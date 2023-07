Πρόγραμμα Cosmopolis Festival 2023

To Cosmopolis Festival, μια διοργάνωση-σταθμός για την Καβάλα, τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τη χώρα συνολικά, είναι έτοιμο να επιστρέψει για 16η φορά. Από τα τέλη Ιουλίου, η πόλη της Καβάλας θα φορέσει τα γιορτινά της και θα αποδείξει για άλλη μια φορά ότι διατηρεί αναλλοίωτη την ταυτότητά της ως σταυροδρόμι πολιτισμών και λαών.

Η φετινή εκδοχή του Cosmopolis είναι ιδιαίτερα ανανεωμένη, φιλόδοξη και προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις έχοντας ως στόχο την προώθηση και προβολή της μουσικής και των τεχνών σε ένα αρμονικά διασυνδεδεμένο πλαίσιο. Εντός αυτού του πλαισίου καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους μέσω άριστα οργανωμένων υποδομών και συνθηκών και έχοντας ως θεμελιώδη αρχή την αλληλεπίδραση με το κοινό. Ο χαρακτήρας όλων των δράσεων του φεστιβάλ είναι πολυεπίπεδα συμπεριληπτικός και έχεις ως στόχο την κινητοποίηση και παρότρυνση για ενεργή συμμετοχή όλων των ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων της Καβάλας, αλλά και όλων των ανθρώπων που σχεδιάζουν να επισκεφθούν την πόλη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του φεστιβάλ.

Το φετινό πρόγραμμα του Cosmopolis χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες:

CosmoWorld I (25-30 Ιουλίου) CosmoHome (Πέμπτες 03-10-17 Αυγούστου) CosmoWorld II (23-30 Αυγούστου)

1η ενότητα: CosmoWorld I (25-30 Ιουλίου)

Τοποθεσία: Χερσόνησος της Παναγίας στην Παλιά Πόλη της Καβάλας.

Το highlight της κάθε βραδιάς του CosmoWorld είναι οι συναυλίες του, οι οποίες θα λάβουν χώρα σε μία εντυπωσιακή και πρωτοφανούς μεγέθους για τα δεδομένα της πόλης σκηνή στην καρδιά της Παλιάς Πόλης και πιο συγκεκριμένα στην Πλατεία του Μεχμέτ Αλή, εκεί όπου απλώνεται μπροστά στους παρευρισκόμενους, όλη η πόλη της Καβάλας και που αποτελεί και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης.

Η έναρξη του φετινού Cosmopolis θα γίνει στις 25 Ιουλίου και στη σκηνή θα βρεθεί η μοναδική Άλκηστις Πρωτοψάλτη, έτοιμη να μας συνεπάρει όλους με μία συναυλία «Έξω καρδιά!». Το ρεπερτόριό της, η συγκλονιστική φωνή της και η αξεπέραστη ενέργειά της πάνω στη σκηνή, είναι τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν μία από τις πιο διαχρονικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής.

Στις 26 Ιουλίου το κοινό του φεστιβάλ θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη σύμπραξη τριών ξεχωριστών καλλιτεχνών της διεθνούς ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής: του Ιταλού Undercatt, ο οποίος έχει παίξει σε μερικά από τα πιο κορυφαία events ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως όπως το TomorrowLand, του Ισπανού Shall Ocin που είναι διάσημους για του πρωτοποριακούς τρόπους με τους οποίους οδηγεί τη μουσική του σε νέα και ανεξερεύνητα επίπεδα, και του Έλληνα DJ και παραγωγού, ιδρυτή του Bloque Festival, Jorgio Kioris.

Την επόμενη ημέρα, στις 27 Ιουλίου, η καβαλιώτισσα Σοφία Νεοχωρίτου και οι Istanbul Ensemble υπόσχονται να μας παρασύρουν ένα ταξίδι πλούσιας πολιτιστικής έκφρασης, εξερευνώντας τους ηχητικούς κόσμους των παραδόσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας, παντρεύοντας έντεχνα στοιχεία της μουσικής από Ανατολή και Δύση.

