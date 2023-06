Η νέα καμπάνια της KRAFT Paints «Μίλα Μου Με Χρώμα»

Η νέα καμπάνια της KRAFT Paints με τίτλο «Μίλα Μου Με Χρώμα»/ «Talk to me in color», που είναι ήδη στον αέρα με εμπνευσμένο τηλεοπτικό σποτ, εστιάζει στη δύναμη του συναισθήματος, της ψυχολογίας και της διάθεσης, όταν επιλέγουμε χρώμα για τον προσωπικό μας χώρο, όπως έχει ερευνηθεί κι επιστημονικά. Η καινούρια παλέτα με τις 24 νέες αποχρώσεις της καμπάνιας και του Color Trends Magazine 2023 σχεδιάστηκε σε 6 θεματικές (νοσταλγία, ενσυναίσθηση, ηρεμία, αίσθηση, ισορροπία, αφή) με σκοπό να μεταμορφώσει το χώρο μας σύμφωνα με τον αυθεντικό συναισθηματικό μας κόσμο, την αληθινή πλευρά του εαυτού μας και την ενίσχυση της ψυχικής μας ευεξίας μέσα στο σπίτι. Η νέα καμπάνια της KRAFT Paints φανερώνει για άλλη μια φορά την ευαισθησία και κατανόηση της εταιρείας σε επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα.

Η ιστορία του τηλεοπτικού σποτ διαδραματίζεται με φόντο τους τοίχους ενός διαμερίσματος και προβάλλει τη ζωή μιας νέας γυναίκας και τις εμπειρίες της μέσα στο σπίτι, το μέρος συναισθηματικής έκφρασης όπου εκτυλίσσεται η ζωή της. Τα χρώματα του τοίχου αλλάζουν διαδοχικά και ακολουθούν αυτό το ταξίδι για να αναδείξουν πώς το χρώμα επηρεάζει την ψυχική μας ευεξία και αντικατοπτρίζει τον εσωτερικό μας κόσμο. Στόχος της καμπάνιας είναι να συνδέσει το χρώμα με τα συναισθήματα. Η συνειδητοποίηση των συναισθημάτων μας δίνει μια πιο ξεκάθαρη αίσθηση του ποιοι πραγματικά είμαστε και ιδανικό μέρος για να εκφραστούμε είναι συνήθως στο σπίτι, όπου νιώθουμε πιο ασφαλείς.

Κάθε απόχρωση κρύβει μέσα της μια διαφορετική δυναμική, μια συναισθηματική φόρτιση, ένα μήνυμα, ενώ ξυπνά αναμνήσεις, χαρές, λύπες, φόβους, συνειρμούς, ενέργειες – μιλάει στην καρδιά. Κάθε χρώμα που επιλέγουμε φανερώνει και μια πτυχή του χαρακτήρα μας, γι’ αυτό και είναι σημαντικό για την ευεξία, ηρεμία και χαλάρωση στον προσωπικό μας χώρο. Αναζητούμε χρωματικούς συνδυασμούς με στόχο την εσωτερική ισορροπία, τη συναισθηματική ασφάλεια μέσα στο καταφύγιό μας, μακριά από τη ρουτίνα και το άγχος της δύσκολής καθημερινότητας. Η διακόσμηση με χρώμα δεν είναι μόνο στυλ, μόδα και trend για το τέλειο σπίτι, αλλά καταρχάς εμείς οι ίδιοι που επιλέγουμε χρώμα συναφές με τη διάθεση, το συναίσθημα, την καρδιά μας!

Δείτε ολόκληρο το βίντεο της καμπάνια της KRAFT Paints:

