορίας η δύναμη είναι στα δικά σας χέρια.

Γνώρισε αυτές τις γυναίκες, πάρε έμπνευση, ψήφισε την καλύτερη και γίνε αρωγός της Ελληνίδας που διαπρέπει διεθνώς.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 21 Σεπτεμβρίου 2023 σε μία μοναδική τελετή απονομής βραβείων στο Ιδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού – Ελληνικός Κόσμος.