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου, τα σοκάκια της Παλιάς Πόλης θα πλημμυρίσουν από τα ηχοχρώματα της μοναδικής Asmaa Hamzaoui και των BnatTimbouktou από το Μαρόκο. Τα ευαγγελιστικά blues της ερήμου συναντούν την παράδοση Gnawa και μαζί δημιουργούν νέους μουσικούς δρόμους, περνώντας το μήνυμα της ισότητας και του σεβασμού των αρχαίων παραδόσεων και των πνευματικών πρακτικών.

Την επόμενη μέρα και πιο συγκεκριμένα στις 29 Ιουλίου, οι ΤΑΒΑΝΚΑ από το Πράσινο Ακρωτήριο προσγειώνονται στην Καβάλα, φέρνουν μαζί τους ένα εκρηκτικό μείγμα παραδοσιακής μουσικής funaná συνδυασμένη με τζαζ και ποπ και υπόσχονται να μας παρασύρουν σε μια χορευτική και εορταστική βραδιάς ξεγνοιασιάς.

Το συναυλιακό πρόγραμμα του Ιουλίου ολοκληρώνεται με τη συναυλία των Locomondo την Κυριακή 30 Ιουλίου. Φέτος οι Locomondo γιορτάζουν 20 χρόνια συναυλιών σε Ελλάδα και Ευρώπη και μας προσκαλούν όλους σε μια γιορτή υπό τους ήχους της reggae, της ska, της latin, της rock και των ελληνικών παραδοσιακών ρυθμών.

Την ίδια περίοδο (25-30 Ιουλίου) η Παλιά Πόλη θα πλημμυρίσει από εντυπωσιακές παράλληλες δράσεις και δρώμενα.

Αρχικά, το καθιερωμένο ήδη εδώ και τέσσερα χρόνια CosmoLights, επιστρέφει πιο φιλόδοξο και ανανεωμένο από ποτέ! Καλλιτέχνες και φοιτητές εικαστικών τεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μεταμορφώσουν το αστικό τοπίο της Καβάλας, μέσω της τεχνικής του projection mapping. Η φετινή διοργάνωση θα είναι αφιερωμένη σε διάσημους ζωγράφους και έργα τους, με θέμα “The Art of Light from Caravaggio to Van Gogh and more”.

Στην είσοδο της Παλιάς Πόλης και συγκεκριμένα στην αυλή του 5ου Γυμνασίου θα προβληθούν τα έργα της συνεργασίας μαθητών της πόλης και του Cosmopolis στο πρότζεκτ με τίτλο “Κάθε κτίριο μια ιστορία στην πόλη”. Μια δράση συνεργασίας με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση που ευχόμαστε να αποτελέσει θεσμό και να συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, στο παρκάκι στην ανηφόρα της Θεοδώρου Πουλίδου θα λάβουν χώρα δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια για παιδιά εμπνευσμένα από τις φιλοξενούμενες χώρες, ενώ το βράδυ κάθε ημέρας θα λειτουργήσει στον ίδιο χώρο θερινό σινεμά αφιερωμένο στις “Γυναίκες του Κόσμου” Συναρπαστικές προβολές ταινιών θα μας ταξιδέψουν στη Χιλή, τη Γαλλία, την Τουρκία, το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και την Ιαπωνία και θα μας παρουσιάσουν ιστορίες με κεντρική θεματολογία τη γυναίκα και τη θέση της στις κοινωνίες του κόσμου.

Ανηφορίζοντας τον κεντρικό δρόμο της Παλιάς Πόλης, οι επισκέπτες θα συναντήσουν τη σκηνή χορού του φεστιβάλ, που θα αγκαλιάσει φέτος όλα τα είδη χορού με τη συμμετοχή δεκάδων ομάδων χορού από όλη την Ελλάδα που υπόσχονται να μας παρασύρουν σε μία ξέφρενη χορευτική γιορτή.

