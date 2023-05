Η Samsung παρουσιάζει στην παγκόσμια αγορά τη σειρά έξυπνων οθονών για το 2023

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε σήμερα την παγκόσμια κυκλοφορία ολόκληρης της σειράς Smart Monitor για το 2023[1]. Οι νέες έξυπνες οθόνες M8, και M5 (Όνομα μοντέλων: M80C, M50C) της Samsung επιτρέπουν στους χρήστες να προσαρμόζουν την οθόνη τους στο μοναδικό στυλ και τις ανάγκες τους, καθώς παρακολουθούν, παίζουν και εργάζονται.

«Ανεβάζουμε τον πήχη στις έξυπνες οθόνες παγκοσμίως, με τη νέα μας σειρά οθονών και ειδικά το βελτιωμένο μοντέλο μας M8», δήλωσε ο Hoon Chung, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Μέσα από μία μόνο οθόνη, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν ψυχαγωγία και gaming, παραγωγικότητα, σχεδιασμό και εξατομικευμένη άνεση».

Κομψά σχέδια για κάθε στυλ και χώρο

Ολόκληρη η σειρά αποτελείται από εννέα ευέλικτες οθόνες για να καλύψει τις ανάγκες και το στυλ όλων των χρηστών. Οι έξυπνες οθόνες M8 και M5 διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων και μεγεθών. Το M8 είναι διαθέσιμο σε 32 ίντσες, ενώ το M5 διατίθεται σε 32 και 27 ίντσες. Το M8 με ανάλυση UHD και φωτεινότητα 400 nit είναι διαθέσιμο σε Warm White απόχρωση ενώ το M5 με ανάλυση Full HD σε κομψό μαύρο ή λευκό χρώμα.

Το M8 έρχεται με το νέο Iconic Slim Design και είναι εξαιρετικά λεπτό, με διάμετρο 11,39 mm στο πιο λεπτό σημείο της οθόνης. Στο πίσω μέρος έχει εφαρμοστεί ένα οργανικό, κομψό σχέδιο ψαροκόκκαλου, που αναβαθμίζει την εμφάνιση της οθόνης και του δωματίου που θα τοποθετηθεί. Η βάση ρυθμιζόμενου ύψους με υποστήριξη κλίσης βοηθά τους χρήστες που διαθέτουν την οθόνη M8 να προσαρμόζουν τη γωνία όποτε επιθυμούν, με σχεδιασμό που βοηθά ώστε να μην υπάρχει ακαταστασία. Η οθόνη μπορεί επίσης να περιστρέφεται κατά 90 μοίρες, μειώνοντας την κούραση που προκαλείται όταν οι χρήστες κάνουν scroll down μεγάλα αρχεία.

Οθόνη που επαναπροσδιορίζει την έξυπνη ψυχαγωγία

Το μοντέλο 2023 Smart Monitor M8 έχει λάβει πολλαπλές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις χαρακτηριστικών από την προηγούμενη γενιά. Χάρη στην ανάλυση 4K, το HDR 10+[2] και τη φωτεινότητα 400 nit, το M8 παρέχει λαμπερές, ζωντανές εικόνες, προσφέροντας την καλύτερη έξυπνη ψυχαγωγία σε μια οθόνη. Οι χρήστες της οθόνης M8 μπορούν να απολαμβάνουν εύκολη πρόσβαση στο Samsung Gaming Hub[3], την πλατφόρμα ροής all-in-one, καθώς και στο Smart Hub για υπηρεσίες όπως το Prime Video, το Netflix και το YouTube. Η οθόνη υποστηρίζει, επίσης, χρωματική κάλυψη έως και 99% sRGB χρωματικής γκάμας, παρέχοντας σε σχεδιαστές και δημιουργούς ζωντανό περιεχόμενο με λαμπερά χρώματα.

Αναβαθμισμένες οθόνες για μέγιστη παραγωγικότητα

Η σειρά του 2023 έχει βελτιωθεί για να κάνει την απομακρυσμένη εργασία απρόσκοπτη και αβίαστη. Ο χώρος εργασίας χωρίς υπολογιστή επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω ασύρματης σύνδεσης και mirroring σε υπολογιστές. Το M8 διαθέτει μαγνητική και αφαιρούμενη κάμερα, ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδέονται ασύρματα χωρίς να απαιτείται να αγοράσουν κάτι έξτρα. Η κάμερα SlimFit[4] υποστηρίζει ανάλυση FHD και δυνατότητες τηλεδιάσκεψης. Οι χρήστες μπορούν πλέον να συνδέονται με το Google Meet και άλλες εφαρμογές, ενώ αξιοποιούν τις δυνατότητες Auto Framing[5] για πιο αποτελεσματικές διαδικτυακές συναντήσεις. Επιπλέον, η πολλαπλή προβολή (Multi View) έχει αναβαθμιστεί και τώρα επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το Microsoft 365 και την εφαρμογή Browser σε λειτουργία πλήρους οθόνης (Full screen) για να μην χρειάζεται να κάνουν εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών[6].

