Champs Go Camps, powered by Campeόn: Το απόλυτο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τις Ακαδημίες των παιδιών του Τρίτωνα

Το πρότυπο κατασκηνωτικό πρόγραμμα Champs Go Camps, powered by Campeόn γέμισε με χαμόγελα τους μικρούς φίλους του μπάσκετ, της ομάδας του Τρίτωνα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 2 εβδομάδων κατασκήνωσης, το οποίο πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 30 Ιουνίου, στο Sportcamp Kids στο Λουτράκι, και απευθύνεται στα παιδιά των Ακαδημιών της ομάδας, ηλικίας 7-16 ετών. Η χορηγία της Campeόn Gaming, στην ομάδα του Τρίτωνα και τις Ακαδημίες των παιδιών της ομάδας για το 2023, ενέπνευσε τη δημιουργία του προγράμματος Champs Go Camps, powered by Campeόn.

Η Campeόn Gaming ανέλαβε τον σχεδιασμό του προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν 75 παιδιά, και το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ομάδα του Τρίτωνα, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την πολυετή εμπειρία της Κατασκήνωσης Sportcamp Kids στο Λουτράκι, της πρώτης αθλητικής παιδικής κατασκήνωσης, στην Ελλάδα, για τη φιλοξενία των παιδιών.

Η πρώτη εβδομάδα του προγράμματος είναι αφιερωμένη στο μπάσκετ, με προπονήσεις από έμπειρους προπονητές και έναν επικεφαλής προπονητή, ενώ πραγματοποιήθηκαν ειδικά διαμορφωμένα workshops συναισθηματικής ενδυνάμωσης, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μικρών αθλητών, που συμμετείχαν.

Η δεύτερη εβδομάδα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να συμμετάσχουν στο πρότυπο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, απολαμβάνοντας την απόλυτη κατασκηνωτική εμπειρία, μέσα από κολύμβηση, καλλιτεχνικά προγράμματα, βραδιές ψυχαγωγίας και εκπαίδευση σε μοναδικές και αγαπημένες δραστηριότητες.

Μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά αναπτύσσουν αρχικά τις δεξιότητές τους στο μπάσκετ και καλλιεργούν το πάθος τους για τον αθλητισμό, καθώς επίσης, αναπτύσσουν δεσμούς φιλίας, ενδυναμώνουν τις δεξιότητές τους, όπως η ομαδικότητα, η πειθαρχία και η αποφασιστικότητα, ενώ απολαμβάνουν τη ξεγνοιασιά των καλοκαιριών διακοπών.

Την Τρίτη 20 Ιουνίου, η ομάδα της Campeόn Gaming βρέθηκε στους χώρους της κατασκήνωσης, για να καλωσορίσει τα παιδιά στο πρόγραμμα, και δίνοντάς τους ένα ειδικά διαμορφωμένα δώρο, για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και το υπόλοιπο καλοκαίρι. Η ημέρα απογειώθηκε με τη συμμετοχή της ομάδας της Campeόn Gaming σε έναν φιλικό αγώνα με τα μεγαλύτερα παιδιά των Ακαδημιών της ομάδας του Τρίτωνα, απολαμβάνοντας έτσι, την εμπειρία του αγώνα μαζί τους.

Όπως σημείωσε ο Μαρίνος Σιαπάνης, CEO & Co-Founder της Campeόn Gaming: “Στηρίζουμε τον αθλητισμό ως αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού μας, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα γενιά, που είναι το αύριο. Συγκεντρώνοντας έμπειρους προπονητές και ενθουσιώδεις νεαρούς αθλητές, εμπνέουμε και ενδυναμώνουμε την επόμενη γενιά παικτών μπάσκετ, βοηθώντας τους να χτίσουν αυτοπεποίθηση, ανθεκτικότητα και συνεργασία. Επίσης, μέσα από workshops, καλλιεργούμε την ομαδικότητα, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό στις ομάδες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια εμπειρία που θα διαμορφώσει τη ζωή τους, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου”.