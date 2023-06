Γιορτάζοντας 100 χρόνια λειτουργίας του Aμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στην πρώτη κοινή τελετή αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών

Ιστορικής σημασίας ήταν φέτος η τελετή αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο Alba Graduate Business School και στο Deree School of Graduate and Professional Education – The American College of Greece, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μετεγκατάσταση του Κολλεγίου στην Αθήνα το 1923, μετά την Καταστροφή της Σμύρνης και τη συνεπακόλουθη καταστροφή του σχολείου το 1922.

Φέτος, η κοινότητα των αποφοίτων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, που αριθμεί πλέον περισσότερα από 65.000 μέλη παγκοσμίως, μεγάλωσε ακόμα περισσότερο υποδεχόμενη 312 μεταπτυχιακούς που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδές τους.

Στον χαιρετισμό του κατά την Τελετή της 23ης Ιουνίου, ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Δρ David G. Horner, τόνισε τη σημασία των πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης του Δημοτικού Σχολείου Pierce και της επίσημης αναγνώρισης και διαπίστευσης του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Ελλάδας ως global campus στην Κοινοπολιτεία της Μασαχουσέτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Δρ Horner αναφέρθηκε επίσης και στις δύο «πρωτιές» της φετινής χρονιάς. Πρόκειται για την κοινή τελετή αποφοίτησης του Alba Graduate Business School και της μεταπτυχιακής Σχολής του Deree, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του Κολλεγίου, καθώς και για το γεγονός ότι οι φετινοί απόφοιτοι είναι οι πρώτοι που λαμβάνουν το πτυχίο τους από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος, αφού εκπλήρωσαν τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Ο Πρύτανης του Alba Graduate Business School, Δρ Κώστας Αξάρλογλου, και η Πρύτανης του Deree School of Graduate and Professional Education, Δρ Αρετή Κρέπαπα, παρουσίασαν με τη βοήθεια του Chief Academic Advisor, Jay Samons, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έλαβαν το Highest Achievement Award.

Ως είθισται, ακολούθησε η απονομή τιμητικών τίτλων. Οι τέσσερις φετινοί αποδέκτες, αποτελούν παράδειγμα προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας και κοινωνικής προσφοράς, των οποίων η αταλάντευτη αφοσίωση, άοκνες προσπάθειες και το ακλόνητο πνεύμα έχουν βελτιώσει ουσιαστικά τις ζωές όλων μας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Albert Bourla, ο οποίος υιοθέτησε μία καινοτόμα προσέγγιση που οδήγησε στην επαναστατική κυκλοφορία ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου κατά του κορονοϊού, εντός μόλις 8 μηνών, ενώ ένα χρόνο αργότερα, το ίδιο αστραπιαία, η Pfizer κυκλοφόρησε την πρώτη θεραπεία για τον κορονοϊό σε μορφή χαπιού, εγκεκριμένη από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων.

Η παγκοσμίου φήμης και πολυβραβευμένη λογοτέχνης, Margaret Atwood, γνωστή για το μυθιστόρημά της The Handmaid’s Tale, μια πολυσχιδής προσωπικότητα που αδιαφορεί για τις «ταμπέλες» και μέσα από την δουλειά της μιλάει για κοινωνίες γεμάτες μισογυνισμό, καταπίεση και περιβαλλοντικό όλεθρο.

Ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια James E. Ryan κορυφαίος εμπειρογνώμονας σε θέματα δικαίου και εκπαίδευσης, έθεσε σε νέες βάσεις το μέλλον του πανεπιστημίου, αξιοποιώντας χορηγίες ύψους άνω των 4 δις δολαρίων.

Τέλος, ο Ιδρυτής, Πρόεδρος και Επικεφαλής Επενδύσεων John Calamos, παρασημοφορημένος βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και τιμημένος με τον Διακεκριμένο Σταυρό Ιπτάμενων, είναι γνωστός για τα καινοτόμα προϊόντα που δημιούργησε, στον κλάδο της διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου σε ασταθείς καιρούς, καθώς και για την ενεργό φιλανθρωπική του δράση μέσα από την οποία ενισχύει εκπαιδευτικά ιδρύματα και ελληνικά σωματεία, όπως το Εθνικό Μουσείο Ελληνισμού.

Προτού οι φοιτητές πετάξουν τα καπέλα τους με φόντο τα πυροτεχνήματα στον ουρανό της Αγίας Παρασκευής, οι φοιτητές Jo Piagalis από το Deree και Τάσος Δάσκας από το Alba, που αποφοίτησαν με την υψηλότερη βαθμολογία, εκφώνησαν τον αποχαιρετιστήριο λόγο τους, εμψυχώνοντας τους μελλοντικούς “game changers” να συνεχίσουν στο μονοπάτι της επιτυχίας που έχουν χαράξει, ανακαλύπτοντας το δικό τους ξεχωριστό για τον καθένα τρόπο και να προσφέρουν στην κοινωνία κάνοντας πράξεις που θα κάνουν τον τόπο μας καλύτερο.