Για τη βελτίωση της διεπαφής όλων των μοντέλων της σειράς Smart Monitor 2023, η λειτουργία ελέγχου ποντικιού και πληκτρολογίου έχει προστεθεί σε πολλές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των SmartThings και Smart Hub. Οι χρήστες μπορούν πλέον να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο, ενώ εξερευνούν το αγαπημένο τους περιεχόμενο χωρίς να χρειάζονται τηλεχειριστήριο.

Οθόνες επόμενου επιπέδου με νέες εξατομικευμένες δυνατότητες

Οι χρήστες μπορούν εύκολα να ελέγχουν όλες τις οικιακές τους συσκευές IoT από μία μόνο οθόνη χάρη στο ενσωματωμένο IoT Hub, που υποστηρίζει Zigbee και Thread[7]. Το M8 περιλαμβάνει ενσωματωμένους βοηθούς φωνής, συμπεριλαμβανομένων των Bixby και Amazon Alexa[8], που επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν την οθόνη με τη φωνή τους. Επίσης, υποστηρίζεται λειτουργία φωνής μακριά από το πεδίο (Far Field Voice) με ενσωματωμένο μικρόφωνο, επιτρέποντας στους χρήστες να μιλούν απευθείας στην οθόνη.

Η νέα λειτουργία «Το περιεχόμενό μου» (My Content), που είναι πλέον διαθέσιμη στη σειρά Smart Monitor 2023, επιτρέπει στους χρήστες να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες. Όταν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και ανιχνεύει ένα εγγεγραμμένο smartphone μέσω Bluetooth Low Energy (BLE), μπορεί να εμφανίσει τις φωτογραφίες του χρήστη, τον καιρό και πολλά άλλα με μια ματιά. Η οθόνη επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής όταν το smartphone βρίσκεται εκτός εμβέλειας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλα M80C M50C Οθόνη Μέγεθος οθόνης 32” 32”, 27” Flat / Curved Flat Αναλογία απεικόνισης 16:9 Ανάλυση 3,840 x 2,160 (UHD) 1,920 x 1,080 (FHD) Φωτεινότητα (Τυπική τιμή) 400 cd/㎡ 250 cd/㎡ HDR Ναι (HDR 10+) Ναι (HDR 10) Ρυθμός ανανέωσης 60Hz Χρόνος απόκρισης 4ms (GtG) Αναλογία αντίθεσης 3,000:1 (Τυπική τιμή) Έξυπνες λειτουργίες Smart Feature VOD (Netflix, Youtube, etc), Gaming Hub, Workspace, My Contents Mobile Σύνδεση, Video Communication (Google Meet) Φωνητικός Βοηθός Ναι (Far Field Voice) – IoT Hub O (Ενσωματωμένο, Zigbee/Thread) O (Υποστήριξη Dongle) Multi View 2 οθόνες (Full screen) 2 οθόνες Σχεδιασμός Iconic Slim Design O – Χρώμα Warm White / Sunset Pink / Daylight Blue / Spring Green Black / White Τύπος Stand HAS / Pivot / Tilt Απλό Βάση τοίχου 100×100 Eye Care Adaptive Picture O O Λειτουργίες Eye Saver / Flicker Free O O Διεπαφή Συνδεσιμότητα 1 HDMI (2.0) / 2 USB-A / 1 USB-C (65W) 2 HDMI (1.4) / 2 USB-A Μικρόφωνο 5W x 2 Κάμερα Συμπεριλαμβάνεται στο κουτί (Slim Fit κάμερα) Συμβατό Τηλεχειριστήριο Συμπεριλαμβάνεται στο κουτί (USB-C φόρτιση)

[1] Οι ημερομηνίες λανσαρίσματος διαφέρουν ανά περιοχή.

[2] Τα μοντέλα M7 και M5 υποστηρίζουν HDR10.

[3] Το Samsung Gaming Hub είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες: Βραζιλία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κορέα, Ισπανία, Η.Β. και Η.Π.Α. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα παιχνίδια cloud είναι προσβάσιμα μέσω του Samsung Smart Hub. Η διαθεσιμότητα υπηρεσιών και περιεχομένου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τους συνεργάτες.

[4] Η κάμερα περιλαμβάνεται στο M8. Για M7 και M5, η κάμερα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

[5] Οι λειτουργίες Auto Framing δεν λειτουργούν όταν υπάρχει σύνδεση σε υπολογιστή και λειτουργούν μόνο όταν χρησιμοποιείται η ενσωματωμένη εφαρμογή.

[6] Η πολλαπλή προβολή σε full screen υποστηρίζεται με τα M8 και M7.

[7] Τα M7 και M5 απαιτούν ένα dongle για το Zigbee.

[8] Το Bixby υποστηρίζει 9 γλώσσες: EN (US/GB/IN), KR, GE, FR, IT, ES, PT (BR). Η Amazon Alexa υποστηρίζει 13 γλώσσες: EN (US/GB/IN/AU), DE, ES (ES/US/MX), FR (FR/CA), IT, PT (BR), HI.