Παράλληλα, η οδός Θεοδώρου Πουλίδου θα πλημμυρίσει από διασκεδαστές του δρόμου οι οποίοι θα ψυχαγωγούν το κοινό και θα δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια, ζωντάνια και δημιουργικότητα.

Ακόμη, μια υπαίθρια αγορά με μικροπωλητές όλων των ειδών θα έρθει να στηθεί στην καρδιά του φεστιβάλ εμπλουτίζοντας την οδό Πουλίδου με ποικίλα προϊόντα, γεύσεις και αρώματα δίνοντας μια μοναδική φεστιβαλική απόχρωση.

Στην κυκλική πλατεία πλησίον του αγάλματος του Μεχμέτ Αλή θα λειτουργήσει το ελληνικό καφενείο από τις 27 έως και τις 30 Ιουλίου όπου τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι θα δίνουν το παρόν παρουσιάζοντας τοπικά εδέσματα και ποτά και θα κλείνουν τις δράσεις κάθε ημέρας με ξέφρενα παραδοσιακά γλέντια.

Όλο αυτό το διάστημα (26-30 Ιουλίου) θα λειτουργήσει και η “κουζίνα” του Cosmopolis Festival, ανανεωμένη και απόλυτα προσαρμοσμένη στις φεστιβαλικές απαιτήσεις και ανάγκες.

Στο τέρμα της χερσονήσου της Παλιάς Πόλης, στην αυλή του 7ου Δημοτικού, στον Φάρο της Παναγίας θα φιλοξενηθούν και φέτος μια σειρά από καλλιτεχνικά εργαστήρια και εκθέσεις που θα απευθύνονται τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Μεταξύ άλλων, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει εκθέσεις φωτογραφιών καθώς και εργαστήρια κοσμημάτων, αφρικανικών μασκών (εξερευνώντας την έννοια της ισότητας των φύλων), βιτρώ και κεραμικής.

Από τις 27 ως τις 30 Ιουνίου, θα λάβει χώρα στην Παλιά Μουσική (Τζαμί Χαλίλ Μπέη) η δράση Oceana, μία σημαντική εμπειρία εμβύθισης, αλληλεπίδρασης και βαθύτερης κατανόησης της αόρατης υποθαλάσσιας ζωής. Οι συντελεστές της δράσης Oceana θα μας μυήσουν στην ιερή σημαντικότητα της ισορροπίας της υδρόβιας ζωής, προσεγγίζοντάς την πολυεπίπεδα, με δράσεις περιβαλλοντικές, καλλιτεχνικές, επιστημονικές, ψυχολογικές και εκπαιδευτικές.

Τέλος, τα απογεύματα του φεστιβάλ θα γεμίζουν με τα καλοκαιρινά αθλήματα beach volley και beach tennis. Οι λάτρεις των sports θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν το Cosmopolis tournament στην παραλία πίσω από τον Λιμενοβραχίονα.

2η ενότητα: CosmoHome (03-10-17 Αυγούστου)

Τοποθεσία: Γειτονιές της Παναγίας (Παλιά Πόλη), γειτονιές της πόλης και χωριά του Δήμου.

H ενότητα του CosmoHome επανέρχεται τις τρεις πρώτες Πέμπτες του Αυγούστου, και υποδέχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά μουσικούς με δύο συναυλίες στις συνοικίες της Παναγίας, μία συναυλία στα χωριά του Δήμου (Φίλιπποι, Παλιά Καβάλα και Αμυγδαλεώνας), και από φέτος και σε άλλες όμορφες συνοικίες της πόλης μας (Δασάκι Παναγούδας, Ναυτικό Μουσείο, Άγιος Κωνσταντίνος). Δεκατέσσερις μουσικές εκδηλώσεις στοχεύουν να αναδείξουν νέους καλλιτέχνες με ιδιαίτερο ηχόχρωμα και ταυτόχρονα να συμπεριλάβουν γειτονιές και οικισμούς στα καλλιτεχνικά δρώμενα του Δήμου, προβάλλοντας την απαράμιλλη ομορφιά του.

