Το EUC μεταξύ των κορυφαίων 201+ πανεπιστημίων στον κόσμο στo Industry, Innovation and Infrastructure των Times Higher Education Impact Rankings 2023

Για τέταρτη συνεχή χρονιά το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 201+ πανεπιστημίων στον κόσμο στην αξιολόγηση του 2023 των Times Higher Education Impact Rankings σε σχέση με τους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs): Industry, Innovation and Infrastructure.

Το Times Higher Education Impact Rankings αξιολογεί τα πανεπιστήμια σε ετήσια βάση σε μια σειρά κατηγοριών βάσει των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν τεθεί από τον ΟΗΕ μέχρι το 2030. Δεδομένου ότι η δέσμευση για βιωσιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για τα παγκόσμια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η κατάταξη αυτή υπογραμμίζει τις κοινωνικές δράσεις των πανεπιστημίων σε όλα τα επίπεδα – στην πανεπιστημιούπολη, στο τοπικό τους περιβάλλον και πέρα από αυτό.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαπρέπει σταθερά στη κατηγορία Industry, Innovation and Infrastructure για τις επιδόσεις του στην έρευνα στην καινοτομία, την κοινωνική προσφορά του στη βιομηχανία, και στη δημιουργία εταιρειών spin-off.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέρος του Galileo Global Education, του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου της Ευρώπης με ένα δίκτυο 54 ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί η πιο προηγμένη Ιατρική Σχολή στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και διαθέτει μια ολοκληρωμένη επιλογή σπουδών στους τομείς της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής και των Επιστημών Υγείας. Το 2022, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτούργησε παράρτημα της Ιατρικής Σχολής του στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, το οποίο είναι πλήρως διαπιστευμένο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης (WFME).