3η ενότητα: CosmoWorld II (22-30 Αυγούστου)

Τοποθεσία: Κεντρική Πλατεία Καβάλας – Δημοτικό Στάδιο “Ανθή Καραγιάννη”

Οι δράσεις ολοκληρώνονται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Αυτή τη φορά η κεντρική σκηνή του φεστιβάλ μεταφέρεται στο κέντρο της πόλης και θα φιλοξενήσει αποκλειστικά μουσικά και χορευτικά σχήματα. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας έχει τον πρώτο λόγο, που σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Cosmopolis προσκαλεί στις 22 Αυγούστου το κοινό στο πρώτο Summer Shopping Night. Η Josephine θα κλείσει εντυπωσιακά τη βραδιά, η οποία θα περιλαμβάνει φεστιβάλ γεύσεων, ανάδειξη τοπικών παραγωγών και μεγάλες εκπτώσεις από τα καταστήματα της πόλης.

Στις 23 Αυγούστου, στην σκηνή του Cosmopolis θα βρεθεί ο διάσημος Βούλγαρος Theodosii Spassov με το NO KEYS TRIO. O βραβευμένος για την «ειρήνη» από την UNESCO συνθέτης, μουσικός και Καλλιτέχνης και οι δεξιοτέχνες μουσικοί που τον συνοδεύουν, υπόσχονται μια μυσταγωγική βραδιά ανάμειξης της φολκλόρ μουσικής με την τζαζ, τη fusion και την κλασική μουσική.

Στις 24 Αυγούστου έρχονται οι Loxandra Ensemble, έτοιμοι να μαγέψουν το κοινό του Cosmopolis με τα πρωτότυπα ηχοχρώματά τους. Βάση τους η δημοτική μουσική του Ελλαδικού χώρου, οι μουσικές παραδόσεις των Βαλκανίων, της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, οι τσιγγάνικες μουσικές παράδοσεις και οι ήχων του αραβικού κόσμου.

Η επόμενη μέρα (25 Αυγούστου) και λίγο πριν την εμφάνισή τους στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι Σενεγαλέζοι Baobab γιορτάζουν 50 χρόνια μουσικής παρουσίας και μας προσκαλούν σε μία μοναδική ethnic βραδιά υπό τους ήχους της afro-latin, της pop, της soul, της funk και της παραδοσιακής μουσικής των griot.

Στις 26 Αυγούστου, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Tübingen, καταφθάνει από τη Γερμανία και με μαέστρο τον Συμεών Ιωαννίδη θα μας παρουσιάσει μία μοναδική συναυλία κλασσικής μουσικής, με συμμετέχοντες 50 νέους μουσικούς.

Από τις 25 ως τις 27 Αυγούστου θα λάβει χώρα το CosmoSwing, ένας συνδυασμός μοναδικών ζωντανών εμφανίσεων, μαθημάτων χορού και αυθεντικής swing ατμόσφαιρας. Διάσημοι χορευτές Lindy Hop, όπως η Irene Ragusini από την Ελλάδα και ο Malik Derin Küçümen από την Τουρκία, θα προσφέρουν μαθήματα lindy hop και authentic jazz για όλα τα επίπεδα.

Οι Oldie Goldies από τη Βουλγαρία στις 27 Αυγούστου θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με μία και μοναδική ζωντανή εμφάνιση στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Οι δράσεις του φετινού Cosmopolis ολοκληρώνονται στις 30 Αυγούστου με τη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο καλλιτέχνης – φαινόμενο, με τις διαδοχικές No.1 επιτυχίες που «μαγεύουν» τις καρδιές του κόσμου, θα εμφανιστεί στο Δημοτικό Στάδιο “Ανθή Καραγιάννη” μαζί με την Ανδρομάχη και τη συμμετοχή των Playmen και της Klavdia και με special guests τους, Light και Rack.